Sean "Diddy" Combs é acusado de ameaçar matar mulher e pendurá-la do 17° andar

Diddy está preso sob diversas acusações de casos sexuais Crédito: Shutterstock

Uma mulher processou Sean "Diddy" Combs por supostamente ameaçar matá-la e pendurá-la da sacada do 17º andar de um prédio, de acordo com documentos judiciais obtidos pela Rolling Stone.

A designer de moda Bryana "Bana" Bongolan entrou com um processo judicial contra Combs esta semana em Los Angeles por agressão sexual, imposição de sofrimento emocional, entre outras acusações. Bongolan busca US$ 10 milhões (quase R$ 60 milhões) em indenizações pelo sofrimento emocional o qual ela afirma ter sofrido.

"O único propósito de pendurar alguém sobre uma sacada é de fato matá-la ou intencionalmente aterrorizá-la e roubá-la de qualquer conceito de domínio sobre sua própria autonomia corporal e segurança", afirma o processo.

Combs, que atualmente está detido sem fiança após se declarar inocente das acusações de tráfico sexual e conspiração para práticas de extorsão, "nega veementemente" as alegações de Bongolan. "Qualquer um tem o direito de mover uma ação judicial, independentemente das evidências que possa ou não ter", disse um representante legal de Combs em uma declaração fornecida à Rolling Stone.