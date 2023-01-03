Festival exalta tradições pomeranas em Santa Maria de Jetibá

Também conhecida como a cidade mais pomerana do Brasil, Santa Maria de Jetibá vai celebrar as raízes culturais e culinárias dos imigrantes no 1º Festival Cultural e Gastronômico Pomerano.
O evento acontecerá de 6 a 8 de janeiro de 2023 (sexta a domingo), no Pátio de Festas, no Centro da cidade.
A programação inclui uma série de apresentações de dança, a famosa encenação do casamento pomerano e shows com repertório de pagode a forró.
A gastronomia também terá protagonismo no evento. Nos três dias do festival, que começará oficialmente às 19h de sexta-feira (6), diversas comidas típicas pomeranas estarão à venda nos estandes da praça de alimentação.
A lista inclui, além do brote (pão de milho, feito com batata doce, cará, aipim e fubá), o spitsbuben, conhecido como "bolo ladrão", e outros doces, como kasekuchen (bolo de queijo), streuskuchen (bolo com farofa) e strudel (bolo com frutas).
Na ala dos salgados, o destaque fica por conta das tradicionais linguiças pomeranas e de iguarias como puína e blutwurst (chouriço).
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL
SEXTA-FEIRA (6/01)
- 19h - Abertura oficial
- 19h20 - Encenação do casamento pomerano
- 20h - Ray Show - O Pipoco do Forró
- 21h - Edi Xavier e Leandro
- 23h - Encerramento
- 11h - Abertura dos estandes
- 14h - Coro de trombones (Santa Luzia, Recreio e Caramurú)
- 15h - "Masterchef" infantil
- 16h - Grupo de danças Fritzadans
- 16h30 - Pagode com Grupo Outro Nome
- 19h - Tales e Gugu da Concertina
- 21h - Banda Bier Herr
- 22h30 - Fabrício Veraz
- 0h - Encerramento
- 11h - Abertura dos estandes
- 13h30 - Encenação de "Os Músicos de Bremem"
- 14h - Grupo de danças Schuplatter e grupo de danças Grünes Tal, ambos de Marechal Floriano
- 15h - Grupo musical Emoções
- 16h - Maylom Meira
- 18h - Serginho
- 21h - Encerramento
1º FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL POMERANO
Quando: de 6 a 8 de janeiro de 2023
Onde: Pátio de Festas, no Centro de Santa Maria de Jetibá
Entrada gratuita
Realização: Prefeitura de Santa Maria de Jetibá.
Quando: de 6 a 8 de janeiro de 2023
Onde: Pátio de Festas, no Centro de Santa Maria de Jetibá
Entrada gratuita
Realização: Prefeitura de Santa Maria de Jetibá.