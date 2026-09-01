Carreta é retirada da BR 101 três dias após acidente em Aracruz

A carreta que tombou e derrubou uma carga de MDF na BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (29), foi retirada da rodovia nesta terça-feira (1º). Após a remoção do veículo e do material, a via foi totalmente liberada às 12h30.
O acidente aconteceu entre os distritos de Jacupemba e Guaraná. Até a liberação da pista, o trecho da rodovia permaneceu parcialmente interditado, com o trânsito fluindo por um desvio. O transbordo da carga foi iniciado na segunda-feira (31).
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trabalho de remoção do MDF foi complexo e teve como prioridade garantir a segurança dos envolvidos na operação e dos demais usuários da rodovia. Questionada sobre possíveis penalidades à empresa responsável pela retirada da carga, a PRF afirmou que, até o momento, não foram identificados elementos que indiquem a necessidade de aplicação de sanções.
Segundo a PRF, o motorista perdeu o controle da carreta em uma curva, bateu em um barranco e, em seguida, o veículo tombou. Com o acidente, 21 paletes de MDF, que somavam 73,5 toneladas, caíram na rodovia. O caminhoneiro não ficou ferido.