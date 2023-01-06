Veja dicas de novos restaurantes para curtir o verão 2023 no ES

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FAMÍLIA CAIÇARA

Com ambiente rústico, todo em madeira, o Nosso Bistrô dedica-se à cozinha caiçara em Setiba, Guarapari. Aberto em julho de 2022, o restaurante é comandado pela família Dadalto: o chef (e pescador oficial) Washington e sua esposa, Cury, e o filho do casal, Ícaro. Da cozinha, saem desde torta capixaba e moquecas (servidas com bobó de camarão ou purê de batata em vez do clássico pirão) até arrozes e massas caseiras com frutos do mar. Um destaque é a paella, que leva lagosta, polvo, lula, camarão, peixe desfiado, sururu e vegetais (R$ 220/duas pessoas/foto). Horários: de segunda a sexta, das 11h às 16h; sábado e domingo até as 18h. Av. Diamante, 177. Mais informações: @nossobistrosetiba.

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NOVIDADE NA CURVA

O Tekoah foi aberto há um mês na Curva da Jurema, em Vitória. Com novos cafés e restaurantes de alto padrão, a praia, entre a Ilha do Boi e a Enseada do Suá, tem sido o pólo gastronômico mais concorrido do verão na Capital. O caçula entre os quiosques aposta na cozinha de fusão, com pratos orientais e presença maciça de frutos do mar. Bastante criativa, a coquetelaria é um trunfo da casa, que tem como sócio o bartender e consultor paraense Renan Guerreiro. Para harmonizar com a comida japonesa, ele sugere o Subarashi, feito de gim, saquê, missô, mel e infusão siciliana (R$ 37,90). No cardápio, destaque para as receitas com lagosta , especialidade do chef e sócio, João Guerra (Orquídea Bistrô). Horários: domingo e de terça a quinta, das 11h às 16h; sexta e sábado, até 22h. Av. José Miranda Machado, 487. Mais informações: (27) 99917-4832 e @tekoahvix.

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DA PRAIA AO PARQUE

O Peroá Restaurante abriu as portas em setembro de 2022 com a proposta de levar - com um quê de sofisticação - um pedaço da praia para o Parque das Castanheiras, uma das regiões mais gastronômicas de Vila Velha. A arquitetura, imponente, tem inspiração mediterrânea. O carro-chefe é o peixe frito ícone dos quiosques do litoral capixaba. Além do Peroá Especial, coberto com camarão VM e batata e banana fritas (R$ 159, para dois/arroz, farofa e vinagrete), há opções como bolinho de peroá (R$ 39/seis unidades), moqueca de badejo (R$ 189, para dois/arroz, pirão e moquequinha de banana) e garoupa assada com batata e manteiga de ervas (R$ 229/para dois). Horários: terça e quarta, das 17h à 0h; de quinta a sábado, das 11h30 à 0h; domingo, das 11h30 às 18h. Rua Rio Branco, 127, Praia da Costa. Mais informações: (27) 99612-7111.

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COQUETÉIS À BEIRA-MAR