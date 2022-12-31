Gelatina colorida, torta basca e biscoito de queijo bombaram em HZ

Ao longo de 2022, você viu em HZ inúmeras receitas para deixar o dia a dia e os finais de semana mais gostosos. Da entrada à sobremesa, passando por petiscos e opções para lanche e café da manhã, servimos um cardápio farto e bem variado.

Em meio a tantas gostosuras, algumas se destacaram e atraíram a atenção de um maior número de leitores este ano: mosaico de gelatina colorida, biscoitinho de queijo e torta basca. Bora fazer?

MOSAICO DE GELATINA COLORIDA

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 20 minutos, em média + tempo de firmar as gelatinas e 2 horas de geladeira para o mosaico

Nível: médio

Fonte: Piracanjuba



O mosaico de gelatina é uma sobremesa retrô Crédito: Piracanjuba/Divulgação

INGREDIENTES:

Gelatinas:

1 caixinha de gelatina em pó sabor morango



1 caixinha de gelatina em pó sabor laranja



1 caixinha de gelatina sabor abacaxi



1 caixinha de gelatina sabor limão



2 xícaras (chá) de água fervente



2 xícaras (chá) de água fria



Base do mosaico:



1 caixinha (395g) de leite condensado



395g de leite integral (use a caixinha de leite condensado como medida)



1 envelope de gelatina incolor sem sabor

MODO DE PREPARO:

Prepare as gelatinas de cada sabor separadamente, misturando o conteúdo da caixinha com meia xícara de água fervente e meia xícara de água fria. Coloque cada sabor de gelatina em um recipiente quadrado ou assadeira e leve para gelar, até que firmem.

Corte as gelatinas coloridas em cubos e reserve.

Em um liquidificador, bata o leite condensado com o leite e acrescente a gelatina incolor dissolvida conforme as instruções da embalagem. Na hora de montar, distribua os cubos de gelatina colorida em uma forma de silicone com buraco no meio ou, se preferir, em uma taça grande de vidro. Por cima, despeje o creme branco.

Leve para gelar por pelo menos duas horas. Assim que o mosaico firmar, desenforme e sirva.



TORTA DE QUEIJO BASCA (TARTA DE QUESO)

Rendimento: 8 porções, em média

Tempo de preparo: 20 minutos (+ 55 minutos de forno)

Nível: fácil

Fonte: Comitê Umami



INGREDIENTES:

3 potes pequenos de cream cheese (450g)



1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado (100g)



1 e meia xícara (chá) de açúcar (225g)



5 ovos (250g)



1 e meia xícara (chá) de creme de leite fresco (300ml)



Meia xícara (chá) de farinha de trigo peneirada

Papel-manteiga

A torta espanhola é parente do cheesecake, porém menos doce Crédito: Comitê Umami/Divulgação

MODO DE PREPARO:

Corte dois pedaços grandes de papel-manteiga. Umedeça levemente o papel com água e forre uma forma de fundo removível (23 cm de diâmetro), esticando o papel com cuidado para não rasgar. Deixe uma sobra de 3 cm de papel para fora da forma. Reserve.

Na tigela da batedeira, coloque o cream cheese, o queijo e o açúcar. Bata em potência média por dois minutos ou até ficar homogêneo. Junte os ovos, um a um, sempre batendo, até obter um creme uniforme. Sem parar de bater, adicione o creme de leite e bata por 1 minuto. Junte a farinha peneirada e misture com uma espátula apenas para incorporar.

Disponha a massa na forma reservada, acomode-a em uma assadeira e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 45 minutos ou até ficar firme. Aumente a temperatura para 200ºC e deixe por mais 10 minutos ou até a superfície ficar bem dourada.

Retire do forno, deixe esfriar completamente e desenforme. Remova o papel e sirva gelada ou em temperatura ambiente.

BISCOITO DE QUEIJO

Rendimento: 60 porções, em média

Tempo de preparo: 60 minutos

Nível: fácil

Fonte: Nestlé



Asse os biscoitinhos de queijo por mais ou menos 20 minutos Crédito: Nestlé/Divulgação

INGREDIENTES:

3 xícaras (chá) de polvilho doce



3 xícaras (chá) de queijo meia cura ralado



3 ovos



3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina



Meia colher (chá) de sal



1 colher (chá) de fermento em pó