Decorações de Natal já enfeitam as cidades do ES; veja as programações

Natal 2022 em Anchieta, Viana e Vila Velha Crédito: Divulgação/PMA/PMV/PMVV

A pouco mais de um mês para o Natal, as decorações natalinas já enfeitam as cidades do Espírito Santo. Os municípios já entraram no clima natalino e contam com árvores gigantes, vilas natalinas e investem em programações culturais com concertos e shows. Mas o que chama a atenção mesmo é a iluminação pelas ruas.

Alguns locais já dispõem de artigos de decoração montados para os moradores e visitantes. Confira abaixo o levantamento e as programações obtidas por HZ.

ANCHIETA

A cidade de Anchieta ganhou árvores gigantes, presépio e 80 mil microlâmpadas estão iluminando o Centro Administrativo, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, a ponte Cônego Barros e o centro, atraindo muitos visitantes todas as noites.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce), responsável pela ornamentação natalina da cidade, o material utilizado é oriundo de anos anteriores, somado com algumas novas peças para este natal. Entre elas, duas árvores gigantes, uma de 13 metros e outra de 8 metros de altura, que os visitantes podem atravessar por dentro delas, além de trenó e casa do papai Noel e guirlandas.

Decoração de Natal na cidade de Anchieta, em 2022 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

Um presépio gigante e muitas luzes na castanheira centenária deixaram o adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta ainda mais atrativo. A ponte Conego Barros ganhou milhares de lâmpadas. Trenó e casa papai Noel, árvores, guirlandas, entre outras peças estão deixando o centro administrativo um espaço para as famílias registrarem o momento que se aproxima o fim de ano com muita cor e brilho.

Decoração de Natal na cidade de Anchieta, em 2022 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

CARIACICA

Desde o início do mês de novembro, Cariacica começou a instalação das árvores de Natal que irão colorir e iluminar praças e demais pontos da cidade.

Cariacica começou a instalação das árvores de Natal que irão colorir e iluminar praças e demais pontos da cidade Crédito: Claudio Postay

Além das árvores, Cariacica contará com três Vilas do Papai Noel, que estão previstas para serem inauguradas dia 2 de dezembro: na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica-Sede; no Parque Delegado Oswaldo Viola (Parque da Biquinha), em Jardim América; e na Praça Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande.

As árvores de Natal serão instaladas em todas as regiões da cidade. Confira os locais:

Avenida Mário Gurgel (BR-262), na descida da Segunda Ponte

Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília



Praça de Vila Palestina



Rotatória de Alto Lage, na Avenida Mário Gurgel (BR-262)



Próximo à Paróquia Santa Maria Goretti, em Jardim América



Praça de Jardim Botânico



Praça da Bíblia, em Nova Rosa da Penha



Praça de Operário



Rotatória de Maracanã



Praça de Padre Gabriel



Rotatória em frente ao Terminal de Itacibá



Rotatória em frente ao Terminal de Campo Grande



Rotatória da Avenida Kleber Andrade



COLATINA

No dia 3 de dezembro, haverá a chegada do Papai Noel, na área verde, localizada na avenida Moacyr Dalla, a partir das 17 horas. Segundo a prefeitura de Colatina, a programação cultural ainda está sendo fechada. A previsão é de que as luzes e decorações sejam iniciadas a partir da próxima semana.

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Empreendedorismo, Turismo e Cultura(Setec), informa que já deu início a preparação da decoração de Natal em diversos pontos da cidade.

PEDRO CANÁRIO

Em clima de natal, a Prefeitura de Pedro Canário realizará na próxima sexta-feira (25), às 19h, na Praça do Táxi (Centro), a inauguração da decoração natalina. Neste ano, o espaço natalino recebeu uma estrutura ampla contendo uma árvore de natal de oito metros de altura, presépio, casa de bonecos de gelo, caixas e sinos em lâmpada de led, portal da cidade em led, trenó com renas, além da presença do bom velhinho, papai Noel.

De acordo com a programação oficial, o evento contará com apresentações culturais de ballet e show com o cantor Carlinhos G.

Casa do Papai Noel em Pedro Canário Crédito: Henrique Ribeiro/Prefeitura de Pedro Canário

SANTA TERESA

A cidade de Santa Teresa se prepara para iniciar a programação no início de dezembro. Além da tradicional decoração na praça Augusto Ruschi, o projeto Encantos De Natal terá cantatas e musicais por diversos pontos da cidade. Confira:

3/12 - Sábado

19h - Cantata da Escola Santa Catarina

20h - Acender das Luzes (Praça Augusto Ruschi)



20h30 - Chegada do Papai Noel (Praça Augusto Ruschi)





9 e 10 /12 - Sexta e sábado



20h - Musical de Natal (Parque de Exposições)





16/12 - Sexta-feira

18h - Encontro com Papai Noel (Praça Augusto Ruschi)





17/12 - Sábado

17h - Encontro com Papai Noel (Praça Augusto Ruschi)





23/12 - Sexta-feira

19h- Coral De IL Bambini (Igreja Matriz)

SERRA

O município terá uma árvore de 23 metros de altura, com iluminação em LED, no Parque Caminho do Mar, Bicanga. Já no Parque da Cidade, em Laranjeiras, haverá a exposição de uma árvore de natal de 16 metros, com decoração em LED e trenzinho onde as famílias poderão circular pelo local. A Casa do Papai Noel terá sala, cozinha, quarto, banheiro e varanda, onde o bom, velinho sentará no sofá para receber seus convidados e tirar fotografias.

