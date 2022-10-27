Dia Mundial da Animação tem sessões gratuitas no Cine Jardins, em Vitória

Viajando no tempo, em 28 de outubro de 1892, Émile Reynaud realizou em Paris a primeira exibição pública de imagens animadas da história. A projeção logo virou referência para cinéfilos e para o setor audiovisual. Tanto que, anualmente, o Dia Internacional da Animação (DIA) é comemorado nesta data, com exibições de curtas animados de várias partes do mundo.
Depois de dois anos em formato virtual, por conta da pandemia da Covid-19, o evento, que traz títulos nacionais e estrangeiros, volta ao formato presencial em mais de 100 cidades do Brasil. Em Vitória, as exibições gratuitas serão realizadas nesta sexta-feira (28), no Cine Jardins, em Jardim da Penha, a partir das 19h30.
O DIA, como de costume, é dividido em duas sessões. A Mostra Nacional traz 10 curtas vindos do Rio de Janeiro, São Paulo, Amapá, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A versão Internacional contém seis filmes em curta-metragem, com produções provenientes de Chile, Croácia, Reino Unido e Portugal. Fique ligado que o evento é recomendado para maiores de 14 anos.
Beatriz Lindenberg, diretora do Instituto Marlin Azul e coordenadora do evento no ES, fala com empolgação do retorno às sessões presenciais.
"A motivação maior desta comemoração é o encontro de pessoas que curtem a animação. Depois de dois anos de exibição on-line, vamos voltar a celebrar esse sentimento e essa força do coletivo ao reunir, em centenas de salas e espaços, pessoas de diferentes cidades do país e do mundo, no mesmo horário, com a mesma intenção, a mesma vontade, o mesmo gosto, e com a mesma paixão pelo cinema de animação", destaca.
"Esta ação compartilhada para assistir a uma mostra rica e diversificada de filmes feita por muitos olhares, com múltiplas técnicas, temas e inspirações, resgata a dimensão do encontro e da troca, o sentido original do DIA. Celebrar junto de modo presencial é muito melhor".
COPRODUÇÃO
A mostra será aberta com o curta "Era uma Vez em Icapuí...", do Projeto Animação Ambiental, com roteiro, direção, narrações e animação de estudantes do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Icapuí, no Ceará, e do Ponto de Cultura Animazul/IMA, do Espírito Santo.
Construído em oficinas virtuais de cinema de animação, o filme é uma aventura 2D, com embates, perseguições, um pirata, um vilão e uma família em busca do tesouro guardado na região há muitas gerações.
"O curta é um experimento de produção virtual com um processo de criação e resultados surpreendentes. A oficina foi um grande desafio, porque aconteceu durante o período mais complicado da pandemia, pois os estudantes não podiam sair de casa e não podíamos nem mesmo trocar com eles materiais das oficinas pelos Correios. No entanto, a própria turma achou estratégias de criar um filme de uma maneira muito divertida, colaborativa, comprometida e criativa", destaca Beatriz, detalhando o método de produção de "Era uma Vez em Icapuí...".
"Foram 20 horas de aulas online, no decorrer de duas semanas, com o envolvimento de adolescentes de locais diferentes do litoral de Icapuí, no Ceará. Quando a pandemia começou a diminuir um pouquinho, os alunos, com muito cuidado, começaram a fotografar o entorno de suas casas, para montar os cenários da obra. Aos poucos, começamos a fazer esta interação entre o que eles criaram na oficina e as ações do Ponto de Cultural Animazul, de Vitória, no ES".
A produtora cultural comenta que os alunos cearenses criaram as histórias, os personagens, gravaram as narrações, fotografaram os cenários, montaram todo o mapa do filme. "Já a construção do quadro a quadro foi feita numa parceria estreita com o Ponto de Cultura Animazul. Foi um jeito novo e trabalhoso de se fazer uma oficina de animação, mas vencemos os desafios. Agora, fica a alegria de mostrar o resultado para os capixabas", complementa.
DIA INTERNACIONAL DA ANIMAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO
- QUANDO: Sexta (28), a partir das 19h30, no Cine Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
- FILME DE ABERTURA
- "Era uma Vez em Icapuí..." (Animação, 10 min, COR, CE/ES)
- Direção, roteiro e animação: Alunos de Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Icapuí (CE) e do Ponto de Cultura Animazul/IMA, Vitória/ES, pelo Projeto Animação Ambiental.
- Sinopse: Num luau em volta da fogueira, um pescador narra a aventura vivida em Icapuí em busca do tesouro guardado há muitas gerações.
- MOSTRA NACIONAL
- "Quando os Morcegos se Calam"
- Direção: Fábio Lignini
- 2D – 6’ – 1986 – Rio de Janeiro/RJ
- Sinopse: Numa estrada deserta, um homem enfrenta uma terrível tempestade, até chegar a uma casa misteriosa que o aguarda com surpresa.
