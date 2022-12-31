Gelatina colorida, torta basca e biscoito de queijo bombaram em HZ

Ao longo de 2022, você viu em HZ inúmeras receitas para deixar o dia a dia e os finais de semana mais gostosos. Da entrada à sobremesa, passando por petiscos e opções para lanche e café da manhã, servimos um cardápio farto e bem variado.
Em meio a tantas gostosuras, algumas se destacaram e atraíram a atenção de um maior número de leitores este ano: mosaico de gelatina colorida, biscoitinho de queijo e torta basca. Bora fazer?
MOSAICO DE GELATINA COLORIDA
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 20 minutos, em média + tempo de firmar as gelatinas e 2 horas de geladeira para o mosaico
Nível: médio
Fonte: Piracanjuba
Tempo de preparo: 20 minutos, em média + tempo de firmar as gelatinas e 2 horas de geladeira para o mosaico
Nível: médio
Fonte: Piracanjuba
INGREDIENTES:
- Gelatinas:
- 1 caixinha de gelatina em pó sabor morango
- 1 caixinha de gelatina em pó sabor laranja
- 1 caixinha de gelatina sabor abacaxi
- 1 caixinha de gelatina sabor limão
- 2 xícaras (chá) de água fervente
- 2 xícaras (chá) de água fria
- Base do mosaico:
- 1 caixinha (395g) de leite condensado
- 395g de leite integral (use a caixinha de leite condensado como medida)
- 1 envelope de gelatina incolor sem sabor
MODO DE PREPARO:
- Prepare as gelatinas de cada sabor separadamente, misturando o conteúdo da caixinha com meia xícara de água fervente e meia xícara de água fria.
- Coloque cada sabor de gelatina em um recipiente quadrado ou assadeira e leve para gelar, até que firmem.
- Corte as gelatinas coloridas em cubos e reserve.
- Em um liquidificador, bata o leite condensado com o leite e acrescente a gelatina incolor dissolvida conforme as instruções da embalagem.
- Na hora de montar, distribua os cubos de gelatina colorida em uma forma de silicone com buraco no meio ou, se preferir, em uma taça grande de vidro. Por cima, despeje o creme branco.
- Leve para gelar por pelo menos duas horas. Assim que o mosaico firmar, desenforme e sirva.
TORTA DE QUEIJO BASCA (TARTA DE QUESO)
Rendimento: 8 porções, em média
Tempo de preparo: 20 minutos (+ 55 minutos de forno)
Nível: fácil
Fonte: Comitê Umami
Tempo de preparo: 20 minutos (+ 55 minutos de forno)
Nível: fácil
Fonte: Comitê Umami
INGREDIENTES:
- 3 potes pequenos de cream cheese (450g)
- 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado (100g)
- 1 e meia xícara (chá) de açúcar (225g)
- 5 ovos (250g)
- 1 e meia xícara (chá) de creme de leite fresco (300ml)
- Meia xícara (chá) de farinha de trigo peneirada
- Papel-manteiga
MODO DE PREPARO:
- Corte dois pedaços grandes de papel-manteiga.
- Umedeça levemente o papel com água e forre uma forma de fundo removível (23 cm de diâmetro), esticando o papel com cuidado para não rasgar. Deixe uma sobra de 3 cm de papel para fora da forma. Reserve.
- Na tigela da batedeira, coloque o cream cheese, o queijo e o açúcar. Bata em potência média por dois minutos ou até ficar homogêneo.
- Junte os ovos, um a um, sempre batendo, até obter um creme uniforme.
- Sem parar de bater, adicione o creme de leite e bata por 1 minuto.
- Junte a farinha peneirada e misture com uma espátula apenas para incorporar.
- Disponha a massa na forma reservada, acomode-a em uma assadeira e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 45 minutos ou até ficar firme.
- Aumente a temperatura para 200ºC e deixe por mais 10 minutos ou até a superfície ficar bem dourada.
- Retire do forno, deixe esfriar completamente e desenforme.
- Remova o papel e sirva gelada ou em temperatura ambiente.
BISCOITO DE QUEIJO
Rendimento: 60 porções, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Fonte: Nestlé
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Fonte: Nestlé
INGREDIENTES:
- 3 xícaras (chá) de polvilho doce
- 3 xícaras (chá) de queijo meia cura ralado
- 3 ovos
- 3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina
- Meia colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
- Em um recipiente, misture todos os ingredientes e sove até obter uma massa lisa e homogênea.
- Deixe descansar por cerca de 20 minutos.
- Faça bolinhas pequenas com a massa e achate levemente com um garfo para formar os biscoitinhos.
- Se desejar, faça tirinhas e dobre em formato de U.
- Leve para assar em forno médio-alto (200°C), por mais ou menos 20 minutos ou até dourar.