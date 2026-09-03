O que assistir na HBO Max em setembro? Veja 5 filmes e séries que chegam ao catálogo

O filme é baseado na história em quadrinhos “Supergirl: Mulher do Amanhã” e mostra que, após perder seu planeta natal ainda adolescente, Kara Zor-El (Milly Alcock), a Supergirl, cresce carregando as lembranças de Krypton e as marcas de uma infância marcada pela destruição. Aos 21 anos, enquanto tenta encontrar seu próprio caminho longe da sombra do primo Superman, ela se vê diante de uma nova missão quando uma jovem alienígena chamada Ruthye (Eve Ridley) pede sua ajuda para buscar justiça pela morte de seu pai.