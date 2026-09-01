Você mastiga sempre do mesmo lado? Entenda como esse hábito pode prejudicar os dentes e os músculos da face

Segundo Manuella Lamarão, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera de Macapá, a mastigação deve permitir a participação equilibrada dos dois lados da boca. “A pessoa não precisa alternar o lado a cada movimento ou dividir a mastigação exatamente pela metade. No entanto, quando um dos lados deixa de ser utilizado de forma constante, o sistema mastigatório passa a trabalhar de maneira desequilibrada, e é importante investigar o motivo”, explica.