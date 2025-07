Famosos

Sean 'Diddy' Combs foi aplaudido na cadeia depois de condenação, diz advogado

Rapper pode pegar até 20 anos de cadeia após ser considerado culpado por dois crimes mas escapar da prisão perpétua

Sean "Diddy" Combs foi aplaudido de pé pelos colegas de cela quando retornou à prisão após ser absolvido de três acusações graves contra as quais lutou no tribunal nesta semana, disse seu advogado à agência de notícias Associated Press, a AP. O rapper, um dos mais populares dos Estados Unidos, foi condenado, contudo, por dois outros crimes, que acarretam sentenças menores, sendo assim poupado da prisão perpétua.>