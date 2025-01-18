Além das praias: os destinos com parques aquáticos e clubes no ES

Espírito Santo tem opções de locais com piscinas e parque aquáticos Crédito: SESC/Thermas/Acquamania

Nós sabemos que o Espírito Santo é conhecido por suas belas praias e montanhas. Mas o que muitas pessoas não sabem é que por aqui também existem destinos ideais para quem busca diversão em piscinas, parques aquáticos e clubes. De norte a sul do estado, há opções para todos os gostos e idades, garantindo momentos inesquecíveis em família ou com amigos.

Confira algumas sugestões para incluir no seu próximo roteiro

CLUBE ÁLVARES CABRAL, EM VITÓRIA

Localizado em Vitória, o Clube Álvares Cabral é uma referência em esporte e lazer. Com piscinas amplas, tobogãs, áreas verdes e estrutura para prática de modalidades esportivas, o local é ideal para quem busca relaxar ou se manter ativo. O clube também promove eventos culturais e recreativos, atendendo toda a família. Para mais informações, basta procurar a secretaria do clube através do telefone (27) 3134-0101. A secretaria funciona de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h.

O Álvares Cabral é um dos clubes mais antigos do Espírito Santo Crédito: Álvares Cabral

ACQUAMANIA, EM GUARAPARI

Considerado um dos maiores parques aquáticos do estado, o Acquamania, em Guarapari, é perfeito para quem quer curtir tobogãs, piscinas com ondas artificiais e diversas atrações aquáticas. O parque oferece estrutura completa, incluindo restaurante, lanchonetes e áreas de descanso. Certamente é uma excelente opção para um dia de muita diversão. Os ingressos custam a partir de R$ 70, através do site do parque ou pelo telefone (27) 3221-6666 e (27) 3221 6666.

O Acquamania, em Guarapari, faz sucesso no verão Crédito: Acquamania

HOTEL FAZENDA CHINA PARK, EM DOMINGOS MARTINS

Situado em Domingos Martins, o Hotel Fazenda China Park é um dos principais destinos de lazer e hospedagem na região serrana do Espírito Santo. Cercado por uma paisagem deslumbrante, o hotel oferece parque aquático com piscinas aquecidas, cobertas e ao ar livre, além de toboáguas e áreas infantis, teleférico, spa e muito mais. Há diversas hospedagens, desde apartamentos até chalés. O passaporte para passar um dia custa R$ 220 (inteira). Todas as informações estão no site e no Instagram do China Park.

O Hotel Fazenda China Park é uma ótima opção para quem busca parque aquático nas montanhas capixabas Crédito: Hotel Fazenda China Park

SESC PRAIA FORMOSA, EM ARACRUZ

O Sesc de Aracruz é outra opção para quem busca um dia de lazer. Com piscinas para adultos e crianças, quadras esportivas e áreas de convivência, o local é frequentado por famílias e grupos de amigos. O parque aquático inclui uma série de toboáguas, brinquedos infantis, além de um rio lento.

Há inclusive trilhas temáticas por todo parque. A estrutura também inclui restaurante, hospedagem e espaços para eventos. O funcionamento é de quarta a domingo e feriados, de 9h às 17h. O ingresso para o público geral custa R$ 90 (inteira). Comerciário paga R$ 45. Todas as informações estão no site oficial do Sesc ES.

O Sesc Praia Formosa, em Aracruz, oferece diversas opções de lazer Crédito: SESC

THERMAS, EM GUARAPARI

O Thermas Internacional do Espírito Santo, localizado em Guarapari, ganhou uma nova cara em 2025, com melhorias em sua infraestrutura e novas atrações para encantar visitantes de todas as idades. Combinando diversão e contato com a natureza, o local é especialmente conhecido por seu parque aquático e pela impressionante cachoeira artificial, que tornam o local um ponto de parada obrigatória para quem visita a região. Os planos para ser sócio custam a partir de R$ 132 (mensalidade).

