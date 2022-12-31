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Culinária

Gelatina colorida, torta basca e biscoito de queijo bombaram em HZ

Relembre as três receitas mais acessadas no site ao longo de 2022 e aproveite para colocar a mão na massa: são todas deliciosas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 06:00

Ao longo de 2022, você viu em HZ inúmeras receitas para deixar o dia a dia e os finais de semana mais gostosos. Da entrada à sobremesa, passando por petiscos e opções para lanche e café da manhã, servimos um cardápio farto e bem variado.
Em meio a tantas gostosuras, algumas se destacaram e atraíram a atenção de um maior número de leitores este ano: mosaico de gelatina colorida, biscoitinho de queijo e torta basca. Bora fazer?

MOSAICO DE GELATINA COLORIDA

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 20 minutos, em média + tempo de firmar as gelatinas e 2 horas de geladeira para o mosaico
Nível: médio
Fonte: Piracanjuba
Mosaico de gelatina
O mosaico de gelatina é uma sobremesa retrô  Crédito: Piracanjuba/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Gelatinas:
  • 1 caixinha de gelatina em pó sabor morango
  • 1 caixinha de gelatina em pó sabor laranja
  • 1 caixinha de gelatina sabor abacaxi
  • 1 caixinha de gelatina sabor limão
  • 2 xícaras (chá) de água fervente
  • 2 xícaras (chá) de água fria
  • Base do mosaico:
  • 1 caixinha (395g) de leite condensado
  • 395g de leite integral (use a caixinha de leite condensado como medida)
  • 1 envelope de gelatina incolor sem sabor
MODO DE PREPARO:
  1. Prepare as gelatinas de cada sabor separadamente, misturando o conteúdo da caixinha com meia xícara de água fervente e meia xícara de água fria.
  2. Coloque cada sabor de gelatina em um recipiente quadrado ou assadeira e leve para gelar, até que firmem.
  3. Corte as gelatinas coloridas em cubos e reserve.
  4. Em um liquidificador, bata o leite condensado com o leite e acrescente a gelatina incolor dissolvida conforme as instruções da embalagem.
  5. Na hora de montar, distribua os cubos de gelatina colorida em uma forma de silicone com buraco no meio ou, se preferir, em uma taça grande de vidro. Por cima, despeje o creme branco.
  6. Leve para gelar por pelo menos duas horas. Assim que o mosaico firmar, desenforme e sirva.

TORTA DE QUEIJO BASCA (TARTA DE QUESO)

Rendimento: 8 porções, em média
Tempo de preparo: 20 minutos (+ 55 minutos de forno)
Nível: fácil
Fonte:  Comitê Umami
INGREDIENTES:
  • 3 potes pequenos de cream cheese (450g)
  • 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado (100g)
  • 1 e meia xícara (chá) de açúcar (225g)
  • 5 ovos (250g)
  • 1 e meia xícara (chá) de creme de leite fresco (300ml)
  • Meia xícara (chá) de farinha de trigo peneirada
  • Papel-manteiga
Torta de queijo basca
A torta espanhola é parente do cheesecake, porém menos doce Crédito: Comitê Umami/Divulgação
MODO DE PREPARO:
  1. Corte dois pedaços grandes de papel-manteiga. 
  2. Umedeça levemente o papel com água e forre uma forma de fundo removível (23 cm de diâmetro), esticando o papel com cuidado para não rasgar. Deixe uma sobra de 3 cm de papel para fora da forma. Reserve.
  3. Na tigela da batedeira, coloque o cream cheese, o queijo e o açúcar. Bata em potência média por dois minutos ou até ficar homogêneo. 
  4. Junte os ovos, um a um, sempre batendo, até obter um creme uniforme. 
  5. Sem parar de bater, adicione o creme de leite e bata por 1 minuto. 
  6. Junte a farinha peneirada e misture com uma espátula apenas para incorporar.
  7. Disponha a massa na forma reservada, acomode-a em uma assadeira e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 45 minutos ou até ficar firme. 
  8. Aumente a temperatura para 200ºC e deixe por mais 10 minutos ou até a superfície ficar bem dourada.
  9. Retire do forno, deixe esfriar completamente e desenforme. 
  10. Remova o papel e sirva gelada ou em temperatura ambiente.

BISCOITO DE QUEIJO

Rendimento: 60 porções, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Fonte: Nestlé
Biscoito de queijo
Asse os biscoitinhos de queijo por mais ou menos 20 minutos  Crédito: Nestlé/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 3 xícaras (chá) de polvilho doce
  • 3 xícaras (chá) de queijo meia cura ralado
  • 3 ovos
  • 3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina
  • Meia colher (chá) de sal
  • 1 colher (chá) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
  1. Em um recipiente, misture todos os ingredientes e sove até obter uma massa lisa e homogênea. 
  2. Deixe descansar por cerca de 20 minutos. 
  3. Faça bolinhas pequenas com a massa e achate levemente com um garfo para formar os biscoitinhos. 
  4. Se desejar, faça tirinhas e dobre em formato de U. 
  5. Leve para assar em forno médio-alto (200°C), por mais ou menos 20 minutos ou até dourar.

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