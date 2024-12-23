Conheça 5 praias tranquilas do ES para passar a virada de ano Crédito: Giovana Duarte

O litoral de Norte a Sul do nosso Espírito Santo estará animado no Réveillon: tem programação com shows, queima de fogos e muitas festas! Mas e para quem quer fugir das festas e passar o ano-novo na praia tranquilamente, sem muito agito?

Hoje trago 5 opções de praias tranquilas para passar a virada de ano. E lembre-se: esteja na praia tranquila e agitada, jamais deixe lixo e resíduos para trás. Leve-os com você e descarte em local apropriado. O meio ambiente agradece!

1 – Praia da Guanabara, em Anchieta

Em Anchieta, o ano-novo vai ser agitado nas praias de Iriri, Castelhanos, Ubu e Praia Central. Na Praia da Guanabara, porém, a tranquilidade por estar em frente ao IPCMar, berço das tartarugas marinhas, é garantida. Para chegar, vá pela Rodovia do Sol e entre em Castelhanos. No início do calçadão, perto do Quiosque do Pitanga, siga pela estrada de chão até o IPCMar. A entrada para a praia fica bem em frente.

Na Praia da Guanabara, a tranquilidade por estar em frente ao IPCMar, berço das tartarugas marinhas, é garantida Crédito: Giovana Duarte

2 – Praia de Coqueiral, em Aracruz

Em Aracruz, o agito vai ser nas praias Barra do Sahy, Santa Cruz e Mar Azul. A Praia de Coqueiral, belíssima por seus coqueiros e mar de águas calmas, é uma ótima opção pra quem quer fugir da badalação. Para chegar, siga pela ES-010 até chegar a uma extensa faixa de coqueiros, à beira da rodovia.

A Praia de Coqueiral é belíssima por seus coqueiros e mar de águas calmas Crédito: Giovana Duarte

3 – Praia dos Padres, em Guarapari

Em Guarapari, as praias de Setiba, Santa Mônica, Enseada Azul (Peracanga), Meaípe e Centro (próximo ao Siribeira) terão queima de fogos e são famosas pela agitação. Uma opção de praia mais tranquila para passar a virada é a Praia dos Padres. Para chegar: chegando na Enseada Azul, quase próximo a Meaípe, entre na rua à esquerda da Pousada Enseada do Corsário e em seguida siga em frente, até a placa que indica a praia.

4 – Praia Acaiaca, em Piúma

A programação de révellion em Piúma será em sua maioria na Praça Dona Carmem, com programação de fogos e DJ’s. Uma praia tranquila para passar o Ano Novo é a Praia Acaiaca, que fica de frente com as Ilhas do Gambá, do Meio e Ilha dos Cabritos.

5 – Praia Barra Nova, em São Mateus

Em São Mateus, a festa será animada na Praia de Guriri, com shows e queima de fogos. Por Guriri, porém, há um acesso para a Praia Barra Nova, que é uma ótima opção pra quem quer passar o ano-novo mais tranquilo, sem muita bagunça.

Para chegar, ir até Guriri e seguir pela ES-010 para o Sul, até encontrar a praça da entrada de Barra Nova. A ES-010 fica no começo de Guriri, à direita, 400 metros após passar pela ponte sobre o Rio Mariricu. Lá há uma placa bem grande indicando a direção para o balneário.