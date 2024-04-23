Cena da morte de José Venâncio em 'Renascer' comove telespectadores

A morte de José Venâncio (Rodrigo Simas) em "Renascer" (Globo) comoveu telespectadores na noite desta segunda-feira (22).
Na cena, o carro de Venâncio e João Pedro (Juan Paiva) é alvejado pela bala da espingarda de Egídio (Vladimir Brichta). O coronel usou uma arma de longo alcance para tentar matar João, mas errou.
Ao se dar conta de que o tiro pegou Venâncio, João carrega o irmão ferido nas costas e o leva até a casa do pai, colocando seu corpo sobre a mesa de jantar.
No entanto, Venâncio não resiste e morre ali mesmo, deixando o pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira) inconsolável. Na cena seguinte, o corpo é velado na casa da família.
No X (Twitter), telespectadores lamentaram a morte do personagem e elogiaram a atuação de Marcos Palmeira, Rodrigo Simas e Juan Paiva.