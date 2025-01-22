Jesus Vida Verão divulga programação com Aline Barros, Fernanda Brum e Cassiane

Aline Barros, Fernanda Brum e Cassiane vão cantar no JVV 2025 Crédito: Reprodução/@virabrasilusa/@odannielelias/Instagram/@cassianecantora

O Jesus Vida Verão (JVV), um dos maiores eventos evangelísticos do Brasil, começa 2025 expandindo suas fronteiras. Pela primeira vez, a programação abre em Vitória, no dia 27 de janeiro, trazendo artistas consagrados da música gospel como Aline Barros, Fernanda Brum e Preto no Branco. O evento, que carrega o tema "Impactando Gerações", promete transformar vidas com sua combinação de música, dança, palavra e acolhimento.

Segundo o coordenador-geral do projeto, Pastor Evaldo Carlos, o JVV é um marco para muitas famílias. É tremendo ver que acontece no JVV, os pais que se conheceram no evento agora trazem os filhos para louvarem a agradecerem a Deus pelas benções da família”, afirma.

A cantora Aline Barros Crédito: Reprodução/Instagram/@alinebarros

JVV EM VILA VELHA

Após a abertura na capital, o JVV retorna ao seu berço em Vila Velha para a 34ª edição, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro na Praia de Itapuã.

A programação inclui shows de F Hop Music e Canto das Igrejas no dia 6, Eli Soares e Bruna Karla no dia 7, e, no encerramento, apresentações do grupo Theo Rubia e da renomada cantora Cassiane. Com início às 19h em todas as noites, o evento espera atrair cerca de 100 mil pessoas nos dois municípios.

A cantora Bruna Karla Crédito: Instagram/@brunakarla

SOBRE OS ARTISTAS

Os artistas participantes são referências na música gospel. Aline Barros, com 30 anos de carreira, é reconhecida por sua excelência e carisma; Fernanda Brum, indicada três vezes ao Grammy Latino, é dona de 12 álbuns de sucesso; e a banda Preto no Branco, formada em 2015, conquistou o público com sua adoração contemporânea e foi indicada ao Grammy Latino em 2023.

Além da música, o JVV se destaca por sua essência evangelística, com equipes de voluntários prontas para aconselhar e acolher o público, reforçando a mensagem de fé e esperança. Seja em Vitória ou Vila Velha, o público tem a oportunidade de vivenciar momentos transformadores que celebram a fé e a cultura cristã.

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