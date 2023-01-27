Defendendo a saúde mental, Bloco Que Loucura! estreia no Sambão do Povo

O Bloco Que Loucura! faz sua estreia no Sambão do Povo no primeiro dia do Carnaval de Vitória, 10 de fevereiro Crédito: Instagram/blocoqueloucuraes

Com três refrões que defendem uma sociedade antimanicomial e antiproibicionista, o Bloco Que Loucura! estreia no Sambão do Povo em 10 de fevereiro, às 21h, antes do início dos desfiles do Grupo A das Escolas de Samba no Carnaval de Vitória 2023. A expectativa é que eles levem de 70 a 150 foliões para a avenida.

Desde 2014, quando o bloco foi criado, eles buscam utilizar de inserções sociais e culturais para lutarem pelo fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) e pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A ideia é clara: dar visibilidade às pessoas com sofrimento psico-mental. Com isso, o Que Loucura! leva para o Sambão um repertório composto por paródias e letras autorais.

Uma das integrantes, Fabíola Leal, explica que um dos objetivos é fazer com que os usuários e familiares atendidos na rede de atenção psicossocial possam se sentir valorizados e reconhecidos enquanto cidadãos.

A emoção de estrear na avenida em um carnaval importante como de Vitória é a de dar visibilidade às pessoas com sofrimento psico-mental. É poder fazer o nosso som ecoar na Avenida: o som da liberdade, o som do cuidado, da atenção psicossocial. É fazer ecoar o som do SUS, que a gente tanto defende. Sobretudo, que essas pessoas possam pisar na passarela e serem vistas e aceitas por uma sociedade que geralmente as discrimina, as invisibiliza e as coloca à margem de tudo

Depois de alguns anos desarticulado, o bloco retomou as atividades em 2022 com nova logo e alegorias. Composto por usuários, familiares e profissionais do SUS, além de estudantes e professores da Ufes, o "Que Loucura!" conta com o apoio da Liesge (Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial) e de ritmistas do Bloco Afrokizomba e da Unidos da Piedade para a estreia.

O projeto Recicla Folia e a Associação Capixaba de Redução de Danos (ACARD) também ajudam a ecoar o movimento.

Os ensaios acontecem às sextas-feiras no Caps (Centro de Atenção Psicossocial) de São Pedro, localizado na rodovia Serafim Derenzi, 4570, das 9h às 11h. O último encontro se dará dia 3 de fevereiro.

Quem se identificou com a luta e quer cair na folia com o Que Loucura!, pode participar, na próxima segunda (30), do ensaio técnico no Sambão do Povo, às 19h.

Para o desfile do dia 10, eles se reunirão às 20h, no Centro Pop (Centro de Referência Especializado da Assistência Social Para População em Situação de Rua), localizado na Av. Dário Lourenço de Souza, 366, a mesma que dá acesso ao sambódromo.