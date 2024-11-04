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Polêmicas

Sean Combs, o Diddy, completa 55 anos em meio a processos e denúncias sexuais

P. Diddy foi preso no dia 16 de setembro em meio a escândalos envolvendo várias celebridades; ele aguarda julgamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 08:54

Sean 'Diddy' Combs posa no tapete do Met Gala 2023
Sean 'Diddy' Combs no tapete do Met Gala 2023 Crédito: Andrew Kelly/Reuters/Folhapress
Preso sob acusações de tráfico sexual, abuso sexual e agressão, Sean Combs, também conhecido como Puff Daddy, P. Diddy ou apenas Diddy, está completando 55 anos de idade nesta segunda-feira (4). Ele aguarda julgamento no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, em Nova York.
Diddy foi preso no dia 16 de setembro em meio a um escândalo envolvendo várias celebridades. Dias antes, a polícia federal americana cumpriu mandado de busca e apreensão em duas de suas casas. Foram apreendidas armas, munições, drogas e mais de mil frascos de óleo de bebê, que teriam relação com as festas sexuais que o rapper promovia.

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Além das Freak Offs, como eram chamadas as orgias, ele era conhecido por organizar festas luxuosas repletas de convidados célebres, as tais White Parties, que não necessariamente envolviam práticas sexuais.
Celebridades como Kim Kardashian, Kanye West, Paris Hilton, Mariah Carey, Ashton Kutcher, Jay-Z e Leonardo DiCaprio eram alguns dos habitués. A "presença VIP" dos sonhos de Diddy era Gisele Bündchen, que segundo sua empresária, Monica Monteiro, era frequentemente convidada, mas nunca apareceu.

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