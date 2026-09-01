Festa de Nossa Senhora da Vitória começa nesta terça (1º), reunindo fé e cultura na capital capixaba

Muita fé e a tradição vão movimentar o Centro Histórico de Vitória a partir desta terça-feira (1º), com o início da Festa de Nossa Senhora da Vitória, padroeira da capital capixaba. A programação começa ao meio-dia, na Catedral Metropolitana de Vitória, e segue até a próxima terça-feira (8), data dedicada à santa.





Promovida pela Arquidiocese de Vitória, a festa terá oito dias de atividades religiosas e culturais, com o tema “Com Maria, unidos no caminho e enviados em missão”. A programação reúne missas, momentos de devoção e a tradicional procissão, além de apresentações musicais e espaços de convivência.





Entre as atrações culturais estão o cantor Fábio Pinel, que se apresenta no sábado (5), às 19h30; Marcelo Ribeiro, no domingo (6), também às 19h30; e a banda Ministério Adoração e Vida, responsável pelo encerramento da programação na terça-feira (8), às 18 horas.





Além das atividades religiosas e dos shows, a festa contará com as tradicionais barracas de comidas e bebidas. A Festa de Nossa Senhora da Vitória integra uma tradição ligada à história e à identidade cultural da capital.