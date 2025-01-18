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Verão 2025

Além das praias: os destinos com parques aquáticos e clubes no ES

Com tantas opções, o estado prova ser um destino completo para quem busca diversão além de praia. Confira algumas das melhores opções do estado
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 06:00

Espírito Santo tem opções de Norte a Sul de locais com piscinas e parque aquáticos
Espírito Santo tem opções de locais com piscinas e parque aquáticos Crédito: SESC/Thermas/Acquamania
Nós sabemos que o Espírito Santo é conhecido por suas belas praias e montanhas. Mas o que muitas pessoas não sabem é que por aqui também existem destinos ideais para quem busca diversão em piscinas, parques aquáticos e clubes. De norte a sul do estado, há opções para todos os gostos e idades, garantindo momentos inesquecíveis em família ou com amigos.
Confira algumas sugestões para incluir no seu próximo roteiro

CLUBE ÁLVARES CABRAL, EM VITÓRIA

Localizado em Vitória, o Clube Álvares Cabral é uma referência em esporte e lazer. Com piscinas amplas, tobogãs, áreas verdes e estrutura para prática de modalidades esportivas, o local é ideal para quem busca relaxar ou se manter ativo. O clube também promove eventos culturais e recreativos, atendendo toda a família. Para mais informações, basta procurar a secretaria do clube através do telefone (27) 3134-0101. A secretaria funciona de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h.
O Álvares Cabral é um dos clubes mais antigos do Espírito Santo
O Álvares Cabral é um dos clubes mais antigos do Espírito Santo Crédito: Álvares Cabral

ACQUAMANIA, EM GUARAPARI

Considerado um dos maiores parques aquáticos do estado, o Acquamania, em Guarapari, é perfeito para quem quer curtir tobogãs, piscinas com ondas artificiais e diversas atrações aquáticas. O parque oferece estrutura completa, incluindo restaurante, lanchonetes e áreas de descanso. Certamente é uma excelente opção para um dia de muita diversão. Os ingressos custam a partir de R$ 70, através do site do parque ou pelo telefone (27) 3221-6666 e (27) 3221 6666.
O Acquamania, em Guarapari, faz sucesso no verão
O Acquamania, em Guarapari, faz sucesso no verão Crédito: Acquamania

HOTEL FAZENDA CHINA PARK, EM DOMINGOS MARTINS

Situado em Domingos Martins, o Hotel Fazenda China Park é um dos principais destinos de lazer e hospedagem na região serrana do Espírito Santo. Cercado por uma paisagem deslumbrante, o hotel oferece parque aquático com piscinas aquecidas, cobertas e ao ar livre, além de toboáguas e áreas infantis, teleférico, spa e muito mais. Há diversas hospedagens, desde apartamentos até chalés. O passaporte para passar um dia custa R$ 220 (inteira). Todas as informações estão no site e no Instagram do China Park.
O Hotel Fazenda China Park é uma ótima opção para quem busca parque aquático nas montanhas capixabas
O Hotel Fazenda China Park é uma ótima opção para quem busca parque aquático nas montanhas capixabas Crédito: Hotel Fazenda China Park

SESC PRAIA FORMOSA, EM ARACRUZ

O Sesc de Aracruz é outra opção para quem busca um dia de lazer. Com piscinas para adultos e crianças, quadras esportivas e áreas de convivência, o local é frequentado por famílias e grupos de amigos. O parque aquático inclui uma série de toboáguas, brinquedos infantis, além de um rio lento.
Há inclusive trilhas temáticas por todo parque. A estrutura também inclui restaurante, hospedagem e espaços para eventos. O funcionamento é de quarta a domingo e feriados, de 9h às 17h. O ingresso para o público geral custa R$ 90 (inteira). Comerciário paga R$ 45. Todas as informações estão no site oficial do Sesc ES.
O SESC Praia Formosa, em Aracruz, oferece diversas opções de lazer
O Sesc Praia Formosa, em Aracruz, oferece diversas opções de lazer Crédito: SESC

THERMAS, EM GUARAPARI

O Thermas Internacional do Espírito Santo, localizado em Guarapari, ganhou uma nova cara em 2025, com melhorias em sua infraestrutura e novas atrações para encantar visitantes de todas as idades. Combinando diversão e contato com a natureza, o local é especialmente conhecido por seu parque aquático e pela impressionante cachoeira artificial, que tornam o local um ponto de parada obrigatória para quem visita a região. Os planos para ser sócio custam a partir de R$ 132 (mensalidade).
O Thermas é um dos mais tradicionais parques aquáticos do Estado e está de cara nova em 2025
O Thermas é um dos mais tradicionais parques aquáticos do Estado e está de cara nova em 2025 Crédito: Thermas

IRIRI BEACH WATER PARK, EM ANCHIETA

O Iriri Beach Water Park é um parque aquático localizado em Anchieta, no litoral sul do estado. O parque oferece diversas atrações, incluindo toboáguas, piscinas recreativas e áreas dedicadas ao entretenimento infantil. Com uma estrutura que visa proporcionar lazer e diversão para famílias e grupos de amigos, o parque se destaca como uma opção de entretenimento na região. O parque  é somente para sócios. 
Iriri Beach Park
Iriri Beach Park é atração em Anchieta Crédito: Reprodução/Instagram/@iriribeachparkoficial

JARAGUÁ TÊNIS CLUBE, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

No sul do estado, o Jaraguá Tênis Clube é um dos mais tradicionais em Cachoeiro de Itapemirim. O local oferece piscinas, infantil e adulto, perfeitas para aliviar o calor em um dia ensolarado. Além disso, há quadras poliesportivas, academia e áreas para confraternizações. Para mais informações, basta ligar através do número (28) 3521 6377.
O Jaguaré Tênis Clube é uma boa opção para os moradores de Cachoeiro de Itapemirim
O Jaguaré Tênis Clube é uma boa opção para os moradores de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Jaguaré Tênis Clube

CLUBE AEST, NA SERRA

O Clube Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Aest), localizado em Manguinhos, na Serra, oferece uma ampla infraestrutura, com destaque ao parque aquático. Por lá, é possível se divertir em piscinas de diferentes tamanhos, toboáguas e piscinas recreativas, além de áreas de lazer infantil. Há espreguiçadeiras, guarda-sóis e áreas de descanso, além de bares e lanchonetes que servem bebidas e petiscos à beira das piscinas. O telefone de contato é o (27) 99272-6334.
A AEST é um outro local com opções aquáticas de lazer
A Aest é um outro local com opções aquáticas de lazer Crédito: AEST

CLUBE AERT, NA SERRA

Localizado no Bairro de Fátima, em Vitória, o Clube Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (Aert), é uma das opções de lazer mais tradicionais para quem busca atividades esportivas, recreação e convivência social na região. Com uma estrutura completa, o clube atende a públicos de todas as idades, com destaque para as piscinas, tanto de adultos quanto de crianças, perfeitas para quem busca lazer e relaxamento. O telefone de contato é (27) 3067-7171 ou (27) 3067-7158. Já o horário de funcionamento do clube é terça à sexta, das 7h às 20h, sábado, das 7h às 18h, e domingos e feriados, das 08h às 18h.
Conheça a AERT, no Bairro de Fátima, na Serra
Conheça a Aert é uma das opções na Serra Crédito: AERT

CLUBE DOS OFICIAIS, EM VITÓRIA

O Clube dos Oficiais do Espírito Santo é um ponto de referência para quem busca lazer de qualidade em Vitória. Sua área aquática é um dos maiores atrativos, combinando diversão, relaxamento e segurança em um só lugar. O clube dispõe de uma piscina semiolímpica para quem deseja nadar ou praticar esportes aquáticos, além de piscinas recreativas mais rasas, ideais para crianças e atividades leves.
O Clube dos Oficiais é um clube tradicional em Vitória
O Clube dos Oficiais é um clube tradicional em Vitória Crédito: Clube dos Oficiais
A diversão está garantida com os toboáguas que atraem crianças e adolescentes. A área infantil também conta com brinquedos e duchas interativas, oferecendo um espaço seguro e animado para os pequenos. E para quem busca descansar, o clube oferece áreas de hidromassagem, perfeitas para aliviar o estresse e aproveitar momentos de tranquilidade. O telefone para contato é o (27) 3227-8711.

AABB, NA SERRA

Localizada em Manguinhos, na Serra, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) é um dos espaços de lazer mais completos e bem estruturados da região. Com um ambiente acolhedor, o clube oferece diversas opções de atividades esportivas, sociais e recreativas.
A AABB, em Manguinhos, reúne diversos atrativos aquáticos
A AABB, em Manguinhos, reúne diversos atrativos aquáticos Crédito: AABB
Entre seus atrativos, o destaque vai para o parque aquático, que é um dos principais motivos de visita ao local. O associado possui benefícios como acesso ilimitado às dependências do clube, participação em eventos exclusivos e a oportunidade de desfrutar de um ambiente seguro e bem administrado.

DICAS IMPORTANTES PARA APROVEITAR 

  • Verifique os horários de funcionamento e a necessidade de reservas com antecedência.
  • Utilize protetor solar e hidrate-se constantemente, especialmente em dias ensolarados.
  • Se estiver com crianças, certifique-se de que há salva-vidas ou supervisão nas áreas de piscinas.

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