Tarot semanal: previsão para os signos de 14 a 20 de setembro de 2026

A semana será marcada por novas oportunidades, escolhas importantes, organização e momentos de renovação. Conforme as cartas do tarot, o período trará energia para iniciar projetos, favorecerá aprendizados e encontros, além de pedir mais equilíbrio nas finanças, nos relacionamentos e nas decisões. Para aproveitar melhor os próximos dias, será importante reconhecer os próprios limites, refletir antes de escolher e manter a clareza diante das possibilidades que surgirão.