Festa de Nossa Senhora da Vitória começa nesta terça (1º), reunindo fé e cultura na capital capixaba

Errata
02/09/2026
A matéria publicada anteriormente apresentava informações que não correspondiam à programação deste ano. O conteúdo foi atualizado com as informações corretas. Pedimos desculpas pelo equívoco e agradecemos a compreensão.
Muita fé e a tradição vão movimentar o Centro Histórico de Vitória a partir desta terça-feira (1º), com o início da Festa de Nossa Senhora da Vitória, padroeira da capital capixaba. A programação começa ao meio-dia, na Catedral Metropolitana de Vitória, e segue até a próxima terça-feira (8), data dedicada à santa.
Promovida pela Arquidiocese de Vitória, a festa terá oito dias de atividades religiosas e culturais, com o tema “Com Maria, unidos no caminho e enviados em missão”. A programação reúne missas, momentos de devoção e a tradicional procissão, além de apresentações musicais e espaços de convivência.
Entre as atrações culturais estão o cantor Fábio Pinel, que se apresenta no sábado (5), às 19h30; Marcelo Ribeiro, no domingo (6), também às 19h30; e a banda Ministério Adoração e Vida, responsável pelo encerramento da programação na terça-feira (8), às 18 horas.
Além das atividades religiosas e dos shows, a festa contará com as tradicionais barracas de comidas e bebidas. A Festa de Nossa Senhora da Vitória integra uma tradição ligada à história e à identidade cultural da capital.
01/09 – TERÇA-FEIRA – 1º DIA DO OITAVÁRIO
17h20 – Reza do Terço
18h – Missa do 1º dia do Oitavário (Dom Ângelo Mezzari, Arcebispo de Vitória)
02/09 – QUARTA-FEIRA – 2º DIA DO OITAVÁRIO
17h20 – Reza do Terço
18h – Missa do 2º dia do Oitavário (Padre Hadeleon Santana)
03/09 – QUINTA-FEIRA – 3º DIA DO OITAVÁRIO
17h20 – Reza do Terço
18h – Missa do 3º dia do Oitavário (Padre José Pedro Luchi)
04/09 – SEXTA-FEIRA – 4º DIA DO OITAVÁRIO
17h20 – Reza do Terço
18h – Missa do 4º dia do Oitavário (Padre Ruan Coutinho)
05/09 – SÁBADO – 5º DIA DO OITAVÁRIO
14h – Abertura do VII Encontro Arquidiocesano do Terço dos homens
16h – Adoração ao Santíssimo Sacramento
17h20 – Reza do Terço
18h – Missa do 5º dia do Oitavário (Dom Anderson Franklin, Bispo Auxiliar de Vitória)
19h30 – Show de Fábio Pinel na Praça da Catedral // Barraquinhas na Praça da Catedral
06/09 – DOMINGO – 6º DIA DO OITAVÁRIO
8h – Missa (Transmissão TVE 2.1 e Youtube @CatedralVix)
11h – Missa
17h20 – Reza do Terço
18h – Missa do 6º dia do Oitavário (Dom Dario Campos, Arcebispo Emérito de Vitória)
19h30 – Show de Marcel Ribeiro & Banda na Praça da Catedral // Barraquinhas na Praça da Catedral
07/09 – SEGUNDA-FEIRA – 7º DIA DO OITAVÁRIO
17h20 – Reza do Terço
18h – Missa do 7º dia do Oitavário (Padre Marcelo Margon)
19h30 – Noite Oracional Mães Que Oram pelos Filhos, com Ângela Abdo e Banda AMO Vox, na Catedral // Barraquinhas na Praça da Catedral
22h – Vigília pela Pátria, com a Renovação Carismática na Capela do Santíssimo
08/09 – TERÇA-FEIRA – 8º DIA DO OITAVÁRIO
8h – Ofício de Nossa Senhora com o Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora da Penha
9h – Missa Arquidiocesana de Solenidade de Nossa Senhora da Vitória, presidida por Dom Ângelo Ademeir Mezzari – Arcebispo de Vitória
17h – Missa de Encerramento da 475ª Festa de Nossa Senhora da Vitória, presidida por Padre Renato Cristo – Pároco
18h30 – Show Nacional de Walmer Alencar & Ministério Adoração e Vida, na Praça da Catedral // Barraquinhas na Praça da Catedral
- Evento: Festa de Nossa Senhora da Vitória
- Data: 1º a 8 de setembro
- Local: Catedral Metropolitana de Vitória, Centro Histórico de Vitória
- Tema: “Com Maria, unidos no caminho e enviados em missão”
- Atrações musicais:
- Fábio Pinel: sábado (5), às 19h30
- Marcelo Ribeiro: domingo (6), às 19h30
- Ministério Adoração e Vida: terça-feira (8), às 18h