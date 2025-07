Justiça

Diddy continuará preso após juiz do caso negar fiança proposta pela defesa

Magnata da música foi condenado por duas acusações e sentença de no máximo 20 anos será definida até outubro

O rapper americano escapou da prisão perpétua e pode ser sentenciado no máximo a 20 anos de prisão, tempo que irá considerar os quase 10 meses que o magnata da música já passou preso após ter sido detido em setembro de 2024. A informação foi anunciada pelo juiz Arun Subramanian nesta tarde.>

Subramanian também negou o pedido de fiança feito pela defesa do artista após o anúncio de seu veredito e revelou que a sentença deve ser definida até outubro.>

Embora não seja uma absolvição, já que a sentença ainda pode lhe impor até duas décadas preso, Diddy comemorou o veredito com euforia. Ele sorriu para sua família e advogados, fez um gesto de oração e agradeceu ao júri num sussurro logo após o anúncio feito nesta manhã.>

Ao longo do processo foram avaliados imagens e vídeos relacionados às acusações contra o magnata da música -dentre eles o do espancamento de Ventura, em 2016, no corredor de um hotel, enquanto ela tentava fugir de uma orgia-, acompanhando também argumentos da defesa e da promotoria.>