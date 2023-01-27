Basquete 3x3 e atividades culturais agitam o fim de semana na Serra

RC da Colina é uma das atrações de evento esportivo e cultural que acontece na Serra Crédito: Instagram @rc_dacolinahf

Uma ação focada no desenvolvimento social em defesa da cultura urbana no município da Serra. Esse é o objetivo do "Torneio de Basquete 3x3 – Fortalecendo Laços", que acontece neste sábado (28) e domingo (29), no Shopping Mestre Álvaro.

Além do esporte, o evento vai levar muita música de artistas das comunidades locais, dança, brincadeiras e sorteio de brindes, garantindo a diversão de crianças, adolescentes e jovens. As atividades são voltadas para moradores do município, começam a partir das 16 horas e a entrada é 1kg de alimento não perecível.

Entre os atletas profissionais que estarão no local, presença da estrela do basquete brasileiro e capixaba Alessandro Casé. A música fica por conta dos MCs RC da Colina, White Jay, Feijó e Adikto. Quem for ao local também poderá assistir a apresentações de grupo de capoeira mirim, balé e dança de rua.

O basquete 3x3 é uma modalidade esportiva em ascensão devido à simplicidade de suas regras e pouca infraestrutura, permitindo a realização de torneios em cenários diferenciados, como o estacionamento aberto de um shopping.

"Abrir as portas do shopping para eventos culturais e esportivos que atraia a comunidade em geral mostra que somos um espaço democrático, e abraçamos o que a região tem de melhor para oferecer", disse Amanda Duque, gerente de Marketing do Shopping Mestre Álvaro.

TORNEIO DE BASQUETE 3X3 - FORTALECENDO LAÇOS