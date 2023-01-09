Festival de cerveja agita Vila Velha com shows e karaokê

Cerveja combina (e muito) com verão. E na alta estação do calor não poderia faltar um festival de cerveja artesanal, já que esse tipo de evento já entrou de vez para o calendário capixaba.
Para abrir a temporada cervejeira de 2023, entra em cena o Degusta Sunset, edição de verão do Degusta Beer, que acontece de 12 a 15 e de 19 a 22 de janeiro no estacionamento externo do Shopping Vila Velha.
Serão oito dias regados a muita cerveja, gastronomia, diversão e shows musicais de estilos variados, do pop ao pagode, passando pelo reggae capixaba e pelo rock retrô. O karaokê aos domingos, das 19h às 21h, é a novidade para essa edição.
Ao todo, 12 cervejarias já garantiram presença nos estandes. A lista inclui as capixabas Barba Ruiva, Kingbier, Azzurra, Mestra, Ronchi Bier, Kastle Hops, Alquimistas, Trarko, Fratelli Reggianni, Bigstep e Trindade, e também a fluminense Noi.
O churrasco do Mandando Brasa, o pastel do Senhor dos Pastéis, a empanada e o hambúrguer do Alcides, o franguinho frito do Mister Frango e os churros da Te Quiero ganham, nesse evento, a companhia da comida mexicana do Los Mex e da pizza em fatia da Pizzou.
“Preparamos o Degusta com muito amor para que possamos receber da melhor forma o munícipe e os turistas. Eles saem daqui maravilhados com a estrutura e organização levando o nome do Estado para além de nossas fronteiras. Isso é um orgulho para nós”, afirma Léo Castilho, um dos sócios da Inspire Produções, que organiza o festival.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO MUSICAL
DE 12 A 15 DE JANEIRO
- Quinta-feira (12)
- 21h - Casaca
- 20h - Cadu Caruzzo
- 22h - 90'Stones
- 20h - Sheep Parafina
- 22h - Banda Trilha
- 19h - Karaokê Degusta
- 21h - Samba Soul
DE 19 A 22 DE JANEIRO
- Quinta-feira (19)
- 21h - Macucos
- 20h - Beat Locks
- 22h - Ubando
- 20h - Nano Vianna
- 22h - Back to the Past
- 19h - Karaokê Degusta
- 21h - Pele Morena
DEGUSTA SUNSET 2023
Atrações gastronômicas: Barba Ruiva, Trindade, Noi, Kingbier, Azzurra, Mestra, Ronchi Bier, Kastle Hops, Alquimistas, Trarko, Fratelli Reggianni, Bigstep, Noi, Alcides, Los Mex, Mandando Brasa, Mister Frango, O Senhor dos Pastéis, Pizzou e Te Quiero Churros.
Atrações musicais: Cadu Caruzzo, Casaca, Pele Morena, 90'Stones, Sheep Parafina, Nano Vianna, Beat Locks, Ubando, Back to the Past, Macucos, Samba Soul e Banda Trilha.
Quando: de 12 a 15 e de 19 a 22 de janeiro, das 17h à meia-noite.
Onde: Shopping Vila Velha (estacionamento externo). Av. Luciano das Neves, 2418.
Entrada gratuita
Realização: Inspire Produções.
Atrações gastronômicas: Barba Ruiva, Trindade, Noi, Kingbier, Azzurra, Mestra, Ronchi Bier, Kastle Hops, Alquimistas, Trarko, Fratelli Reggianni, Bigstep, Noi, Alcides, Los Mex, Mandando Brasa, Mister Frango, O Senhor dos Pastéis, Pizzou e Te Quiero Churros.
Atrações musicais: Cadu Caruzzo, Casaca, Pele Morena, 90'Stones, Sheep Parafina, Nano Vianna, Beat Locks, Ubando, Back to the Past, Macucos, Samba Soul e Banda Trilha.
Quando: de 12 a 15 e de 19 a 22 de janeiro, das 17h à meia-noite.
Onde: Shopping Vila Velha (estacionamento externo). Av. Luciano das Neves, 2418.
Entrada gratuita
Realização: Inspire Produções.