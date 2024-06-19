Gravações no ES: Malu Mader é cotada para personagem capixaba em 'Renascer'

Fora da televisão brasileira há cerca de seis anos, a atriz Malu Mader está perto de interpretar Aurora na novela 'Renascer', da TV Globo. Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, Aurora será investidora de uma fazenda do Espírito Santo que conhece José Inocêncio (Marcos Palmeira) em Ilhéus, na Bahia, e pede ajuda dele para ter uma plantação de cacau em sua própria fazenda. No Espírito Santo, eles vão se aproximar e virar um par romântico.
As gravações acontecem nos dias 2 e 3 de julho, em uma fazenda de Linhares. O município, inclusive, é o maior produtor de cacau do ES e responde por até 80% da produção de todo o Espírito Santo. Além disso, o Estado é o terceiro maior produtor de cacau do Brasil, atrás apenas de Pará e Bahia.
Ainda de acordo com O Globo, a princípio o intuito era que Paolla Oliveira fizesse o papel de Aurora. A atriz, porém, não teve espaço na agenda. Já Malu Mader está longe da Globo desde 2018, quando fez uma participação em 'Malhação: Vidas Brasileiras'.