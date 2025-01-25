Shows de Glória Groove, Tatau e Herança Negra embalam o sábado (25)

Shows
Delírio Tropical
O que é? 2010-2020 (Cultura urbana, pop, samba e rap/hip hop). Atrações: DJ Residente: Marilds (9h30), Átilla & Já Gamei (10h), Banda de Congo Raízes (13h), Bloco Sambaju (14h), Elaine Augusta part. Samba do Nill (15h30), Luiza Andrade part. Comichão (17h), Dub’s Ruy part. André Prando & Léo Abreu (JahRuda) (19h), Herança Negra part. Pedro Perez (20h30), PTK (22h), Jefinho Faraó & Funk Retrô part. MC Flavinho (22h30). Entrada: gratuita. Horário: a partir das 9h30. Endereço: Arena de Verão da Prefeitura Municipal de Vila Velha, localizada na Praia de Itapuã.
Arena de Verão de Vitória
O que é? Show de Praktum (20h) e Tatau (22h) na Arena de Verão em Vitória. A banda Praktum abre a noite misturando axé, pagode e outros estilos musicais. Em seguida, é a vez de Tatau, ex-vocalista do Araketu, cantar sucessos do axé baiano. Entrada: gratuita. Endereço: Arena de Verão de Vitória. Avenida Dante Michelini, 15700, Mata da Praia, Vitória.
Serenata da GG
O que é? Show de Glória Groove. Horário: 22h. Ingressos: no site Q2ingressos. Valores: a partir de R$ 150. Endereço: Multiplace Mais. Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari.
Especial
31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
O que é? Festival de Cinema de Vitória Itinerante com exibição de filmes e apresentação musical de Thi. Entrada: gratuito. Filme: Tarsilinha. Horário: 19h. Local: Praça Central da Barra “Antônio Jaques Soares” - Rua Des. Ayrton Lemos Filho, 226b, Barra do Itapemirim, Marataízes.
Confraternização da Pesca e Comércio
O que é? Confraternização da Pesca e Comércio de Nova Almeida e Jacaraípe. Atrações: Koioty, ex-vocalista da banda Luxúria (BA), Banda Cheiro da Cor, Grupo Resenha de Pagode e Dj Wellington Luy. Entrada: gratuita. Programação: abertura com banda Resenha do Pagode (15h), DJ Wellington (16h15), show com a Banda Cheiro da Cor (16h30), DJ Wellington (18h), Koioty (18h30), encerramento (20h). Local: Praça da Igreja Reis Magos, Nova Almeida, Serra.
Festas e baladas
Cheque Especial
O que é? Festa de 2k, Eletro, Indie e Pop. Com Sabino, Cris, Biwiki e HelloKtty no Bolt. Horário: a partir das 23h. Entrada: R$ 30. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Festa Discotopia
O que é? Trata-se da Discotopia Boat Party, que vai navegar pelas águas do balneário de Gurapari, festa open bar. Atrações: Carol Vargas, Luis F e Bruno Matias. Horário: a partir das 14h30. Valores: a partir de R$ 275, via Zig Tickets. Endereço: Cais - Canal de Guarapari. Avenida Anchieta, Centro, Guarapari.
Carnavibes
O que é? Aquecimento do Bloco Antimofolia com Tirza, Wallace Breciani, Martinelle, Prikilinha e 4lê no Fluente. Horário: das 16h às 22h. Entrada: 50 primeiros entram free até 17h. 16h-18h: R$10. 18h-20h: R$25. 20h-22h: R$30. Após as 22h: R$ 40. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Me Chama de Amor
O que é? Festa de Funk, Pop, Reggaeton e Hits do verão com Lauar, Pepeu, Rodrigo Resende, Fred Rigoni, Thats Duds. Horário: 22h. Entrada: R$ 40. Endereço: Fluente. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Álibi
O que é? Festa de Funk, Pop latino e Eletrônico com ASAFE, Phi, Temponi, Caic, Cuxa, Thainan, Luixcifer na A Selva. Horário: 22h. Ingressos (2° lote): R$ 30 no site ZigTickets. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Mãe Joana
O que é? Samba e pagode no Quiosque Encontro da Ilha. Atrações: Samba Júnior e Muleke 027. Entrada: R$ 30 antecipado e R$ 35 na hora. Horário: 17h. Endereço: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi.
Mãe Joana na Serra
O que é? Mãe Joana na Serra (inauguração). Atrações: Samba Júnior, D'Moleque, Leoziinho, Andin e participações. Ingressos: R$ 25 antecipado, site Zig Tickets. Horário: 18h. Endereço: Avenida Norte Sul, 55, Laranjeiras, Serra.
