Dia Mundial da Animação tem sessões gratuitas no Cine Jardins, em Vitória

O curta "Era uma Vez em Icapuí...", coprodução entre o ES e o CE, está em cartaz no Dia Internacional da Animação Crédito: Instituto Marlin Azul/Divulgação

Viajando no tempo, em 28 de outubro de 1892, Émile Reynaud realizou em Paris a primeira exibição pública de imagens animadas da história. A projeção logo virou referência para cinéfilos e para o setor audiovisual. Tanto que, anualmente, o Dia Internacional da Animação (DIA) é comemorado nesta data, com exibições de curtas animados de várias partes do mundo.

Depois de dois anos em formato virtual, por conta da pandemia da Covid-19, o evento, que traz títulos nacionais e estrangeiros, volta ao formato presencial em mais de 100 cidades do Brasil. Em Vitória, as exibições gratuitas serão realizadas nesta sexta-feira (28), no Cine Jardins, em Jardim da Penha, a partir das 19h30.

O DIA, como de costume, é dividido em duas sessões. A Mostra Nacional traz 10 curtas vindos do Rio de Janeiro, São Paulo, Amapá, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A versão Internacional contém seis filmes em curta-metragem, com produções provenientes de Chile, Croácia, Reino Unido e Portugal. Fique ligado que o evento é recomendado para maiores de 14 anos.

O paulista "Um Artista da Fome" é uma das atrações do DIA Crédito: DIA/Divulgação

Beatriz Lindenberg, diretora do Instituto Marlin Azul e coordenadora do evento no ES, fala com empolgação do retorno às sessões presenciais.

"A motivação maior desta comemoração é o encontro de pessoas que curtem a animação. Depois de dois anos de exibição on-line, vamos voltar a celebrar esse sentimento e essa força do coletivo ao reunir, em centenas de salas e espaços, pessoas de diferentes cidades do país e do mundo, no mesmo horário, com a mesma intenção, a mesma vontade, o mesmo gosto, e com a mesma paixão pelo cinema de animação", destaca.

"Esta ação compartilhada para assistir a uma mostra rica e diversificada de filmes feita por muitos olhares, com múltiplas técnicas, temas e inspirações, resgata a dimensão do encontro e da troca, o sentido original do DIA. Celebrar junto de modo presencial é muito melhor".

COPRODUÇÃO

A mostra será aberta com o curta "Era uma Vez em Icapuí...", do Projeto Animação Ambiental, com roteiro, direção, narrações e animação de estudantes do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Icapuí, no Ceará, e do Ponto de Cultura Animazul/IMA, do Espírito Santo.

Construído em oficinas virtuais de cinema de animação, o filme é uma aventura 2D, com embates, perseguições, um pirata, um vilão e uma família em busca do tesouro guardado na região há muitas gerações.

"O curta é um experimento de produção virtual com um processo de criação e resultados surpreendentes. A oficina foi um grande desafio, porque aconteceu durante o período mais complicado da pandemia, pois os estudantes não podiam sair de casa e não podíamos nem mesmo trocar com eles materiais das oficinas pelos Correios. No entanto, a própria turma achou estratégias de criar um filme de uma maneira muito divertida, colaborativa, comprometida e criativa", destaca Beatriz, detalhando o método de produção de "Era uma Vez em Icapuí...".

"Foram 20 horas de aulas online, no decorrer de duas semanas, com o envolvimento de adolescentes de locais diferentes do litoral de Icapuí, no Ceará. Quando a pandemia começou a diminuir um pouquinho, os alunos, com muito cuidado, começaram a fotografar o entorno de suas casas, para montar os cenários da obra. Aos poucos, começamos a fazer esta interação entre o que eles criaram na oficina e as ações do Ponto de Cultural Animazul, de Vitória, no ES".

A produtora cultural comenta que os alunos cearenses criaram as histórias, os personagens, gravaram as narrações, fotografaram os cenários, montaram todo o mapa do filme. "Já a construção do quadro a quadro foi feita numa parceria estreita com o Ponto de Cultura Animazul. Foi um jeito novo e trabalhoso de se fazer uma oficina de animação, mas vencemos os desafios. Agora, fica a alegria de mostrar o resultado para os capixabas", complementa.

