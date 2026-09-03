Cartório no ES não registra casamentos e 53 famílias podem perder visto no Reino Unido

Para atender às novas exigências britânicas, os casais procuraram ajuda para formalizar a união por meio de procuração, em um cartório de Rio Muqui, distrito de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Embora tenham sido emitidas com carimbo oficial, em 2020, as certidões de casamento não foram inscritas no livro de registros. Na prática, isso significa que o documento não tem qualquer valor legal.





A falha já tem reflexos na vida desses casais. Alguns tiveram pedidos de residência permanente recusados e, segundo a Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES), uma eventual regularização ou obtenção de um novo registro civil depende da análise individual de cada caso pelas vias judiciais cabíveis.





O advogado José Carlos Rizk Filho vai representar alguns desses casais em Vitória. "Eu vou entrar com ações individuais, em prol dessas famílias, com a esperança de conseguir realizar justiça", pontua Rizk.





A intenção, neste momento, é proteger os direitos dessas famílias junto ao governo britânico. "Mesmo que seja uma certidão atual, mas que relate a tentativa de anos atrás", explica.