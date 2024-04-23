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Na justiça

Wilma Petrilho, viúva de Gal, pede audiência de conciliação com filho da cantora

Empresária alega que mantinha uma união estável com Gal e, portanto, é sua herdeira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 08:06

Wilma Petrillo diz que filho de Gal Costa é manipulado por namorada mais velha
Wilma Petrillo diz que filho de Gal Costa é manipulado por namorada mais velha Crédito: Reprodução/TV Globo
Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, solicitou uma audiência de conciliação urgente com Gabriel Penna Burgos Costa, o único filho da cantora - a audiência, no entanto, ainda não tem data marcada. Os dois estão envolvidos em uma disputa judicial pela herança da artista. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 22, pela assessoria de Gabriel ao Estadão.
A advogada de Petrillo, Vanessa Bispo, informou ao Estadão que a audiência tem como objetivo "reunir mãe e filho para que possam resolver suas diferenças".
Petrillo alega que mantinha uma união estável com Gal e, portanto, é sua herdeira. Gabriel inicialmente reconheceu essa condição diante de um juiz, porém posteriormente voltou atrás e entrou com uma ação para anular o documento, argumentando que elas não viviam como um casal.
"Ela virou empresária da minha mãe, realmente. Elas começaram a morar juntas, só que sem nenhum tipo de relacionamento além da amizade e do trabalho", disse o filho da cantora em entrevista ao Fantástico.
Gabriel entrou com um processo para reivindicar o direito à herança da mãe. Ele contesta a fração pretendida pela ex-empresária de Gal - e apresentada pela imprensa como sua viúva - Wilma Teodoro Petrillo. O processo corre em segredo de justiça no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).
A informação sobre o processo foi confirmada ao Estadão por uma das advogadas de Gabriel, Luci Vieira Nunes. A advogada confirmou à reportagem que prestou assessoria jurídica a Gal em 1998, inclusive em uma ação trabalhista. Luci também atuou no processo de adoção de Gabriel.
A advogada Mariana de Athayde Ferreira também faz parte da defesa de Gabriel. Em nota enviada à reportagem, Luci diz que Gabriel contratou as advogadas para defender seus direitos à herança de sua mãe e "e diz que (Gabriel) defenderá a vontade dela na justiça".
Em agosto de 2023, Wilma foi nomeada como inventariante dos bens deixados por Gal. Naquele momento, Gabriel, ainda menor de idade, ficou sob a guarda temporária da empresária.
Antes disso, em julho do mesmo ano, a Justiça de São Paulo convocou o filho de Gal Costa, Gabriel Costa Penna, para reconhecer se havia ou não uma união estável entre a cantora e Wilma Petrillo, depois da Defensoria Pública se posicionou contrária à confirmação do relacionamento. Wilma, então, fez um novo pedido de reconhecimento da união.
Recentemente, Gabriel fez um acordo extrajudicial com as primas da cantora, Verônica e Priscila Silva. Juntos, eles estão comprometidos em estabelecer a Fundação Gal Costa de Incentivo à Música e Cultura, uma instituição sem fins lucrativos e originalmente planejada no testamento da cantora em 1997 (ele foi revogado em 2019).

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