Série gravada em Vitória resgata conexão das crianças com o meio ambiente

Série infantil capixaba "OOPA! Olha O Passarinho" propõe reconexão das crianças com a natureza Crédito: Lucas Aboudib

Guiados pela "passarinha" Laranjinha, uma sabiá-laranjeira, três amigos viajam em uma cabana mágica por diferentes biomas brasileiros para conhecer espécies de pássaros.

Essa é a trama da série infantil capixaba "OOPA! Olha o Passarinho", atualmente em fase de gravação. A data de estreia, ou mesmo a plataforma em que a atração será exibida, devem ser definidas a partir de março.

Derivada do curta-metragem "O Passarinho Menino", a série é inspirada na Oficina de Pássaros do Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo. Na oficina, crianças – sob supervisão – fazem um tour com binóculos e câmeras pela mata conhecendo aves nativas. A cada observação ou canto ouvido, elas catalogam num caderno as percepções que tiveram.

Assim, ao longo dos 26 episódios previstos para o programa, Leozinho, Manu e Gil usam binóculos, câmeras e aparelhos de som – feitos a partir de materiais recicláveis – para observar e ouvir novas espécies, apresentadas na série por meio de animações.

"OOPA! Olha o Passarinho" busca resgatar a conexão das crianças com o meio ambiente. Para a diretora, Ursula Dart, este é o principal objetivo da obra."É sobre cuidar da natureza, pensar sobre ela e, de fato, incorporar esses cuidados nas nossas vidas. É entender que fazemos parte de um meio ambiente. A gente quer que as crianças cresçam em um novo lugar", disse.

A inspiração para o cenário, os figurinos e os objetos é o famoso "Castelo Rá-Tim-Bum", série televisiva infantil de 1994. O estúdio onde foi montado o cenário fica no Centro Cultural Carmélia, em Vitória, fruto de uma parceria com a TV Educativa.

CENÁRIOS

Diretora de arte, Joyce Castello conta que todo o cenário e objetos foram construídos com materiais sustentáveis e que também trazem aspectos lúdicos, como cores e texturas.

"São valores que trouxemos para a série, que compõem também o cenário e os objetos. As crianças manipulam o tempo todo câmeras, binóculos, aparelhos de som, todos feitos com descartáveis e colagens, sempre trazendo o lúdico. Esses valores são super importantes para essas crianças", explicou.

Série infantil capixaba "OOPA! Olha O Passarinho" propõe reconexão das crianças com a natureza

ESTREIA NO AUDIOVISUAL INFANTIL

O elenco da produção é formado por Calebe Fagundes Capistrano (como Leozinho), Yasmin Costa (como Gil), Clarice Novaes (como Manu) e Mariana Teixeira (como Laranjinha).

"É meu primeiro trabalho na ficção com crianças, depois do curta 'O Passarinho Menino!', tipo um episódio 0 da série e contou com o mesmo elenco. Está sendo bem bacana! A cada gravação, as crianças entendem mais nossos métodos e a gente vai enriquecendo ainda mais a série! Estou amando tê-los comigo!”, explicou a diretora Ursula Dart.

Essa também é a estreia dos pequenos atuando frente às câmeras. "Gosto muito de estar aqui! É minha primeira vez atuando e acho tudo muito legal. A minha personagem, Manu, é bem colorida, tem um estilo muito legal e sabe como aproveitar a infância. É isso que eu gosto na minha personagem", relata a atriz-mirim Clarice Novaes, de 9 anos.

"Acho que esse trabalho na série com a minha personagem, Gil, me ajuda muito, principalmente a estar pronta para o próximo desafio", opinou a também estreante Yasmin Costa, de 10 anos.

Para o único menino do grupo, Calebe Fagundes Capistrano, de 10 anos, a série ensina às crianças sobre a importância de cuidar da natureza. "As pessoas aprendem que é sempre bom cuidar da natureza e amar os animais. Me identifico muito com meu personagem Leozinho, porque ele é um pouco na dele e gosta muito dos animais. Eu até tenho uma gata", contou.