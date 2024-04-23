Erick Jacquin reclama de clientes que vão de chinelo, bermuda e regata a restaurante

Erick Jacquin usa terno em praia para criticar roupas de clientes em restaurante Crédito: Reprodução/Instagram/@erickjacquin

Erick Jacquin mergulho de terno e gravata no mar para reclamar de clientes que vão a seu restaurante de chinelo, bermuda e regata. Em vídeo postado em sua página oficial de Instagram, o chef afirma que em seu estabelecimento deve-se usar terno.

"Vocês acham que é legal ir à praia de terno e gravata? Vocês fazem a mesma coisa comigo. Muitas mulheres bonitas lá, vocês de regata, bermuda feia, chinelo, tudo cabeludo, boné", disse.

Após mergulhar, o jurado do reality show culinário MasterChef (Band) ainda afirmou que cada lugar tem um tipo de roupa certo para entrar.

"Acham que estou certo? Não vamos no restaurante de bermuda e chinelo. No [restaurante] Président é terno, pode ser sem gravata. É bonito."

Nos comentários, internautas criticaram o vídeo do chef. "Eu quero estar confortável e encher a pança. Não vou vestir terno pra ir comer. Esquece!", escreveu o perfil de Marcos Silva.

"Eu pago para comer e não desfilar", opinou Rejane Ribeiro.