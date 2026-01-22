Luzia Toledo celebra o aniversário com jantar para amigas em Vitória

Palestra

O velejador campeão mundial e medalhista olímpico Lars Grael deu verdadeiras lições de persistência ao falar na manhã desta terça (20), para um grupo de mais de 400 representantes do mercado imobiliário em Vitória, que participaram da quarta edição do Mivitalks, evento realizado pela Mivita Construtora. Ele destacou os altos e baixos de sua trajetória, mostrando que nas vendas, no esporte e na vida motivação e força de vontade fazem a diferença. Ao longo da palestra, o atleta foi várias vezes interrompido pelos aplausos, inclusive quando falou da segunda vez que foi campeão mundial: 32 anos depois da primeira, em 2015, depois de ter perdido a perna e vivido uma longa trajetória até ser convencido pelo irmão, Torben, a voltar a velejar. Na véspera do evento, ele jantou com o CEO da Mivita, André Pretti, no Aleixo.

Foto: O CEO da Mivita, André Pretti e Lars Grael

Fotografia: Divulgação