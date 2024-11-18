Sean 'Diddy' Combs é acusado de quebrar regras na prisão

Sean 'Diddy' Combs, o P. Diddy, enfrenta problemas na Justiça Crédito: bella1105/Shutterstock

Preso há pouco mais de dois meses sob acusações de abuso sexual, extorsão, prostituição e outros crimes, Sean "Diddy" Combs voltou a ser alvo de uma nova polêmica. O rapper é acusado de violar regras da prisão e de tentar "influenciar corruptamente o depoimento de testemunhas" enquanto cumpre pena no centro de detenção federal no Brooklyn, Nova York.

De acordo com documentos judiciais apresentados na última sexta-feira (15), Combs teria utilizado o acesso telefônico de outros detentos por meio de um "serviço de mensagens de terceiros não autorizado". Além disso, ele teria orientado seus filhos a iniciarem uma "campanha nas redes sociais" com o objetivo de influenciar um possível júri. O julgamento do caso está agendado para o dia 5 de maio de 2025.

As novas acusações integram a documentação enviada pela Justiça aos advogados de Sean "Diddy" Combs, na qual foi negado um novo pedido de fiança sob condições de prisão domiciliar e monitoramento 24 horas. Segundo a revista People, os promotores alegam que o rapper utilizou os acessos telefônicos de colegas de prisão e orientou seus parceiros a "pagarem os detentos" por meio de aplicativos de transferência bancária e depósitos em conta.

Combs também teria realizado ligações para três pessoas, instruindo que outros indivíduos fossem incluídos nas chamadas, o que dificultaria a identificação do grupo. Essa prática é descrita como "não autorizada pelo BOP [Departamento de Prisões dos EUA]", já que compromete a capacidade de monitorar quem está envolvido nas conversas.