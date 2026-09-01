Carreta é retirada da BR 101 três dias após acidente em Aracruz

O feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, celebrado na próxima segunda-feira, vai prolongar o fim de semana para muitas pessoas. Quem pretende aproveitar os dias de folga no Espírito Santo deve ficar atento à previsão do tempo, já que uma frente fria deve mudar as condições climáticas no Estado a partir de domingo (6).





Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o Espírito Santo terá sol e calor no sábado (5), mas o avanço da frente fria na Região Sudeste deve provocar chuva, aumento da nebulosidade e queda nas temperaturas nos dias seguintes.





No sábado, a previsão é de muitas horas de sol e tarde quente em boa parte do Estado. Já no domingo (6), a frente fria avança pelo Rio de Janeiro e chega ao Espírito Santo. Com isso, são esperadas pancadas de chuva à tarde e durante a noite, que podem ser de intensidade moderada a forte.





Na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, o tempo deve ficar mais fechado em todo o Estado. A previsão indica muita nebulosidade e chuva frequente ao longo do dia. A entrada de uma massa de ar frio de origem polar, combinada à nebulosidade e à ocorrência de chuva, deve provocar queda nas temperaturas no Espírito Santo.





Na terça-feira (8) também é feriado em Vitória, em razão do Dia de Nossa Senhora da Vitória e do aniversário da Capital. Para a data, a previsão indica sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado.