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Falamansa, Tatau e Biquini encerram programação de shows na Praia de Camburi

Ingressos são gratuitos e os shows começam às 20h nas sextas e sábados e às 18h no domingo. Também haverá atrações locais; confira
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 10:20

Shows em Camburi terão Biquini, Falamansa e Tatau
Shows em Camburi terão Biquini, Falamansa e Tatau Crédito: Zimel Press /Folhapress/Thiago Rodrigues/Instagram/@tatauoficial
A Arena de Verão 2025, localizada na Praia de Camburi, em Vitória, promete encerrar suas atividades em grande estilo neste fim de semana, com uma programação musical repleta de diversidade e talento. O destaque fica por conta do grupo Falamansa, que sobe ao palco no domingo (26), às 20h.
Além dos donos das canções “Xote dos Milagres” e “Rindo à Toa”, os capixabas ainda poderão curtir ao som de grandes nomes nacionais neste fim de semana, como Tatau, ex-vocalista do Ara Ketu, e Biquini. Os ingressos são gratuitos, e os shows começam às 20h nas sextas e sábados e às 18h no domingo.

CONFIRA COMO SERÁ A PROGRAMAÇÃO

A programação começa na sexta-feira (24) com shows das bandas Mary Di, às 20h, e Biquini, às 22h. Enquanto Mary Di traz clássicos do rock em uma performance energética, o Biquini celebra seus 40 anos de carreira com a turnê “Vou Te Levar Comigo”, repleta de sucessos como Vento Ventania e Zé Ninguém.
Já no sábado (25), o ritmo contagiante da banda Praktum abre a noite às 20h, misturando axé, pagode e outros estilos musicais. Em seguida, às 22h, é a vez de Tatau, ex-vocalista do Ara Ketu, levar o público ao delírio com sua energia e sucessos do axé baiano. Com mais de 40 anos de carreira, Tatau traz ainda novidades do seu álbum “Só As Minhas”, que mescla arrocha e composições inéditas.
E no domingo (26), a programação tem início às 18h com Marcelo Ribeiro e sua banda, que apresentam releituras de clássicos do pop-rock nacional, preparando o clima para o encerramento com Falamansa. O grupo de forró, reconhecido por manter sua formação original e fidelidade cultural, promete embalar o público capixaba com um repertório que celebra seus mais de 20 anos de carreira.
A Arena, montada em frente ao antigo Hotel Aruan, já recebeu mais de 18 shows neste verão. Entre os grandes nomes que passaram pelas areias de Camburi estão Luiz Caldas, Tomate, Blitz, É o Tchan, Israel Novaes e Jorge Vercillo.

SERVIÇO

  • Sexta-feira (24/01)
  • 20h - Mary Di
  • 22h - Biquini       

  • Sábado (25/01)
  • 20h - Praktum
  • 22h - Tatau

  • Domingo (26/01)
  • 18h - Marcelo Ribeiro e banda
  • 20h - Falamansa

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