DIA INTERNACIONAL DA ANIMAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

QUANDO: Sexta (28), a partir das 19h30, no Cine Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

FILME DE ABERTURA

"Era uma Vez em Icapuí..." (Animação, 10 min, COR, CE/ES)

(Animação, 10 min, COR, CE/ES) Direção, roteiro e animação: Alunos de Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Icapuí (CE) e do Ponto de Cultura Animazul/IMA, Vitória/ES, pelo Projeto Animação Ambiental.

Sinopse: Num luau em volta da fogueira, um pescador narra a aventura vivida em Icapuí em busca do tesouro guardado há muitas gerações.





MOSTRA NACIONAL

"Quando os Morcegos se Calam"



Direção: Fábio Lignini

2D – 6’ – 1986 – Rio de Janeiro/RJ

Sinopse: Numa estrada deserta, um homem enfrenta uma terrível tempestade, até chegar a uma casa misteriosa que o aguarda com surpresa.





"(Ovo)"

Direção: Mônica Moura

Stop Motion - 2D e 3D – 3’ 55’’ – 2018 – São Paulo/SP

Sinopse: Tudo parece ir bem na vida das galinhas, até que a evolução toma rumos assustadores e o futuro passa a ser incerto.





"Cadim"

Direção: Luiza Pugliesi Villaça

2D Digital – 6’ – 2022 – São Paulo/SP

Sinopse: Após muita procura, Seu Zé, acompanhando do pássaro Chico, encontra terras cultiváveis para sua subsistência, mas entra em conflito com fazendeiros e, agora, precisa procurar seu pássaro sumido.



"Solitude", do Amapá, também será exibido em Vitória Crédito: DIA/Divulgação

"Solitude"

Direção: Tami Martins

2D frame a frame – 13’30’’ – 2021 – Macapá/AP

Sinopse: Na Amazônia, Sol encara a solidão e carência depois do término de uma relação abusiva, enquanto que no Deserto do Atacama uma Sombra busca independência porém começa a desaparecer lentamente.





"Erêkauã"

Direção: Paulo Accioly

Stop Motion – 1’ – 2021 – Maceió/AL

Sinopse: Coreografia, dança, vídeo, frames, imprime, recorta, cola, fotógrafa, monta, trilha. Uma mistura das cores, manifestações e texturas do morro com a instabilidade carioca, presente em todos os níveis, assuntos e momentos.





"Íris"

Direção: Sofia Travassos

2D Digital – 1’ 58’’ – 2021 – Rio de Janeiro/RJ

Sinopse: O que acontece quando alguém não é aceito pelas pessoas que mais ama? A quem pode se virar alguém cujos entes queridos dele desistiram?





"Quando a Chuva Vem?"

Direção: Jefferson Batista

Stop Motion – 8’ 48’’ – 2019 – Carpina/PE

Sinopse: A seca que assolou o nordeste do Brasil, entre os anos de 1979 e 1985, marcou para sempre a vida da população sertaneja do estado de Pernambuco. O grande período sem chuva levou a população a um quadro de pobreza e abandono. Em uma das poucas famílias que resistiram crescia uma criança sem ver ou sentir a beleza da chuva.





"Um Artista da Fome"

Direção: Moisés Pantolfi

animação tradicional – 4’ 25’’ – 2021 – Guarulhos/SP

Sinopse: O artista da fome cria seu espetáculo necessário numa simbiose com quem o assiste, que valida e consome o mesmo, exige habilidades, virtuosismo no seu número circense da fome.





"Tá Foda"

Direção: Aline Golart, Denis Souza, Fernanda Maciel, Icaro Castello, Ligia Torres e Victoria Sugar.

Stop Motion – 4’ 20’’ – 2021 – Pelotas/RS

Sinopse: Esboços pseudo-documentais sobre o futuro do Brasil.





"Coelhitos e Gambazitas"

Direção: Thomas Larson

2D digital e 3D digital – 10’30’’ – 2022 – São Paulo/SP

Sinopse: Coelhos, gambás, dispositivos eletrônicos e pilhas de louça para lavar. Pais cansados e crianças entediadas.

A animação portuguesa "O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto" é uma das atrações internacionais do DIA Crédito: DIA/Divulgação