Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 14 a 20 de setembro de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Setembro de 2026 às 11:55

A semana será marcada por novas oportunidades, escolhas importantes e organização (Imagem: vetre | Shutterstock)
A semana será marcada por novas oportunidades, escolhas importantes e organização Crédito: Imagem: vetre | Shutterstock

A semana será marcada por novas oportunidades, escolhas importantes, organização e momentos de renovação. Conforme as cartas do tarot, o período trará energia para iniciar projetos, favorecerá aprendizados e encontros, além de pedir mais equilíbrio nas finanças, nos relacionamentos e nas decisões. Para aproveitar melhor os próximos dias, será importante reconhecer os próprios limites, refletir antes de escolher e manter a clareza diante das possibilidades que surgirão.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries — Ás de Paus

O ariano estará com energia e terá uma semana movimentada (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)
O ariano estará com energia e terá uma semana movimentada Crédito: Imagem: Lisa Art | Shutterstock

A carta “Ás de Paus” anunciará a chegada de uma nova energia para movimentar sua semana. Ideias, projetos e oportunidades poderão surgir com força. Aproveite o impulso para começar algo que você vinha adiando.

Touro — 4 de Ouros

O taurino deverá organizar suas prioridades e evitar gastos (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)
O taurino deverá organizar suas prioridades e evitar gastos Crédito: Imagem: Lisa Art | Shutterstock

A carta “4 de Ouros” pedirá mais cuidado com dinheiro, energia e limites pessoais. Será importante organizar suas prioridades e evitar gastos ou desgastes além do necessário. A segurança também se constrói com equilíbrio.

Gêmeos — Os Enamorados

O geminiano terá que fazer escolhas importantes nos relacionamentos (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)
O geminiano terá que fazer escolhas importantes nos relacionamentos Crédito: Imagem: Lisa Art | Shutterstock

A carta “Os Enamorados” indica que escolhas importantes poderão surgir, especialmente nos relacionamentos ou em decisões que envolvem seu futuro. Escute o coração, mas sem ignorar aquilo que a razão está mostrando.

Câncer — 6 de Copas

O canceriano terá uma semana favorável para reconciliações e conversas afetivas (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)
O canceriano terá uma semana favorável para reconciliações e conversas afetivas Crédito: Imagem: Lisa Art | Shutterstock

A carta “6 de Copas” mostra que memórias, reencontros e situações do passado poderão voltar à tona. A semana favorecerá reconciliações, conversas afetivas e momentos que trarão uma sensação de acolhimento.

Leão — O Imperador

O leonino conquistará respeito por meio da sua postura (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)
O leonino conquistará respeito por meio da sua postura Crédito: Imagem: Lisa Art | Shutterstock

A carta “O Imperador” indica que organização, liderança e firmeza serão essenciais. Você poderá assumir mais responsabilidades e conquistará respeito por meio da sua postura. O planejamento fará toda a diferença.

Virgem — Pajem de Ouros

O virginiano terá uma semana favorável para os estudos e novos projetos (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)
O virginiano terá uma semana favorável para os estudos e novos projetos Crédito: Imagem: Lisa Art | Shutterstock

A carta “Pajem de Ouros” indica que uma oportunidade de aprendizado ou crescimento possivelmente aparecerá. A semana favorecerá estudos, novos projetos e decisões práticas que poderão trazer bons resultados no futuro.

Libra — 4 de Espadas

O libriano deverá priorizar pausas e recuperação de energia (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)
O libriano deverá priorizar pausas e recuperação de energia Crédito: Imagem: Lisa Art | Shutterstock

Segundo a carta “4 de Espadas”, seu corpo e sua mente poderão pedir um pouco mais de descanso. Não tente resolver tudo de uma vez. A semana favorecerá pausas, reorganização e recuperação da energia.

Escorpião — Rei de Copas

O escorpiano lidará melhor com situações delicadas e poderá ter conversas importantes (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)
O escorpiano lidará melhor com situações delicadas e poderá ter conversas importantes Crédito: Imagem: Lisa Art | Shutterstock

A carta “Rei de Copas” mostra que a maturidade emocional será sua maior força. Você conseguirá lidar melhor com situações delicadas e poderá ter conversas importantes sem perder o equilíbrio. Confie na sua percepção.

Sagitário — 3 de Copas

O sagitariano viverá momentos de alegria ao lado de pessoas queridas (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)
O sagitariano viverá momentos de alegria ao lado de pessoas queridas Crédito: Imagem: Lisa Art | Shutterstock

A carta “3 de Copas” indica que amizades, encontr o s e momentos de alegria estarão favorecidos. A semana poderá trazer convites, celebrações e boas notícias. Aproveite para estar perto de pessoas que fazem bem a você.

Capricórnio — 8 de Copas

O capricorniano passará por encerramentos e início de uma fase mais verdadeira (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)
O capricorniano passará por encerramentos e início de uma fase mais verdadeira Crédito: Imagem: Lisa Art | Shutterstock

Conforme a carta “8 de Copas”, poderá chegar o momento de deixar para trás algo que já não faz mais sentido. A semana favorecerá encerramentos conscientes e escolhas que abrirão espaço para uma fase mais verdadeira.

Aquário — Rainha de Espadas

O aquariano poderá enxergar situações com mais lucidez e tomar decisões importantes (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)
O aquariano poderá enxergar situações com mais lucidez e tomar decisões importantes Crédito: Imagem: Lisa Art | Shutterstock

A carta “Rainha de Espadas” indica que clareza e objetividade estarão em alta. Você poderá enxergar situações com mais lucidez e tomar decisões importantes. Não tenha medo de estabelecer limites.

Peixes — 7 de Copas

O pisciano deverá observar com calma antes de fazer escolhas (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)
O pisciano deverá observar com calma antes de fazer escolhas Crédito: Imagem: Lisa Art | Shutterstock

A carta “7 de Copas” mostra que muitas possibilidades poderão surgir ao mesmo tempo. Será importante evitar se perder entre expectativas e promessas. Observe com calma antes de escolher e confie naquilo que realmente fizer sentido para você.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de coco com farofa crocante é opção fácil e deliciosa para o café da manhã de domingo
Vítima foi executada com vários tiros dentro de bar no Bairro das Laranjeiras
Homem é executado a tiros em bar da Serra
Guarda civil municipal Vanderci Miranda de Oliveira ingressou na corporação em 2019
Prefeitura da Serra decreta três dias de luto após morte de guarda municipal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados