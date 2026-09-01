Excesso de água, pragas e falta de nutrientes podem deixar a planta amarelada; veja como resolver o problema

Segundo Daniel Paixão Beretta, coordenador do curso de Agronomia da Faculdade Anhanguera, antes de tentar corrigir o problema, é importante observar a situação como um todo. “A folha amarelada é um sinal de que a planta está passando por algum tipo de estresse, mas não indica, sozinha, qual é a causa. Por isso, é essencial observar o solo, a luminosidade, a frequência das regas e a presença de alterações nas folhas e no caule”, explica.