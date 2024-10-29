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Internacional

Sean 'Diddy' Combs é acusado de estuprar menino de dez anos em 2005

OUTRO LADO: Artista, preso sob acusação de abuso e tráfico sexual, diz que nunca cometeu os crimes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 09:37

Sean 'Diddy' Combs posa no tapete do Met Gala 2023
Sean 'Diddy' Combs posa no tapete do Met Gala 2023 Crédito: Andrew Kelly/Reuters/Folhapress
Sean "Diddy" Combs está sendo acusado de estuprar um menino de dez anos em 2005. Segundo a ação, revelada pela revista Variety, a criança teria participado de uma audição em um quarto de hotel, em Los Angeles.
O rapper, preso sob a acusação de abuso e tráfico sexual, teria pedido para que o teste acontecesse sem a presença dos pais do menino. De acordo com o processo, o jovem recebeu um copo de refrigerante após apresentar algumas canções para o artista.
Minutos depois, ele teria começado a se sentir tonto, razão pela qual acredita ter sido drogado. Depois disso, diz o homem, ele teria sido obrigado a fazer sexo oral no cantor e, pouco depois, desmaiou. Além disso, diz que, quando acordou, seu ânus e suas nádegas estavam doloridos.
Por meio dos advogados, o rapper nega as acusações e diz se tratar de um golpe. "O advogado por trás desse processo está interessado na atenção da mídia e não na verdade, como fica óbvio em suas constantes aparições na imprensa", diz a nota.
"Combs e sua equipe jurídica têm plena confiança nos fatos e na integridade do processo judicial. No tribunal, a verdade prevalecerá: ele nunca agrediu sexualmente nem traficou ninguém - homem ou mulher, adulto ou criança."

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