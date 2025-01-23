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Entrada gratuita

Festival de rock agita o verão de Vitória em dois finais de semana de fevereiro

Projeto Ilha do Rock - Summer Edition terá shows com a ex-The Voice Luana Camarah, banda Big Beatles, Black Jack, entre outros
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 07:00

Banda Black Jack e Luana Camarah
Banda Black Jack e Luana Camarah Crédito: Ian Luz / Lucas Lacaz Ruiz / Folhapress
O verão vai ganhar uma trilha sonora especial com o Ilha do Rock - Summer Edition, que acontecerá no estacionamento externo do Shopping Vitória em dois fins de semana consecutivos de fevereiro, de 6 a 9 e de 13 a 16. O festival, com entrada gratuita, é uma oportunidade para curtir boa música, comer bem e ter momentos de lazer em família.
A programação musical promete agradar a diferentes gerações, reunindo nomes de destaque no cenário do rock nacional e capixaba. Entre as atrações estão Luana Camarah, semifinalista do The Voice Brasil, as bandas Big Beatles e Black Jack, que brilhou no Rock in Rio 2024, além das bandas capixabas Casaca, Ubando e Letal.
Além dos shows, o festival oferece uma experiência gastronômica completa, com uma curadaria de cervejas artesanais que reúne algumas das melhores cervejarias do Espírito Santo e uma convidada especial do Rio de Janeiro. Pratos como carnes e hambúrgueres, que combinam perfeitamente com o clima rock'n'roll, também estarão disponíveis.
A banda
A banda "Clube Big Beatles" fará apresentação no Shopping Vitória Crédito: Matheus Soares
Para garantir diversão para todas as idades, o evento contará com um espaço dedicado às crianças, recheado de atividades recreativas, além de espaço para novos talentos musicais, promovendo diversidade e inovação na cena musical.

Programação

  • 1ª semana
  • 06/02 (quinta-feira): Jackson Lima

  • 07/02 (sexta-feira): Letal (Cover do Metallica)

  • 08/02 (sábado):
  • Nano Vianna (voz e violão)
  • Beat Locks (Cover do Charlie Brown Jr.)
  • Black Jack (Classic Rock)

  • 09/02 (domingo):
  • Lema (Especial Raul)
  • Casaca

  • 2ª Semana
  • 13/02 (quinta-feira): Replay

  • 14/02 (sexta-feira): Ubando

  • 15/02 (sábado):
  • Kinho Sucupira (voz e violão)
  • High Voltage
  • Luana Camarah

  • 16/02 (domingo):
  • Pic Nic Dogs
  • Big Beatles

Serviço

  • Ilha do Rock - Summer Edition
  • Datas: 6 a 9 e 13 a 16 de fevereiro
  • Horários:
  • Quintas e Sextas: 17h às 23h
  • Sábados e Domingos: 15 às 23h
  • Local: Estacionamento externo do Shopping Vitória
  • Entrada: Gratuita

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