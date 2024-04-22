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Flávia Noronha, apresentadora do 'TV Fama', passa por cirurgia às pressas

Jornalista revelou nas redes sociais que uma das suas próteses em seus seios rompeu; ‘Tive que fazer uma remoção urgente’, contou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 13:30

Flávia Noronha, do 'TV Fama', passa por cirurgia às pressas
Flávia Noronha, do 'TV Fama', passa por cirurgia às pressas Crédito: Reprodução/@flavianoronha via Instagram
Flávia Noronha, apresentadora do TV Fama, revelou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia às pressas no último final de semana. Segundo ela, uma das próteses em seus seios rompeu e ela teve de passar por um procedimento de urgência.
Segundo a jornalista, ela já sabia que uma das próteses estava rompida, mas não sabia da urgência. "Estou aqui ainda no hospital", contou a apresentadora no domingo, 21. "Pra quem não sabe, tive que fazer uma remoção do meu implante de silicone urgente. Estava sentindo muitas dores, estava mal, [o seio] estava muito inflamado. Coloquei a cinta agora, ainda estou tomando os remédios".
Em outro momento, o próprio cirurgião plástico explicou o que aconteceu. "O que a gente encontrou foi uma surpresa no exame", disse o médico. "Apontava que tinha uma ruptura bilateral. A do lado esquerdo estava com uma ruptura muito grande, praticamente com o silicone já saindo pra fora da prótese".

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