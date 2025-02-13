Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Veja como foi a posse da presidente Érica Neves na OAB-ES

Publicado em
13 fev 2025 às 03:00
Felipe Sarmento - vice-presidente da OAB Nacional, Erica Neves e o governador Renato Casagrande
O vice-presidente da OAB Nacional, Felipe Sarmento, a presidente da OAB-ES, Érica Neves e o  governador Renato Casagrande: em noite de posse em Vitória Crédito: Arhur Louzada / Everton Nunes/ Micaelly Rupf

Histórica! 

Foi mega concorrida a posse de de Érica Neves, a primeira mulher a presidir a OAB-ES, nesta terça-feira (11), em Vitória. Durante o seu discurso, ela destacou a importância de um olhar social ampliado, com posicionamento firme sobre temas de interesse da sociedade, sempre aliado à defesa incansável da advocacia. "Assumi o compromisso de trazer um novo olhar para a Ordem, com a sensibilidade e a firmeza que as mulheres sabem ter. É com esse olhar transformador que queremos atuar na OAB, abrindo suas portas para todos. Estamos iniciando um novo tempo”, afirmou a nova presidente, sinalizando uma gestão mais inclusiva, comprometida e atenta às demandas da advocacia e da sociedade". O evento reuniu  autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, entre eles o vice-presidente da OAB Nacional, Felipe Sarmento, o governador Renato Casagrande, o presidente do Tribunal de Justiça do ES, Samuel Meira Brasil e da vice-prefeita de Vitória, Cris Samorini. Antes de seu pronunciamento, a presidente surpreendeu os convidados com a trilha de "Sweet Child O' Mine", de Guns N' Roses". Veja as fotos!

CIRCO

Paulo, Lorena, Pedro e Laura Torres
Paulo, Lorena, Pedro e Laura Torres: na plateia do Circo Portugal Crédito: Leo Gurgel

FESTA

Denise Dadalto e Rose Dadalto
Denise Dadalto e Rose Dadalto Crédito: Cacá Lima

Representante do Sudeste

 O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, Francisco Martínez Berdeal, foi eleito, nesta quarta-feira (12), como representante da região Sudeste no Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG), durante reunião realizada em Brasília. Berdeal será o Vice-Presidente do Sudeste, ao longo de 2025, e vai representar no Conselho, além do MPES, os Ministérios Públicos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.   O Procurador-Geral de Justiça seguirá à frente também do Grupo Nacional de Apoio a Coordenadores Eleitorais (GNACE) do Conselho.

Partiu, São Paulo!

O designer de interiores Carmo Della Mota embarca para São Paulo no próximo mês para a maior feira de revestimento da América Latina, a Expo Revestir, para conferir tendências.

Degustação de café

O café, termogênico natural, é uma excelente opção para quem busca energia extra para o treino. Pensando nisso, Brunelle Alves e Gabriel Hector promovem uma degustação de seus cafés The Coffee no espaço de Fernando Padilha e Hanna Louback nesta sexta (14), na Praia do Canto.

Veja Também

Especial "Todas Elas" celebra o Dia Internacional da Mulher na TV Gazeta

Camila Esquerdo e Felipe Mota dizem sim-sim no Uruguai com capixabas

Lauanda Abdala e Márcia Gabriella Mule celebram 50 + 50 em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança