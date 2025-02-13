Veja como foi a posse da presidente Érica Neves na OAB-ES

Foi mega concorrida a posse de de Érica Neves, a primeira mulher a presidir a OAB-ES, nesta terça-feira (11), em Vitória. Durante o seu discurso, ela destacou a importância de um olhar social ampliado, com posicionamento firme sobre temas de interesse da sociedade, sempre aliado à defesa incansável da advocacia. "Assumi o compromisso de trazer um novo olhar para a Ordem, com a sensibilidade e a firmeza que as mulheres sabem ter. É com esse olhar transformador que queremos atuar na OAB, abrindo suas portas para todos. Estamos iniciando um novo tempo”, afirmou a nova presidente, sinalizando uma gestão mais inclusiva, comprometida e atenta às demandas da advocacia e da sociedade". O evento reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, entre eles o vice-presidente da OAB Nacional, Felipe Sarmento, o governador Renato Casagrande, o presidente do Tribunal de Justiça do ES, Samuel Meira Brasil e da vice-prefeita de Vitória, Cris Samorini. Antes de seu pronunciamento, a presidente surpreendeu os convidados com a trilha de "Sweet Child O' Mine", de Guns N' Roses". Veja as fotos!