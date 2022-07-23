Hostels ganham espaço na Grande Vitória; saiba onde encontrar

Hostels são uma boa opção de hospedagem para quem busca economizar Crédito: Artsy Hostel

Uma hospedagem que une economia, aconchego e novas amizades. Os famosos "hostels" são populares entre os viajantes que buscam explorar um conceito mais acolhedor durante a estadia. Com espaços sociais e cômodos compartilhados - da cozinha ao quarto -, os turistas têm a chance de vivenciar um contato mais íntimo com o local que escolheram passar a noite.

A mineira Kennya Guimarães, por exemplo, conta que não abre mão de um hostel. Por conta da profissão, produtora de eventos, ela diz que viaja muito a trabalho durante o ano, optando sempre por estar perto de outros turistas. Por isso, o hostel acaba sendo a melhor opção na hora de lidar com a "solidão".

Cápsulas no Sono Hostel Vitória Crédito: Sono Hostel Vitória

"Trabalho viajando. Em uma dessas escolhas de não ficar solitária em um hotel e ter uma experiência de conhecer pessoas, estar em um ambiente mais leve, decidi ficar em um hostel. Já devo ter ficado em uns 30 pelo Brasil. Para quem viaja sozinho, essa é a melhor experiência de todas, porque você nunca vai estar sozinho”, afirmou a mineira.

Na Grande Vitória há várias opções de hostels, com diárias a partir de R$ 44 (quarto compartilhado) e quarto privativo a R$140, com café da manhã incluso. Seja em cômodos sofisticados ou quartos mais simples, basta dar uma volta que é possível encontrar esse tipo de hospedagem na capital e nos arredores.

E para conhecer um pouco mais, "HZ" preparou uma lista 5 com hostels que fazem sucesso no Espírito Santo.

ARTSY HOSTEL

Localizado no Bairro República, em Vitória, o Artsy Hostel chama atenção pela estrutura e decoração no estilo industrial. Com quartos compartilhados (feminino e masculino), o local dispõe de muito conforto nas acomodações, com ar condicionado e banheiros dentro dos quartos. Além disso, o estabelecimento conta com academia e estacionamento. A diária em quarto compartilhado sai a partir de R$ 90 (com café da manhã). Contato: (27) 99855-2699

SONO VITÓRIA HOSTEL

O Sono Vitória Hostel fica localizado em Jardim da Penha, Vitória. Com piscina e aluguel de bikes, a hospedagem conta com dormitórios compartilhados - no sistema de cabines - e também quarto para grupos. Os banheiros ficam do lado de fora das acomodações e há quartos femininos e masculinos. Contato: (27) 99922-9600

GUANAANÍ HOSTEL

No estilo 'casarão' da década de 1920, o Guanaaní Hostel fica no Centro de Vitória. Inaugurado em fevereiro de 2014, o local tem uma proposta de valorização da cultura capixaba e está localizado em um dos solares mais antigos e preservados da Ilha. Há quartos mistos, femininos e para casais, a partir de R$ 44. Contato: (27) 3233-4455

ONÇA DA PRAIA HOSTEL

O Onça da Praia é o primeiro hostel de Vitória. Pioneiro no ramo, o local fica em Pontal de Camburi, em Vitória, e dispõe de quartos para todos os estilos de hospedagem. De dormitórios a quartos privativos, é uma opção para quem busca um lugar mais simples e aconchegante. As diárias são a partir de R$ 70. Contato: 27 3376.3308 | 99281-8707

HOSTEL DA PENHA