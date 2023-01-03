Festival exalta tradições pomeranas em Santa Maria de Jetibá

Também conhecida como a cidade mais pomerana do Brasil, Santa Maria de Jetibá vai celebrar as raízes culturais e culinárias dos imigrantes no 1º Festival Cultural e Gastronômico Pomerano.

O evento acontecerá de 6 a 8 de janeiro de 2023 (sexta a domingo), no Pátio de Festas, no Centro da cidade.

A programação inclui uma série de apresentações de dança, a famosa encenação do casamento pomerano e shows com repertório de pagode a forró.

Casamento pomerano será encenado na sexta, 6 de janeiro Crédito: PSMJ/Divulgação

A gastronomia também terá protagonismo no evento. Nos três dias do festival, que começará oficialmente às 19h de sexta-feira (6), diversas comidas típicas pomeranas estarão à venda nos estandes da praça de alimentação.

A lista inclui, além do brote (pão de milho, feito com batata doce, cará, aipim e fubá), o spitsbuben, conhecido como "bolo ladrão", e outros doces, como kasekuchen (bolo de queijo), streuskuchen (bolo com farofa) e strudel (bolo com frutas).

Na ala dos salgados, o destaque fica por conta das tradicionais linguiças pomeranas e de iguarias como puína e blutwurst (chouriço).

Brote, bolo de queijo e bolo ladrão são comidas típicas da Pomerânia Crédito: PSMJ/Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL

SEXTA-FEIRA (6/01)

19h - Abertura oficial

19h20 - Encenação do casamento pomerano



20h - Ray Show - O Pipoco do Forró



21h - Edi Xavier e Leandro



23h - Encerramento

SÁBADO (7/01)

11h - Abertura dos estandes



14h - Coro de trombones (Santa Luzia, Recreio e Caramurú)



15h - "Masterchef" infantil



16h - Grupo de danças Fritzadans



16h30 - Pagode com Grupo Outro Nome



19h - Tales e Gugu da Concertina



21h - Banda Bier Herr



22h30 - Fabrício Veraz



0h - Encerramento

DOMINGO (8/01)

11h - Abertura dos estandes



13h30 - Encenação de "Os Músicos de Bremem"



14h - Grupo de danças Schuplatter e grupo de danças Grünes Tal, ambos de Marechal Floriano

15h - Grupo musical Emoções



16h - Maylom Meira



18h - Serginho



21h - Encerramento