Barlavento
O que é? Sertanejo no Barlavento. Atrações: Ivan e Matheus, Rômulo Arantes, Rodrigo Balla e Allan Vieira. Horário: 18h. Entrada: R$ 30 até às 20h com nome na lista. Endereço: Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Gordinho Sambão
O que é? Samba no Gordinho Sambão, com Primeira Classe, D'Moleque e Vibe 27. Horário: 21h. Ingressos: entrada gratuita até 23h. Local: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
O que é? Samba e pagode no Gordinho Praia do Canto, com Expresso do Samba e Pagolife. Horário: 20h. Ingressos: entrada gratuita até 21h. Local: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Undertrail
O que é? Festa underground com diversos rappers e cantores. Horário: 19h. Ingressos: R$ 10. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória.
Repique
O que é? Festa de pagode no Repique Samba Lounge, com D'Moleque e Freelance. Horário: 17h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Música ao vivo
Som no Praia
Show ao vivo com Leão Magno. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa.
Épico Beach Bar
O que é? Apresentação ao vivo de Jotta F, Lorelai, Gabz, Veloso Sax. Horário: 14h. Funcionamento: segunda a quinta, das 10h às 18h; sexta a domingo, das 10h às 20h. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Ilha do Boi, Vitória.
Ipanema Bar e Restaurante
O que é? Apresentação ao vivo de Leley. Horário: 20h. Funcionamento: quarta e quinta, das 17h à 0h; sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h; e domingo, das 11h à 0h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória.
MPB e Bossa
O que é? MPB e Bossa com Jorge Tarzan e Andrea Ramos na A Oca. Horário: 12h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Aria Bispo
O que é? Samba e MPB com Aria Bispo na A Oca. Horário: 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Hells Bells Pub
O que é? Apresentação da banda Big River. Horário: 15h. Couvert: não informado. Local: Hells Bells Pub. Rua Joaquim Lírio, 250.
Regina Maris Bar e Restaurante
O que é? Show da banda Mallabar Club. Couvert: R$ 20. Horário: às 20h. Local: Regina Maris Bar e Restaurante (Rua Deolindo Perim, 79 - Praia de Itaparica.
Pub 426
O que é? Apresentação ao vivo com Duets no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Grupos Três Elementos
O que é? Samba com o Grupos Três Elementos no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Casa de Bamba
O que é? Samba e MPB com Alexandre Moreira. Horário: 20h. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Batuque & cores e Samba Crioulo
O que é? Géssica e Samba Crioulo no Brizz. Horário: 16h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória.
Pop & Brasilidade na Curva
O que é? Apresentação de Pop & Brasilidade na Curva ao vivo, com Vinicius Caranga, no Clericot Café. Horário: 17h às 21h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Teatro
Se nós fôssemos peixes
O que é? Indicada para crianças a partir de 6 anos, a peça traz como referência principal a fábula de Brecht “Se os tubarões fossem homens”. Data: 23, 24 e 25 de janeiro. Horário: 17h. Ingressos: na bilheteria do Sesc Glória e na plataforma de ingressos Lets Events. Entrada: comerciário/meia-entrada R$10; conveniado R$ 13, comerciante R$ 15, inteira/público geral R$ 20. Local: Teatro Virgínia Tamanini – Centro Cultural Sesc Glória (5º andar). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória.
Exposições
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10/02. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h; Sexta e sábado: 13h às 22h; Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Local: Shopping Mestre Álvaro.
OlharES sobre o Ziraldo
O que é? Uma mostra coletiva de ilustrações em homenagem a Ziraldo. Data: até 31 de janeiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Biblioteca do Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória.
Memória Fotográfica da Baía de Vitória
O que é? A mostra conta com 120 imagens históricas, entre desenhos e fotografias, fruto do olhar de diferentes fotógrafos que trabalharam entre 1825 e 1950 no Espírito Santo. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado. Horário: 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Levino Fânzeres, 1º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
A era da imagem analógica
O que é? Exposição imersiva. Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conheça por dentro como a mágica do registro da luz acontece e aprenda curiosidades da história da fotografia, de forma interativa. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Carlo Crepaz, 4º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
MarAmar
O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Funcionamento: a visitação será todos os dias das 9h às 19h. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Endereço: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Diversão
Diversão na Praça
O que é? Recreação para crianças com oficina de dedoche do lobo, historinhas do bosque, brincadeira das frutas e pula-pula. Ingressos: Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Horário: 17h às 20h. Local: Pracinha do Praia, Shopping Praia da Costa, Piso L1.
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Moxuara Kids: Um Espetáculo de Férias
Teatro infantil com o espetáculo “A Turminha Mais Alegre do Limoeiro” e encontro com os personagens. Data: sábado (25) Horário: sessões às 15h e 17h Local: Varanda da Praça de Alimentação - Shopping Moxuara Gratuito, com retirada de ingresso no Sympla. Link disponível nas redes sociais do shopping.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.
Diversão Montserrat
O que é? Evento de férias com a temática da Galinha Pintadinha. Neste sábado terá encontro com a personagem Galinha e pinturinha de rosto. Horário: a partir das 16h. Evento gratuito com retirada de ingresso via Sympla. Local: Shopping Montserrat.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$50 por 30 minutos. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
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