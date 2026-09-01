Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festa de Nossa Senhora da Vitória começa nesta terça (1º), reunindo fé e cultura na capital capixaba
Veja programação

Festa de Nossa Senhora da Vitória começa nesta terça (1º), reunindo fé e cultura na capital capixaba

Celebração da padroeira de Vitória segue até 8 de setembro, com missas, procissão, apresentações musicais e barracas de comidas e bebidas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 15:37

Catedral Metropolitana de Vitória
Catedral Metropolitana de Vitória Rodrigo Gavini

Errata

02/09/2026

A matéria publicada anteriormente apresentava informações que não correspondiam à programação deste ano. O conteúdo foi atualizado com as informações corretas. Pedimos desculpas pelo equívoco e agradecemos a compreensão.

Muita fé e a tradição vão movimentar o Centro Histórico de Vitória a partir desta terça-feira (1º), com o início da Festa de Nossa Senhora da Vitória, padroeira da capital capixaba. A programação começa ao meio-dia, na Catedral Metropolitana de Vitória, e segue até a próxima terça-feira (8), data dedicada à santa.


Promovida pela Arquidiocese de Vitória, a festa terá oito dias de atividades religiosas e culturais, com o tema “Com Maria, unidos no caminho e enviados em missão”. A programação reúne missas, momentos de devoção e a tradicional procissão, além de apresentações musicais e espaços de convivência.


Entre as atrações culturais estão o cantor Fábio Pinel, que se apresenta no sábado (5), às 19h30; Marcelo Ribeiro, no domingo (6), também às 19h30; e a banda Ministério Adoração e Vida, responsável pelo encerramento da programação na terça-feira (8), às 18 horas.


Além das atividades religiosas e dos shows, a festa contará com as tradicionais barracas de comidas e bebidas. A Festa de Nossa Senhora da Vitória integra uma tradição ligada à história e à identidade cultural da capital. 

Programação completa

01/09 – TERÇA-FEIRA – 1º DIA DO OITAVÁRIO

17h20 – Reza do Terço

18h – Missa do 1º dia do Oitavário (Dom Ângelo Mezzari, Arcebispo de Vitória)


02/09 – QUARTA-FEIRA – 2º DIA DO OITAVÁRIO

17h20 – Reza do Terço

18h – Missa do 2º dia do Oitavário (Padre Hadeleon Santana)


03/09 – QUINTA-FEIRA – 3º DIA DO OITAVÁRIO

17h20 – Reza do Terço

18h – Missa do 3º dia do Oitavário (Padre José Pedro Luchi)


04/09 – SEXTA-FEIRA – 4º DIA DO OITAVÁRIO

17h20 – Reza do Terço

18h – Missa do 4º dia do Oitavário (Padre Ruan Coutinho)


05/09 – SÁBADO – 5º DIA DO OITAVÁRIO

14h – Abertura do VII Encontro Arquidiocesano do Terço dos homens

16h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

17h20 – Reza do Terço

18h – Missa do 5º dia do Oitavário (Dom Anderson Franklin, Bispo Auxiliar de Vitória)

19h30 – Show de Fábio Pinel na Praça da Catedral // Barraquinhas na Praça da Catedral


06/09 – DOMINGO – 6º DIA DO OITAVÁRIO

8h – Missa (Transmissão TVE 2.1 e Youtube @CatedralVix)

11h – Missa

17h20 – Reza do Terço

18h – Missa do 6º dia do Oitavário (Dom Dario Campos, Arcebispo Emérito de Vitória)

19h30 – Show de Marcel Ribeiro & Banda na Praça da Catedral // Barraquinhas na Praça da Catedral


07/09 – SEGUNDA-FEIRA – 7º DIA DO OITAVÁRIO

17h20 – Reza do Terço

18h – Missa do 7º dia do Oitavário (Padre Marcelo Margon)

19h30 – Noite Oracional Mães Que Oram pelos Filhos, com Ângela Abdo e Banda AMO Vox, na Catedral // Barraquinhas na Praça da Catedral

22h – Vigília pela Pátria, com a Renovação Carismática na Capela do Santíssimo


08/09 – TERÇA-FEIRA – 8º DIA DO OITAVÁRIO

8h – Ofício de Nossa Senhora com o Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora da Penha

9h – Missa Arquidiocesana de Solenidade de Nossa Senhora da Vitória, presidida por Dom Ângelo Ademeir Mezzari – Arcebispo de Vitória

17h – Missa de Encerramento da 475ª Festa de Nossa Senhora da Vitória, presidida por Padre Renato Cristo – Pároco

18h30 – Show Nacional de Walmer Alencar & Ministério Adoração e Vida, na Praça da Catedral // Barraquinhas na Praça da Catedral


Serviço
  • Evento: Festa de Nossa Senhora da Vitória
  • Data: 1º a 8 de setembro
  • Local: Catedral Metropolitana de Vitória, Centro Histórico de Vitória
  • Tema: “Com Maria, unidos no caminho e enviados em missão”
  • Atrações musicais:
    • Fábio Pinel: sábado (5), às 19h30
    • Marcelo Ribeiro: domingo (6), às 19h30
    • Ministério Adoração e Vida: terça-feira (8), às 18h

Veja Também 

Calibre de Rosas e Beat Locks são algumas das atrações do festival em Jardim Camburi

Praça de Jardim Camburi recebe festival gratuito de música e gastronomia no final de setembro

Com programação de teatro, festival também tem peças ao redor do ES até outubro

Beatles para crianças: show apresenta clássicos da banda para nova geração no ES

Em homenagem ao aniversário da cidade, festival de um dos gêneros mais populares do ES ganha mais uma versão em 2026

Festival de rock agita o ES em setembro com shows gratuitos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória Vitória (ES) Centro de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira nacional de artesanato vai reunir expositores de 10 estados do Brasil
Maior feira de artesanato do ES começa neste sábado (5) com entrada gratuita em Vitória
Grupo LAF Brasil Veículos Elétricos tem chance de trabalho com carteira assinada
Importadora de bicicleta elétrica abre vagas de emprego no ES
Imagem de destaque
Passagem do Transcol pode ser paga por QR Code no celular; veja como

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados