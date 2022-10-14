Jamie Lee Curtis confessa: "'Halloween' me deu uma família"

Jânio Nazareth

É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)



"Halloween Ends, O Acerto de Contas Final" chega aos cinemas nesta quinta-feira (13) trazendo uma grande pergunta: será mesmo o último episódio? Afinal a saga é altamente lucrativa, tanto que já faturou cerca de R$ 2,6 bilhões nas bilheterias mundiais desde que foi lançada há 44 anos.

Jason Blum, dono da Blumhouse Productions, produtora do filme, afirma que tem planos para outros longas. Além do mais, pelo contrato, o vilão Michael Myers é imortal. Portanto, o capítulo atual deve apenas encerrar esta trilogia, iniciada em 2018.

Blum só precisa convencer a estrela Jamie Lee Curtis a voltar a interpretar a personagem central, Laurie Strode, a obsessão do vilão. Ela já anunciou que este filme deverá ser sua última participação na saga.

A diva pop já mudou de ideia uma vez. Depois de "Halloween Ressurreição", em 2002, e "Halloween 2", em 2009, Jamie anunciou sua participação final na franquia. Para alívio dos fãs, ela mudou de ideia e retornou em "Halloween", em 2018.

Jamie Lee Curtis é uma das estrelas de "Halloween Ends", em cartaz no ES Crédito: Universal Pictures

A estrela dá a dica, sinalizando um possível retorno, ao explicar por que mudou de ideia antes. Ela gostou da maneira como os produtores e os roteiristas criaram uma profundidade emocional para a personagem Laurie Strode.

"A razão pela qual fiz o filme de 2018 foi a maneira como eles escreveram o estado psicológico da personagem. Fiquei bastante impressionada com o fato de eles terem destacado o trauma que ela sofreu. Aquele é o resultado verdadeiro do que acontece quando você é atacada aos 17 anos e não tem ajuda. Acho que isso deu a ela muito respeito como personagem. Claro, é meu trabalho receber a Laurie no momento em que ela se encontra, tentar trabalhar seu lado psicológico, conectar com o material e interpretar isso para o público", explica a atriz.

SAGA

A história de Michael Myers chegou pela primeira vez aos cinemas em 1978. No filme original, ele assassina a irmã mais velha, Judith. Cera de 15 anos depois, volta à cidadezinha de Haddonfield, em Illinois, e mata mais dois adolescentes. Criado pelo mestre John Carpenter, o personagem já apareceu em inúmeras novelas, jogos de vídeo game e em HQs.

Este é o décimo quarto filme da série, o terceiro de uma trilogia que iniciou em 2018, com "Halloween", seguido de "Halloween Kills, O Terror Continua", em 2021.

A trama do novo projeto se desenvolve quatro anos depois dos eventos do filme anterior. Laurie (Jamie Lee Curtis) vive com a neta, Allyson, interpretada pela atriz Andi Matichak. Ela está terminando de escrever um livro de memórias e Myers parece ter desaparecido. Quando um rapaz é acusado de assassinar um menino, o pesadelo recomeça.

Em entrevista, Jamie Lee Curtis explica que a personagem passa por uma profunda jornada emocional. "As pessoas que gostaram dos dois primeiros filmes desta nova trilogia vão entender que esta era uma mulher dedicada à ideia de que o Michael Myers iria voltar e ela deveria estar preparada", profetiza.

"Ninguém queria escutá-la, o que acabou lhe custando a família. A filha e a neta não falavam com ela e as pessoas pensavam que ela estava louca. No final do segundo filme, nesta noite terrível de Halloween, 48 anos depois, Michael volta e causa destruição. A Laurie sofreu a maior perda, que foi a filha. É difícil imaginar como você lida com algo assim", ressalta, voltando a destacar a fragilidade emocional de sua personagem.

"Laurie Strode teve a chance de receber ajuda para melhorar seu estado de saúde mental. Fez terapia para o luto. Claramente, tem um momento quando as pessoas que sofreram perdas tão horríveis precisam escolher entre viver e morrer", acredita a atriz.

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