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Banda Ponto de Equilíbrio agita luau em Manguinhos, na Serra

"Vai ser aquele show quente", disse o vocalista da banda, Helio Bentes, sobre a apresentação no “Luau Ecológico”, neste sábado (29)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 15:05

Banda Ponto de Equilíbrio se apresenta neste sábado (29), no
Banda Ponto de Equilíbrio se apresenta neste sábado (29), no "Luau Ecológico", em Manguinhos, na Serra Crédito: Renan Yudi
“Os capixabas são um dos públicos mais fiéis do Brasil”. É com as palavras carinhosas do vocalista Helio Bentes, que a banda Ponto de Equilíbrio, uma das principais referências do reggae brasileiro, chega neste sábado (29), às 16h, no Espaço Chico Bento, em Manguinhos, na Serra. O grupo é uma das atrações confirmadas no “Luau Ecológico”, que também vai contar com apresentações dos grupos Raiz da Mata e Forró Raiz, além do DJ Fabrício Bravim.
Os ingressos para o evento custam entre R$ 80 (3º lote, geral individual, meia entrada) a R$280 (3º lote, geral duplo, inteira), e estão disponíveis através do site Super Ticket.
Formado pelos músicos Helio Bentes (vocal), Pedro ‘Pedrada’ Caetano (baixo), Márcio Sampaio (guitarra), Tiago Caetano (teclado), Lucas Kastrup (bateria) e Marcelo Campos (percussão), o grupo chega ao Estado neste fim de semana com muita expectativa. Segundo o vocalista, o show em terras capixabas promete ser “quente”.
“E aí galera do Espírito Santo. Estou aqui para falar do show tão esperado que vai rolar em Manguinhos neste sábado. Faz tanto tempo que o Ponto de Equilíbrio não vem ao ES. Vai ser aquele show quente, com muito amor e carinho. Estamos chegando na área e vai ser lindo”, disse Helio.
Banda Ponto de Equilíbrio se apresenta neste sábado (29), no
Banda Ponto de Equilíbrio se apresenta neste sábado (29), no "Luau Ecológico", em Manguinhos, na Serra Crédito: Renan Yudi
Ao todo, o grupo já lançou quatro discos e um DVD ao vivo. Entre os grandes sucessos da carreira estão canções como “Árvore do reggae”, “Aonde você vai chegar assim” e “Rastafará”. As letras, compostas pelos próprios integrantes, transmitem mensagens de igualdade, amor e justiça, de acordo com a filosofia rastafari.
Na última sexta-feira (21), a banda carioca lançou a música “Martim de Sá”, com participação do grupo de rap 3030. Segundo Helio, a canção, certamente, fará parte do repertório do show deste sábado (29), em Manguinhos. “É uma música para passar uma mensagem de paz. Ela faz a gente ir para um outro lugar onde nós nos sentimos tranquilos. Essa canção foi produzida por Pedro Pedrada, nosso baixista. Ficou massa, vocês vão curtir muito”, ressaltou.
Com um som repleto de influências do samba e de outros ritmos como a capoeira de Angola, o maculelê, a salsa e o maracatu, o Ponto de Equilíbrio também lançou neste ano, o single “Reação”, em parceria com a banda Mato Seco. A música integra o novo álbum da banda, que será lançado nos próximos meses.

REGGAE E FORRÓ

Quem também vai agitar o “Luau ecológico” com uma mistura de ritmos como reggae, rap e hip hop é a banda Raiz da Mata. Surgida em meados de 2005, a banda lançou o primeiro single em 2013, “Energia de paz”, ganhou o primeiro Festival de Reggae de Itaúnas e foi a grande campeã de um concurso local de bandas.
Estarão no palco os músicos Marola Raiz (vocal/guitarra base), Romu Brites (bateria), Saulo JBO (baixo), Fellipe Bandeira (guitarra solo), Halley Pereira (teclado), Jorgean Drums (percussão), Gabriel Abrahão (trombone) e Jasson Nascimento (trompete). Além deles, o grupo Forró Raiz, que possui mais de 20 anos de carreira musical, também promete agitar o Luau.
  • SERVIÇO
  • Luau Ecológico, com Ponto de Equilíbrio, Raiz da Mata, Forró Raiz e DJ Bravim
  • Quando: 29/10 (sábado)
  • Horário: 16h
  • Local: Espaço Chico Bento (Av. Des. Cassiano Castelo, 196 – Manguinhos/Serra)
  • Ingressos:  de R$80 (3º lote | geral individual| meia entrada) a R$280 (3º lote | geral duplo| inteira)
  • Pontos de vendas: Super Ticket | Na Onda (Glória, Praia do Canto e Jardim Camburi) | Restaurante Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras) | Farmácia Santana (Manguinhos) e Bar Lua Cheia (Manguinhos)
  • Classificação: 18 anos
  • Informações: (27) 99754-0818

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