Gravações no ES: Malu Mader é cotada para personagem capixaba em 'Renascer'

Fora da televisão brasileira há cerca de seis anos, a atriz Malu Mader está perto de interpretar Aurora na novela 'Renascer', da TV Globo. Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, Aurora será investidora de uma fazenda do Espírito Santo que conhece José Inocêncio (Marcos Palmeira) em Ilhéus, na Bahia, e pede ajuda dele para ter uma plantação de cacau em sua própria fazenda. No Espírito Santo, eles vão se aproximar e virar um par romântico.