Quem agora pode entregar gás aos domingos? Entenda o que muda no ES

A proibição da entrega de gás de cozinha aos domingos no Espírito Santo levantou dúvidas entre os leitores de A Gazeta sobre o acesso ao produto, o atendimento a idosos e pessoas com deficiência, o trabalho de autônomos e o abastecimento de tanques instalados em condomínios.





A regra foi estabelecida em uma nova Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicato dos Revendedores de Gás GLP do Espírito Santo (Sinregás-ES) e o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sitramico-ES). Entrou em vigor em 1º de agosto, mas prevê um prazo de 90 dias para adaptação. Segundo o presidente do Sinregás-ES, Cleber Almeida, a fiscalização e a aplicação das multas começarão em 1º de novembro.





Apesar da restrição, as revendas não serão obrigadas a fechar aos domingos. Os estabelecimentos poderão funcionar para venda presencial, com retirada do botijão pelo consumidor. Segundo Almeida, o proprietário também poderá trabalhar e fazer entregas pessoalmente, inclusive diante de necessidades emergenciais.





“Não é que vai fechar. Jamais vamos fechar. O dono pode trabalhar sábado, domingo ou feriado. O que não pode mais é usar os funcionários para esse serviço”, afirma.





O presidente explicou que ainda estão sendo ajustados com o sindicato dos trabalhadores alguns detalhes relacionados às entregas feitas diretamente pelos proprietários. A possibilidade de atendimento pelo dono da revenda poderá ser usada, segundo ele, em casos específicos, como os de idosos, pessoas com deficiência ou consumidores que não tenham condições de buscar o botijão.