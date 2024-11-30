Sean "Diddy" Combs é acusado de ameaçar matar mulher e pendurá-la do 17° andar

Uma mulher processou Sean "Diddy" Combs por supostamente ameaçar matá-la e pendurá-la da sacada do 17º andar de um prédio, de acordo com documentos judiciais obtidos pela Rolling Stone.
A designer de moda Bryana "Bana" Bongolan entrou com um processo judicial contra Combs esta semana em Los Angeles por agressão sexual, imposição de sofrimento emocional, entre outras acusações. Bongolan busca US$ 10 milhões (quase R$ 60 milhões) em indenizações pelo sofrimento emocional o qual ela afirma ter sofrido.
"O único propósito de pendurar alguém sobre uma sacada é de fato matá-la ou intencionalmente aterrorizá-la e roubá-la de qualquer conceito de domínio sobre sua própria autonomia corporal e segurança", afirma o processo.
Combs, que atualmente está detido sem fiança após se declarar inocente das acusações de tráfico sexual e conspiração para práticas de extorsão, "nega veementemente" as alegações de Bongolan. "Qualquer um tem o direito de mover uma ação judicial, independentemente das evidências que possa ou não ter", disse um representante legal de Combs em uma declaração fornecida à Rolling Stone.
Bongolan se descreve como uma jovem e aspirante designer de moda quando se aproximou de Combs, em 2014. Ela acreditava que o astro poderia oferecer "oportunidades únicas na vida para colaborar" com ele e seu negócio. "No final, isso só levou a terror e abuso por parte dele," afirma o processo.