Diddy enfrenta nova acusação de estupro de menor

De acordo com o TMZ, agora, o rapper está enfrentando outro processo de agressão sexual. Uma mulher está movendo uma ação contra ele, alegando que quando tudo aconteceu ela era menor de idade.
Em documentos obtidos pelo site, uma mulher não identificada se apresentou e está processando Diddy. Segundo ela, outros dois homens estavam com ele no momento da suposta agressão.
A mulher alega que em 2000, quando tinha 16 anos, encontrou o cantor e dois homens, que aparentemente trabalhavam para ele, em um SUV após deixar um emprego de babá em Manhattan. Ela diz que eles lhe ofereceram uma carona para casa e, depois de muita pressão de Diddy, ela finalmente concordou.
A vítima ainda disse que ficou com medo quando não a deixaram em casa. Diddy, então, supostamente lhe deu uma bebida para acalmá-la, o que, de acordo com ela, a deixou grogue.
Ela contou que eles a levaram para outro local, onde o rapper supostamente a estuprou. A mulher ainda afirma que foi deixada no saguão do prédio onde morava.
A mulher afirma que sofreu danos financeiros contínuos, ferimentos físicos, dores e sério sofrimento emocional. Diddy está atualmente preso no MDC Brooklyn sob acusações como conspiração de extorsão, tráfico sexual à força, fraude ou coerção e transporte de pessoas para prostituição.
O artista nega todas as acusações. Seu julgamento marcado para maio.
A equipe jurídica de Combs mandou uma nota ao TMZ. "Não importa quantos processos sejam movidos, isso não mudará o fato de que o Sr. Combs nunca abusou sexualmente ou fez tráfico sexual de ninguém -homem ou mulher, adulto ou menor. Vivemos em um mundo onde qualquer um pode entrar com um processo por qualquer motivo. Felizmente, existe um processo judicial justo e imparcial para descobrir a verdade, e o Sr. Combs está confiante de que prevalecerá no tribunal".