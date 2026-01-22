Luzia Toledo celebra o aniversário com jantar para amigas em Vitória

Maita Mota, a aniversariante Luzia Toledo e Rita Garajau: noite de parabéns pra você! . Crédito: Mônica Zorzanelli
Viva, Luzia!
Queridona de RR, Luzia Toledo celebrou seus 84 verões em jantar com as amigas da confraria "Pantaneiras", nesta terça-feira (20), no Caçarola Bistrô, em Vitória. A data do aniversário, dia 5 de janeiro, foi festejada na Prefeitura de Vitória, onde ela atuava como Diretora de Turismo. "Entreguei meu cargo no dia do meu aniversário. Foi uma despedida bonita, fFui muito cumprimentada e me sinto com o dever cumprido com a vida pública", disse a ex-deputada estadual, ex-vice prefeita de Vitória e ex-senadora. Longe dos holofotes da Política, ela pretende aproveitar a nova fase em viagens e encontros festivos. Parabéns, Luzia!
JANTAR
Jaap Van der Sluis, Margô Dalla, Beth Dalcolmo e Margareth Dalcolmo: encontro das três colatinenses ilustres, no Caçarola Bistrô, em Vitória . Crédito: Mônica Zorzanelli
Felipe Moura e Bruno Bourguignon estão em São Paulo representando a Premium Comunicação Integrada de Marketing no 4º Summit Abraceo, evento nacional que reúne organizadores de corridas de rua e esportes outdoor. Promovido pela Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo), o encontro tem como foco a troca de experiências e a atualização profissional para os eventos que a Premium prepara para o Espírito Santo em 2026. Única empresa filiada à Abraceo no Estado, a Premium é responsável por corridas de destaque no calendário esportivo capixaba, como a Claro Maratona do Sol, Corrida da Penha, Meia Maratona dos Reis Magos e a Pedra Menina Running Challenge.
Nova casa
Rita Garajau está às voltas com projeto da sua nova nas Três Praias, em Guarapari.
Vovó coruja
Em Vitória para dias com a família, Tânia Buaiz celebra a aprovação do neto Felipe, filho de Duda Buaiz e Claudio Rezende, no Insper, em São Paulo
Na Ilha
Dra. Margareth Dalcolmo, capixaba ilustre na pandemia da Covid, curtiu dias em Vitória. Visitou a galeria Matias Brotas, jantou com a irmã Beth Dalcolmo e a amiga colatinense, Margô Dalla, no Caçarola Bistrô.
Novo projeto
Rita Tristão assina o projeto de revitalição da Casa Senac , na Avenida Saturnino de Brito, Praia do Canto. Inaugurada com uma exposição de Paulo Bonino, em novembro de 2024, o espaço passará por uma reforma que vai abrigar um café, espaço para exposição temporárias e uma definitva que conta a história da educação.
Novidade no mercado fitness em 2026 em Vitória. O empresário Otaviano Duarte, proprietário da Academia Vitória Sports e da Academia Ponto 1, duas referências no setor fitness capixaba, recebe o atleta e o maior influenciador fitness do Brasil, Renato Cariani, referência nacional no fisiculturismo e no desenvolvimento de projetos de alta performance, nesta quinta-feira (22). Na ocasião, será anunciada a expansão do grupo CTRC no Espírito Santo, trazendo para o Estado o ecossistema fitness mais completo do Brasil. A Academia Vitória Sports passará a ter a bandeira CTRC.
Palestra
O velejador campeão mundial e medalhista olímpico Lars Grael deu verdadeiras lições de persistência ao falar na manhã desta terça (20), para um grupo de mais de 400 representantes do mercado imobiliário em Vitória, que participaram da quarta edição do Mivitalks, evento realizado pela Mivita Construtora. Ele destacou os altos e baixos de sua trajetória, mostrando que nas vendas, no esporte e na vida motivação e força de vontade fazem a diferença. Ao longo da palestra, o atleta foi várias vezes interrompido pelos aplausos, inclusive quando falou da segunda vez que foi campeão mundial: 32 anos depois da primeira, em 2015, depois de ter perdido a perna e vivido uma longa trajetória até ser convencido pelo irmão, Torben, a voltar a velejar. Na véspera do evento, ele jantou com o CEO da Mivita, André Pretti, no Aleixo.
Foto: O CEO da Mivita, André Pretti e Lars Grael
Fotografia: Divulgação
