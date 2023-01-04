Conheça cinco restaurantes do ES para ir com crianças nas férias

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SUPER-HERÓIS À MESA

Harry Potter, Homem-Aranha, Hulk, Batman, Pantera Negra, Homem de Ferro e vários outros personagens dos quadrinhos marcam presença na Heróis Burger, em Vila Velha. A hamburgueria temática fica na Praia da Costa e diverte os pequenos tanto no cardápio, com sandubas inspirados em super-heróis, quanto no salão, por onde circulam cosplays e brinquedos. A lista de acessórios inclui o chapéu seletor do Harry Potter, o escudo do Capitão América e as luvas do Thanos e do Homem de Ferro. Abre todos os dias, das 18h à 0h. Rua Henrique Moscoso, 90, Ocean Ville Mall. (27) 99751-4754. FOTO: Léo Gurgel

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CARDÁPIO DA SELVA

Na lanchonete Mundo Animal, em Vila Velha, o tema é a selva - da sonoplastia à decoração, cheia de detalhes, passando pelo cardápio de pratos para compartilhar. O ponto alto das noites na casa são os pocket shows estrelados pelo leão Leonel, o mascote da marca. Após as apresentações (são duas por turno), o personagem passa de mesa em mesa para tirar fotos com os clientes. O espaço kids da lanchonete conta com monitores e é gratuito. As especialidades do menu são as torres de batata frita, os hambúrgueres e as tábuas de grelhados e petiscos. Abre todos os dias, das 18h à 0h. Av. Santa Leopoldina, 85, Coqueiral de Itaparica. (27) 3535-0006. FOTO: Mundo Animal/Divulgação

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VILA DE SABORES

Vila Divertida reúne cafeteria, espaço de brincar e área de eventos em Bento Ferreira, Vitória. No espaço de brincar, há recreadores para monitorar e entreter os pequenos com diversas atividades. Durante o mês de janeiro, a colônia de férias é uma opção de segunda a sexta, das 13h às 18h, para crianças de 1 a 10 anos. Quanto: a partir de R$ 85 por período, com lanche incluso. Brincadeiras retrô, arte, recreação com água e oficinas estão na programação. Na cafeteria, o cardápio traz opções como croissant recheado, sanduíche de rosbife, frapê, pizza, milk-shake e chocolate suíço com marshmallow. Abre de segunda a quinta, das 11h às 19h; sexta, das 11h às 20h; sábado, das 10h às 13h. Rua Chafic Murad, 670. (27) 99992-3072. FOTO: Vila Divertida/Divulgação reúne cafeteria, espaço de brincar e área de eventos em Bento Ferreira, Vitória. No espaço de brincar, há recreadores para monitorar e entreter os pequenos com diversas atividades. Durante o mês de janeiro, a colônia de férias é uma opção de segunda a sexta, das 13h às 18h, para crianças de 1 a 10 anos. Quanto: a partir de R$ 85 por período, com lanche incluso. Brincadeiras retrô, arte, recreação com água e oficinas estão na programação. Na cafeteria, o cardápio traz opções como croissant recheado, sanduíche de rosbife, frapê, pizza, milk-shake e chocolate suíço com marshmallow. Abre de segunda a quinta, das 11h às 19h; sexta, das 11h às 20h; sábado, das 10h às 13h. Rua Chafic Murad, 670. (27) 99992-3072. O Vila Divertida é parceiro do Clube A Gazeta e tem benefícios para assinantes

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COMIDA E DIVERSÃO

Com playground superequipado em suas duas unidades, o restaurante Ilha do Caranguejo reúne atrações como carrossel, paredão de escalada, arvorismo, mesa de disco, video game, tobogã, piscina de bolinhas, cama elástica e brinquedos como Tombo Legal e Brinquedão. A casa, especializada em frutos do mar, dispõe ainda de uma área baby, para crianças de 11 meses a dois anos. Ingressos: R$ 15 (Vitória) e R$ 17 (Vila Velha), para todo o período de permanência. No Boulevard Shopping Vila Velha, o playground do Ilha é compartilhado com o restaurante Farofa Steakhouse, dos mesmos proprietários. Vitória: Rua Alcino Pereira Neto, 570, Jardim Camburi. Vila Velha: Rodovia do Sol, 5000, Itaparica. FOTO: Ilha do Caranguejo/Divulgação

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CHURRASCO COM PARQUINHO