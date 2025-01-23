Festival de rock agita o verão de Vitória em dois finais de semana de fevereiro

Banda Black Jack e Luana Camarah Crédito: Ian Luz / Lucas Lacaz Ruiz / Folhapress

O verão vai ganhar uma trilha sonora especial com o Ilha do Rock - Summer Edition, que acontecerá no estacionamento externo do Shopping Vitória em dois fins de semana consecutivos de fevereiro, de 6 a 9 e de 13 a 16. O festival, com entrada gratuita, é uma oportunidade para curtir boa música, comer bem e ter momentos de lazer em família.

A programação musical promete agradar a diferentes gerações, reunindo nomes de destaque no cenário do rock nacional e capixaba. Entre as atrações estão Luana Camarah, semifinalista do The Voice Brasil, as bandas Big Beatles e Black Jack, que brilhou no Rock in Rio 2024, além das bandas capixabas Casaca, Ubando e Letal.

Além dos shows, o festival oferece uma experiência gastronômica completa, com uma curadaria de cervejas artesanais que reúne algumas das melhores cervejarias do Espírito Santo e uma convidada especial do Rio de Janeiro. Pratos como carnes e hambúrgueres, que combinam perfeitamente com o clima rock'n'roll, também estarão disponíveis.

A banda "Clube Big Beatles" fará apresentação no Shopping Vitória Crédito: Matheus Soares

Para garantir diversão para todas as idades, o evento contará com um espaço dedicado às crianças, recheado de atividades recreativas, além de espaço para novos talentos musicais, promovendo diversidade e inovação na cena musical.

Programação

1ª semana

06/02 (quinta-feira): Jackson Lima





Jackson Lima 07/02 (sexta-feira): Letal (Cover do Metallica)





Letal (Cover do Metallica) 08/02 (sábado):

Nano Vianna (voz e violão)

Beat Locks (Cover do Charlie Brown Jr.)

Black Jack (Classic Rock)





09/02 (domingo):

Lema (Especial Raul)

Casaca





2ª Semana

13/02 (quinta-feira): Replay





Replay 14/02 (sexta-feira): Ubando





Ubando 15/02 (sábado):

Kinho Sucupira (voz e violão)

High Voltage

Luana Camarah





16/02 (domingo):

Pic Nic Dogs

Big Beatles

Serviço