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Estados Unidos

Diddy terá cardápio especial para o Dia de Ação de Graças na prisão

Apesar do cardápio especial para o Dia de Ação de Graças, em entrevista ao Page Six, o advogado de Diddy revelou que o rapper não está feliz com a comida da cadeia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 09:00

Sean 'Diddy' Combs, no Met Gala de 2018, em Nova York
Sean 'Diddy' Combs, no Met Gala de 2018, em Nova York Crédito: Divulgação
O Menu do Dia de Ação de Graças de P. Diddy na prisão foi revelado nesta segunda-feira (25) pela revista People.
O dia de Ação de Graças de P. Diddy na prisão será a partir das 6h da manhã com frustas, cereais e doces.
Seu almoço conta com pratos semelhante aos servidos no dia de Ação de Graças. O menu contará com purê de batata, vegetais mistos, molho de cranberry, pãezinhos, além de peru assado ou tofu picante. Tortas variadas também estarão disponíveis.
Já seu jantar será leve, incluindo sanduíches de manteiga de amendoim e geleia, batata frita, pão integral e frutas.
P. Diddy está detido no Centro Metropolitano de Detenção do Brooklyn de Nova York desde o dia 16 de setembro após acusações de tráfico sexual por força, fraude ou coerção, e transporte para se envolver em prostituição. O rapper se declara inocente.
Seu julgamento está marcado para o dia cinco de maio de 2025.
Apesar do cardápio especial para o Dia de Ação de Graças, em entrevista ao Page Six, o advogado de Diddy revelou que o rapper não está feliz com a comida da cadeia: "A comida é provavelmente a parte mais difícil", declarou.

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