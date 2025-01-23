Festival de rock agita o verão de Vitória em dois finais de semana de fevereiro

O verão vai ganhar uma trilha sonora especial com o Ilha do Rock - Summer Edition, que acontecerá no estacionamento externo do Shopping Vitória em dois fins de semana consecutivos de fevereiro, de 6 a 9 e de 13 a 16. O festival, com entrada gratuita, é uma oportunidade para curtir boa música, comer bem e ter momentos de lazer em família.
A programação musical promete agradar a diferentes gerações, reunindo nomes de destaque no cenário do rock nacional e capixaba. Entre as atrações estão Luana Camarah, semifinalista do The Voice Brasil, as bandas Big Beatles e Black Jack, que brilhou no Rock in Rio 2024, além das bandas capixabas Casaca, Ubando e Letal.
Além dos shows, o festival oferece uma experiência gastronômica completa, com uma curadaria de cervejas artesanais que reúne algumas das melhores cervejarias do Espírito Santo e uma convidada especial do Rio de Janeiro. Pratos como carnes e hambúrgueres, que combinam perfeitamente com o clima rock'n'roll, também estarão disponíveis.
Para garantir diversão para todas as idades, o evento contará com um espaço dedicado às crianças, recheado de atividades recreativas, além de espaço para novos talentos musicais, promovendo diversidade e inovação na cena musical.
Programação
- 1ª semana
- 06/02 (quinta-feira): Jackson Lima
- 07/02 (sexta-feira): Letal (Cover do Metallica)
- 08/02 (sábado):
- Nano Vianna (voz e violão)
- Beat Locks (Cover do Charlie Brown Jr.)
- Black Jack (Classic Rock)
- 09/02 (domingo):
- Lema (Especial Raul)
- Casaca
- 2ª Semana
- 13/02 (quinta-feira): Replay
- 14/02 (sexta-feira): Ubando
- 15/02 (sábado):
- Kinho Sucupira (voz e violão)
- High Voltage
- Luana Camarah
- 16/02 (domingo):
- Pic Nic Dogs
- Big Beatles
Serviço
- Ilha do Rock - Summer Edition
- Datas: 6 a 9 e 13 a 16 de fevereiro
- Horários:
- Quintas e Sextas: 17h às 23h
- Sábados e Domingos: 15 às 23h
- Local: Estacionamento externo do Shopping Vitória
- Entrada: Gratuita