As árvores de Natal também serão instaladas em outras as regiões da cidade. Confira os locais:

Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe



Em Carapina (próximo ao viaduto)

Em Serra Sede

O público poderá tirar fotos com Papai Noel gigantes, mamãe noel, castelo, trenó com renas, cogumelos, túneis em LED, entre outros. Em algumas vilas haverá neve artificial, onde as crianças poderão ter a sensação de brincar na neve.

VIANA

Em Viana, foi instalada uma decoração especial na Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede. Por lá, os cidadãos vão encontrar uma Vila Natalina, com iluminação, árvore de 18 metros, casa do Papai e Mamãe Noel e trenó com renas, transformando o espaço público de lazer em um cenário para famílias e visitantes.

Praça de Marcilio de Noronha decorada com enfeites de Natal Crédito: Kaio Torres | Secom Viana

As avenidas Espírito Santo, Vitória e Piracicaba, no bairro Marcílio de Noronha, de grande fluxo e comércio, também recebem iluminação especial, com arandelas iluminadas, e uma belíssima árvore-de-natal na praça central do bairro.

Além da decoração, um grande concerto natalino com orquestra e coral composto por mais de 300 vozes traz uma encenação sobre a história do Natal. O espetáculo, marcado para o dia 17 de dezembro, promete reunir centenas de pessoas na Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede. A orquestra também se apresenta no dia 4 de dezembro na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Viana Sede.

VILA VELHA

A cidade de Vila Velha já começou a receber as decorações de Natal. No fim de semana, o prefeito Arnaldinho Borgo acendeu as luzes da árvore na orla de Itaparica.

A partir do dia 25 de novembro, às 18h, a Vila Natalina Vila Velha 2022 será aberta ao público no Parque da Prainha, onde já foi instalada a Casa do Papai Noel.

O local está recebendo uma decoração com árvore multicolorida de 23 metros de altura, iluminação cênica, carrossel com quatro cavalos, roda gigante com seis cabines, parquinho temático e túnel de luz de 15m de comprimento, com efeitos especiais que simulam a neve. O horário de funcionamento da Vila será de segunda a sexta, das 18 às 23h, e sábado e domingo, das 12 às 23h.

​Prainha contará com Vila Natalina a partir do dia 25 de novembro Crédito: Assessoria Prefeitura Municipal de Vila Velha

Além da Vila Natalina no Parque da Prainha, diversos bairros vão receber decorações em logradouros públicos. Entre os bairros estão Itapuã, Praia da Costa, Centro, Praia das Gaivotas, Coqueiral de Itaparica, Praia de Itaparica, Normília da Cunha, Ibes, Araçás, Jardim Colorado, Guaranhuns, Novo México, Barra do Jucu, Riviera da Barra, Santa Paula II, Vale Encantado, Ponta da Fruta, Paul, Glória, Barramares, Zumbi dos Palmares, Cobilândia, Vila Nova, Cocal, Aribiri e Santos Dumont.

A Caravana Natalina, que consiste em um mini trio elétrico decorado, onde o Papai Noel vai chegar em cada local, junto com personagens natalinos e infantis, passará pelas regiões da cidade.

25/11 - Prainha (Vila Natalina)

26/11 – Guaranhuns



27/11 – Praça Bom Pastor (Praia da Costa) – A definir



29/11 – Parque da Baleia (Balneário Ponta da Fruta)



30/11 – Zumbi dos Palmares



01/12 – Vale Encantado



02/12 – Araçás



03/12 – Normília da Cunha – Av. Antônio Elias do Espírito Santo, ao lado do Campo de Futebol



04/12 – Paul – Av. Anézio José Simões, Praça Antenor Fassarela



05/12 – Barramares



06/12 - Ibes – Praça Assis Chateaubriand, em Frente a Arci.



07/12 – Novo México – Entre as Ruas Rosas de Ouro e Rua do Beijo



08/12 – Santa Paula – Av. Dr. Dório Silva, na Praça Principal do Bairro.



11/12 – Praça dos Ciclistas – Av. Estudante José Julio de Souza, Orla de Itaparica



12/12 - Riviera da Barra



15/12 - Barra do Jucu (Praia do Barrão)



16/12 – Praça Chocolate (Glória)



19/12 – Jardim Colorado



20/12 – Praça Agenor Moreira (Itapuã)



21/12 – Cobilândia (Praça Deus Pai)



22/12 – Praça de Coqueiral (H12)



23/12 – Gaivotas Bené – Rua Itabaiana, Praça Bené Marques



VITÓRIA

Em nota, a prefeitura de Vitória afirmou que as informações e a programação natalina ainda estão sendo fechadas.