O Thermas é um dos mais tradicionais parques aquáticos do Estado e está de cara nova em 2025 Crédito: Thermas

IRIRI BEACH WATER PARK, EM ANCHIETA

O Iriri Beach Water Park é um parque aquático localizado em Anchieta, no litoral sul do estado. O parque oferece diversas atrações, incluindo toboáguas, piscinas recreativas e áreas dedicadas ao entretenimento infantil. Com uma estrutura que visa proporcionar lazer e diversão para famílias e grupos de amigos, o parque se destaca como uma opção de entretenimento na região. O parque é somente para sócios.

Iriri Beach Park é atração em Anchieta Crédito: Reprodução/Instagram/@iriribeachparkoficial

JARAGUÁ TÊNIS CLUBE, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

No sul do estado, o Jaraguá Tênis Clube é um dos mais tradicionais em Cachoeiro de Itapemirim. O local oferece piscinas, infantil e adulto, perfeitas para aliviar o calor em um dia ensolarado. Além disso, há quadras poliesportivas, academia e áreas para confraternizações. Para mais informações, basta ligar através do número (28) 3521 6377.

O Jaguaré Tênis Clube é uma boa opção para os moradores de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Jaguaré Tênis Clube

CLUBE AEST, NA SERRA

O Clube Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Aest), localizado em Manguinhos, na Serra, oferece uma ampla infraestrutura, com destaque ao parque aquático. Por lá, é possível se divertir em piscinas de diferentes tamanhos, toboáguas e piscinas recreativas, além de áreas de lazer infantil. Há espreguiçadeiras, guarda-sóis e áreas de descanso, além de bares e lanchonetes que servem bebidas e petiscos à beira das piscinas. O telefone de contato é o (27) 99272-6334.

A Aest é um outro local com opções aquáticas de lazer Crédito: AEST

CLUBE AERT, NA SERRA

Localizado no Bairro de Fátima, em Vitória, o Clube Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (Aert), é uma das opções de lazer mais tradicionais para quem busca atividades esportivas, recreação e convivência social na região. Com uma estrutura completa, o clube atende a públicos de todas as idades, com destaque para as piscinas, tanto de adultos quanto de crianças, perfeitas para quem busca lazer e relaxamento. O telefone de contato é (27) 3067-7171 ou (27) 3067-7158. Já o horário de funcionamento do clube é terça à sexta, das 7h às 20h, sábado, das 7h às 18h, e domingos e feriados, das 08h às 18h.

Conheça a Aert é uma das opções na Serra Crédito: AERT

CLUBE DOS OFICIAIS, EM VITÓRIA

O Clube dos Oficiais do Espírito Santo é um ponto de referência para quem busca lazer de qualidade em Vitória. Sua área aquática é um dos maiores atrativos, combinando diversão, relaxamento e segurança em um só lugar. O clube dispõe de uma piscina semiolímpica para quem deseja nadar ou praticar esportes aquáticos, além de piscinas recreativas mais rasas, ideais para crianças e atividades leves.

O Clube dos Oficiais é um clube tradicional em Vitória Crédito: Clube dos Oficiais

A diversão está garantida com os toboáguas que atraem crianças e adolescentes. A área infantil também conta com brinquedos e duchas interativas, oferecendo um espaço seguro e animado para os pequenos. E para quem busca descansar, o clube oferece áreas de hidromassagem, perfeitas para aliviar o estresse e aproveitar momentos de tranquilidade. O telefone para contato é o (27) 3227-8711.

AABB, NA SERRA

Localizada em Manguinhos, na Serra, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) é um dos espaços de lazer mais completos e bem estruturados da região. Com um ambiente acolhedor, o clube oferece diversas opções de atividades esportivas, sociais e recreativas.

A AABB, em Manguinhos, reúne diversos atrativos aquáticos Crédito: AABB

Entre seus atrativos, o destaque vai para o parque aquático, que é um dos principais motivos de visita ao local. O associado possui benefícios como acesso ilimitado às dependências do clube, participação em eventos exclusivos e a oportunidade de desfrutar de um ambiente seguro e bem administrado.

DICAS IMPORTANTES PARA APROVEITAR