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Longe dos holofotes

Lady Gaga e Michael Polansky têm primeiro filho, diz site

A cantora Lady Gaga, 40, e seu noivo, Michael Polanski, 42, tiveram, segundo o site Page Six, o primeiro filho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 09:38

A cantora Lady Gaga posa nua para a Vogue
O portal publicou imagens da cantora passeando com um bebê Reprodução/Instagram @ladygaga
A cantora Lady Gaga, 40, e seu noivo, Michael Polanski, 42, tiveram, segundo o site Page Six, o primeiro filho. O portal publicou imagens da cantora passeando com um bebê. Informações como nome, sexto e data de nascimento da criança não foram divulgadas.

O site relembra que o casal tem se mantido longe dos holofotes nos últimos meses e uma fonte próxima à revista afirmou que a artista está curtindo a privacidade desde que terminou sua turnê, em abril.

Gaga e Polanski começaram a namorar em 2019 e ficaram noivos em abril de 2024. Desde então, a voz de hits como "Abracadabra" passou a falar abertamente sobre o desejo de ser mãe.

"Estou animada para me tornar mãe. Eu costumava ter muito receio em relação a isso", declarou, em uma entrevista ao New York Times, em março de 2025. Meses depois, em outubro do mesmo ano, ela voltou a falar do assunto em participação no programa The Stephen Colbert Show.

"Eu gostaria de fazer muitas coisas", disse. "Todas essas possibilidades estão em aberto. Mas o que eu realmente quero é ser mãe. Espero que esse seja o meu próximo grande papel."

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