Basquete 3x3 e atividades culturais agitam o fim de semana na Serra

Uma ação focada no desenvolvimento social em defesa da cultura urbana no município da Serra. Esse é o objetivo do "Torneio de Basquete 3x3 – Fortalecendo Laços", que acontece neste sábado (28) e domingo (29), no Shopping Mestre Álvaro.
Além do esporte, o evento vai levar muita música de artistas das comunidades locais, dança, brincadeiras e sorteio de brindes, garantindo a diversão de crianças, adolescentes e jovens. As atividades são voltadas para moradores do município, começam a partir das 16 horas e a entrada é 1kg de alimento não perecível.
Entre os atletas profissionais que estarão no local, presença da estrela do basquete brasileiro e capixaba Alessandro Casé. A música fica por conta dos MCs RC da Colina, White Jay, Feijó e Adikto. Quem for ao local também poderá assistir a apresentações de grupo de capoeira mirim, balé e dança de rua.
O basquete 3x3 é uma modalidade esportiva em ascensão devido à simplicidade de suas regras e pouca infraestrutura, permitindo a realização de torneios em cenários diferenciados, como o estacionamento aberto de um shopping.
"Abrir as portas do shopping para eventos culturais e esportivos que atraia a comunidade em geral mostra que somos um espaço democrático, e abraçamos o que a região tem de melhor para oferecer", disse Amanda Duque, gerente de Marketing do Shopping Mestre Álvaro.
TORNEIO DE BASQUETE 3X3 - FORTALECENDO LAÇOS
- Quando: sábado (28) e domingo (29)
- Local: Estacionamento G7 (área aberta) – Shopping Mestre Álvaro
- Ingresso: 1kg de alimento não perecível
- SÁBADO (28)
- 16h às 22h: Torneio de Basquete 3x3 (categorias U13 feminino e masculino / U15 masculino / U17 masculino) Fase eliminatória;
- 16h30: Apresentação do grupo de capoeira mirim (Instituto Vovô Chiquinho)
- 17h30: Apresentação de dança infantil (Instituto Vovô Chiquinho);
- 18h30: Apresentação de balé
- 19h30: Atividades recreativas
- 20h30: Sorteios de brindes
- DOMINGO (29)
- 16h: Festival de basquete (para crianças de 7 a 11 anos)
- 17h às 21h: Torneio de basquete 3x3 (fase final dos jogos)
- 18h: Jogo das estrelas (basquete feminino adulto)
- 19h: Jogo surpresa (convidados especiais)
- 20h: Jogo das estrelas (basquete masculino adulto) - CASÉ10 e atletas profissionais
- Programação Cultural
- 16h30h: Apresentação de MCs locais
- 17h: Espetáculo juvenil "Eu não ligo – Conscientização sobre o bullying"
- 17h30: Espetáculo "Solobótico"
- 18h: Show musical - MC RC da Colina;
- 18h30: Show musical – MC White Jay (O Psiquiatra da Rima)
- 19h: Batalha de MCs (Apresentação MC Feijó / Participação especial MC Adikto
- 21h: Sorteio de brindes