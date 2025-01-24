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Geladinha

Torta de bis: veja receita fácil de sobremesa para o fim de semana

Feito com brigadeiro cremoso, sorvete e chantili, doce é uma opção prática para servir nos dias quentes do verão capixaba
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 17:05

Torta de bis com sorvete e chantili
Torta gelada contém brigadeiro cremoso, bis, sorvete e chantili Crédito: Água Doce
O calor do verão capixaba não está fácil para ninguém, então, que tal preparar uma sobremesa gelada para adoçar o seu fim de semana? 
Além dos populares pavêpudim e bombom de travessa, que são receitas muito práticas e acessíveis, o HZ traz uma dica imperdível, que rende em média dez porções: torta de bis, feita com sorvete, creme chantili e cerejas em calda.
Curtiu a ideia? Confira abaixo o passo a passo da preparação.  

Torta gelada de bis com chantili e cerejas em calda

Ingredientes:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
  • 6 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 1 lata de creme de leite
  • 2 caixas de bis picados
  • 1 pote de sorvete de creme
  • 400ml de creme chantili pronto
  • 5 cerejas em calda para decorar

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Modo de preparo:
  1. Brigadeiro: em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Cozinhe, mexendo sempre até desgrudar da panela. Acrescente o creme de leite e mexa para incorporar. Reserve.
  2. Montagem: em um refratário de sua preferência, forre o fundo com o bis picado, e por cima coloque o sorvete de creme, seguido pelo creme de chantili. Decore com as cerejas em calda.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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