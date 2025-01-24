Torta de bis: veja receita fácil de sobremesa para o fim de semana

O calor do verão capixaba não está fácil para ninguém, então, que tal preparar uma sobremesa gelada para adoçar o seu fim de semana?
Além dos populares pavê, pudim e bombom de travessa, que são receitas muito práticas e acessíveis, o HZ traz uma dica imperdível, que rende em média dez porções: torta de bis, feita com sorvete, creme chantili e cerejas em calda.
Curtiu a ideia? Confira abaixo o passo a passo da preparação.
Torta gelada de bis com chantili e cerejas em calda
Ingredientes:
- 1 lata de leite condensado
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
- 6 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 1 lata de creme de leite
- 2 caixas de bis picados
- 1 pote de sorvete de creme
- 400ml de creme chantili pronto
- 5 cerejas em calda para decorar
Modo de preparo:
- Brigadeiro: em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Cozinhe, mexendo sempre até desgrudar da panela. Acrescente o creme de leite e mexa para incorporar. Reserve.
- Montagem: em um refratário de sua preferência, forre o fundo com o bis picado, e por cima coloque o sorvete de creme, seguido pelo creme de chantili. Decore com as cerejas em calda.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.