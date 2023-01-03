Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aberto ao público

Festival exalta tradições pomeranas em Santa Maria de Jetibá

Comidas típicas, apresentações de dança e encenação do casamento pomerano são atrações do 1° Festival Gastronômico e Cultural Pomerano
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 15:17

Também conhecida como a cidade mais pomerana do Brasil, Santa Maria de Jetibá vai celebrar as raízes culturais e culinárias dos imigrantes no 1º Festival Cultural e Gastronômico Pomerano. 
O evento acontecerá de 6 a 8 de janeiro de 2023 (sexta a domingo), no Pátio de Festas, no Centro da cidade.
A programação inclui uma série de apresentações de dança, a famosa encenação do casamento pomerano e shows com repertório de pagode a forró.  
Encenação de casamento pomerano em Santa Maria de Jetibá
Casamento pomerano será encenado na sexta, 6 de janeiro Crédito: PSMJ/Divulgação
A gastronomia também terá protagonismo no evento. Nos três dias do festival, que começará oficialmente às 19h de sexta-feira (6), diversas comidas típicas pomeranas estarão à venda nos estandes da praça de alimentação.  
A lista inclui, além do brote (pão de milho, feito com batata doce, cará, aipim e fubá), o spitsbuben, conhecido como "bolo ladrão", e outros doces, como kasekuchen (bolo de queijo), streuskuchen (bolo com farofa) e strudel (bolo com frutas).
Na ala dos salgados, o destaque fica por conta das tradicionais linguiças pomeranas e de iguarias como puína e blutwurst (chouriço). 
Comida típica pomerana em Santa Maria de Jetibá
Brote, bolo de queijo e bolo ladrão são comidas típicas da Pomerânia Crédito: PSMJ/Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL

SEXTA-FEIRA (6/01)
  • 19h - Abertura oficial
  • 19h20 - Encenação do casamento pomerano
  • 20h - Ray Show - O Pipoco do Forró
  • 21h - Edi Xavier e Leandro
  • 23h - Encerramento
SÁBADO (7/01)
  • 11h - Abertura dos estandes
  • 14h - Coro de trombones (Santa Luzia, Recreio e Caramurú)
  • 15h - "Masterchef" infantil
  • 16h - Grupo de danças Fritzadans
  • 16h30 - Pagode com Grupo Outro Nome
  • 19h - Tales e Gugu da Concertina
  • 21h - Banda Bier Herr
  • 22h30 - Fabrício Veraz
  • 0h - Encerramento
DOMINGO (8/01)
  • 11h - Abertura dos estandes
  • 13h30 - Encenação de "Os Músicos de Bremem"
  • 14h - Grupo de danças Schuplatter e grupo de danças Grünes Tal, ambos de Marechal Floriano
  • 15h - Grupo musical Emoções
  • 16h - Maylom Meira
  • 18h - Serginho
  • 21h - Encerramento
1º FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL POMERANO 
Quando: de 6 a 8 de janeiro de 2023
Onde: Pátio de Festas, no Centro de Santa Maria de Jetibá
Entrada gratuita
Realização: Prefeitura de Santa Maria de Jetibá.

Veja Também

Saiba quais tipos de vinho são ideais para consumir no verão

As melhores cervejas artesanais produzidas no ES em 2022

Doceria famosa pelos bolos no pote inaugura nova loja na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Gastronomia Santa Maria de Jetibá
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show
Imagem de destaque
Homem invade casa e ataca a ex, adolescente e até bebê em Cariacica
Imagem de destaque
Menopausa: 6 plantas que contribuem para o bem-estar feminino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados