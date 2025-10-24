Internacional

Sean 'Diddy' Combs sofre tentativa de ataque dentro da prisão em Nova York

Cantor acordou com faca no pescoço e foi salvo por guarda; clima de hostilidade cresce após condenação

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 12:39

O rapper Sean "Diddy" Combs Crédito: Reuters/Folhapress

O rapper Sean "Diddy" Combs, de 55 anos, foi surpreendido durante a madrugada por um detento armado com uma faca dentro do Metropolitan Detention Center (MDC), no Brooklyn, em Nova York. De acordo com o jornal Daily Mail, o músico acordou com a lâmina encostada no pescoço e só não foi ferido porque um guarda interveio a tempo, impedindo o ataque.

A tentativa de agressão teria acontecido na última semana, em meio a um clima de crescente tensão dentro da penitenciária. Segundo o empresário Charlucci Finney, amigo próximo do cantor, Diddy está sendo alvo de ameaças desde que chegou à unidade.

"Foi uma experiência aterrorizante. Ele acordou e viu um homem com uma faca pronta para atacá-lo. Felizmente, um guarda percebeu a movimentação e agiu rápido", contou Finney à imprensa americana.

Fontes ligadas ao sistema prisional relataram que o rapper foi imediatamente transferido para uma ala de segurança reforçada, onde permanece sob vigilância constante. "Há uma regra não escrita nas prisões americanas: quem é acusado de crimes sexuais, mesmo que negue, acaba sendo perseguido", afirmou uma fonte ouvida pelo site TMZ.

O Departamento de Correções de Nova York não comentou oficialmente o caso, mas confirmou que um incidente envolvendo Diddy foi registrado e está sob investigação.

Nos últimos meses, o rapper havia tentado suavizar sua situação judicial com um pedido de perdão presidencial a Donald Trump, alegando arrependimento e boa conduta na prisão. O ex-presidente, contudo, já havia deixado claro que não pretende conceder o perdão.