- "(Ovo)"
- Direção: Mônica Moura
- Stop Motion - 2D e 3D – 3’ 55’’ – 2018 – São Paulo/SP
- Sinopse: Tudo parece ir bem na vida das galinhas, até que a evolução toma rumos assustadores e o futuro passa a ser incerto.
- "Cadim"
- Direção: Luiza Pugliesi Villaça
- 2D Digital – 6’ – 2022 – São Paulo/SP
- Sinopse: Após muita procura, Seu Zé, acompanhando do pássaro Chico, encontra terras cultiváveis para sua subsistência, mas entra em conflito com fazendeiros e, agora, precisa procurar seu pássaro sumido.
- "Solitude"
- Direção: Tami Martins
- 2D frame a frame – 13’30’’ – 2021 – Macapá/AP
- Sinopse: Na Amazônia, Sol encara a solidão e carência depois do término de uma relação abusiva, enquanto que no Deserto do Atacama uma Sombra busca independência porém começa a desaparecer lentamente.
- "Erêkauã"
- Direção: Paulo Accioly
- Stop Motion – 1’ – 2021 – Maceió/AL
- Sinopse: Coreografia, dança, vídeo, frames, imprime, recorta, cola, fotógrafa, monta, trilha. Uma mistura das cores, manifestações e texturas do morro com a instabilidade carioca, presente em todos os níveis, assuntos e momentos.
- "Íris"
- Direção: Sofia Travassos
- 2D Digital – 1’ 58’’ – 2021 – Rio de Janeiro/RJ
- Sinopse: O que acontece quando alguém não é aceito pelas pessoas que mais ama? A quem pode se virar alguém cujos entes queridos dele desistiram?
- "Quando a Chuva Vem?"
- Direção: Jefferson Batista
- Stop Motion – 8’ 48’’ – 2019 – Carpina/PE
- Sinopse: A seca que assolou o nordeste do Brasil, entre os anos de 1979 e 1985, marcou para sempre a vida da população sertaneja do estado de Pernambuco. O grande período sem chuva levou a população a um quadro de pobreza e abandono. Em uma das poucas famílias que resistiram crescia uma criança sem ver ou sentir a beleza da chuva.
- "Um Artista da Fome"
- Direção: Moisés Pantolfi
- animação tradicional – 4’ 25’’ – 2021 – Guarulhos/SP
- Sinopse: O artista da fome cria seu espetáculo necessário numa simbiose com quem o assiste, que valida e consome o mesmo, exige habilidades, virtuosismo no seu número circense da fome.
- "Tá Foda"
- Direção: Aline Golart, Denis Souza, Fernanda Maciel, Icaro Castello, Ligia Torres e Victoria Sugar.
- Stop Motion – 4’ 20’’ – 2021 – Pelotas/RS
- Sinopse: Esboços pseudo-documentais sobre o futuro do Brasil.
- "Coelhitos e Gambazitas"
- Direção: Thomas Larson
- 2D digital e 3D digital – 10’30’’ – 2022 – São Paulo/SP
- Sinopse: Coelhos, gambás, dispositivos eletrônicos e pilhas de louça para lavar. Pais cansados e crianças entediadas.
- MOSTRA INTERNACIONAL
- "Cantar con Sentido, Una Biografía de Violeta Parra"
- Direção: Leonardo Beltrán
- Stop Motion – 22’ – 2016 – Chile
- Sinopse: Do profundo e precário campo chileno à antiga e distante Europa. Sempre lutando, mesmo na despedida, Violeta Parra exibe suas muitas artes, sem esconder suas desventuras. Ao rever alguns fatos cruciais que a constroem como ser humano e artista, esta biografia animada em Stop Motion nos dá um vislumbre da história da mulher que resgatou o folclore de um país sem memória.
- "Signs"
- Direção: Dustin Rees
- 2D – 11’ – 2020 – Croácia
- Sinopse: Um eletricista segue sua rotina noturna instalando placas na cidade. Ele passa pela vida despercebido e fora de contato com o mundo, até que ele percebe em quais sinais deveria estar prestando atenção.
- "Tough"
- Direção: Jeniffer Zheng
- 2D – 5’ – 2016 – Reino Unido
- Sinopse: Algumas coisas só podem ser compreendidas com maturidade. Nova luz é lançada sobre os mal-entendidos culturais da infância quando uma mãe chinesa e sua filha nascida na Grã-Bretanha falam como adultas pela primeira vez.
- "Estou?"
- Direção: Pedro Martins
- 2D – 4’ – 2020 – Portugal
- Sinopse: Curta sobre minha pessoa favorita no mundo, minha avó. Infelizmente, ela não se lembra mais quem sou eu, mas espero que este filme não me deixe esquecer.
- "Cockpera"
- Direção: Kata Gugic
- 2D – 5’ – 2020 – Croácia
- Sinopse: Apenas uma briga de galos normal.
- "O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto"
- Direção: Bruno Caetano
- Stop Motion – 11’ – 2019 – Portugal
- Sinopse: Numa cidade em que a natureza foi proibida, o pequeno crime de um homem simples desencadeia consequências inesperadas.