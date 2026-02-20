  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia anima o carnaval de Guarapari

Vitória
Publicado em 20/02/2026 às 04h00
Desfile do Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia (GRUA)

Desfile do Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia (GRUA). Crédito: Felipe Vieira

GRUA na avenida

O desfile famoso GRUA, Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia, animou o feriado de Carnaval no condomínio Aldeia da Praia, em Praia, atraindo um público recorde, na segunda-feira (16). O evento carnavalesco faz parte do também consagrado, Aldeia Open,  consagrando os melhores do tênis e do beach tênis capixaba, sob o comando de Chiquinho Machado. Veja as fotos!

EM MANGUINHOS 

Giselia Freitas

Giselia Freitas: na folia do Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos. Crédito: Mônica Zorzanelli

Na Sapucaí

Depois da intensa maratona de trabalho no Carnaval de Vitória, Lucas Rezende aproveitou o feriado para desacelerar em companhia da família, em Trancoso, na Bahia. Com as energias renovadas, ele já tem novo destino na agenda: o Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

DuduPalloza 2

Dudu Altoé faz 4.2 e convida para celebra neste sábado (21), a partir das 16h, no Brizz. O Bloco da Sambaju e DJ Negada serão as atrações da festa

Visita guiada

No dia 24 de fevereiro, terça-feira, o Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos recebe visita guiada à exposição “Para nadar é preciso vencer o mar”, seguida de diálogo com o artista José Bechara e o curador e crítico de arte Agnaldo Farias. A programação inclui também o lançamento do catálogo da mostra.

Conecta Assevila

Associados e mantenedores da Assevila já têm encontro marcado. No próximo dia 24,  a entidade promove o Conecta Assevila, primeira reunião de 2026, reunindo empresários para uma agenda de integração, trocas estratégicas e conexões reais. Além da apresentação da associação, o evento contará com rodada de apresentações das empresas e momento de networking.

EM MANGUINHOS

Aloisio Monjardim e Arthur Meirelles

Aloisio Monjardim e Arthur Meirelles: na plateia do Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos. Crédito: Mônica Zorzanelli

Saúde

A QualiSaúde celebra nove anos de uma trajetória marcada pelo sucesso e pela inovação no setor de saúde suplementar. Em 2025, atingiu recordes de expansão, consolidou presença em todas as regiões do Brasil e passou a cuidar de mais de 60 mil vidas. O CEO Flávio Cirilo comemora o resultado.

Multilinguismo

Segundo a Unesco, a Suíça – país com quatro idiomas oficiais (alemão, francês, italiano e romanche) – integra a educação multilíngue ao seu tecido social e econômico, e estima-se que isso represente cerca de 10% do PIB do país em vantagem competitiva global. Para o professor e consultor em Língua Inglesa Sandlei Moraes, esse é um exemplo estratégico. “O investimento em múltiplos idiomas não é apenas cultural, é econômico: alunos saem da escola preparados para dialogar com mercados internacionais, tecnologia e ciência”, destaca.

Em Santa Teresa

O maior festival de cultura italiana do Espírito Santo já tem data marcada. O Nostra Cultura chega à sua sexta edição entre os dias 20 e 22 de março, prometendo movimentar Santa Teresa com uma programação que celebra as raízes e tradições presentes na cidade.

EM SALVADOR

Wérliton Machado em Salvador

Wérliton Machado celebrou seu aniversário no Carnaval de Salvador. O head de projetos da Marques Produções aproveitou a data com uma verdadeira maratona carnavalesca, passando pelo Camarote Salvador, Camarote Brahma e Camarote Villa e trios . Crédito: Divulgação

