Vitória anuncia reajuste de 20% no tíquete-alimentação de servidores

Um menino de 3 anos, identificado como Ravi Maia Pantaleão, morreu atropelado por um caminhão no bairro Praiamar, na região de Nova Almeida, na Serra. O acidente aconteceu por volta de 9h30 desta terça-feira (20). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas o menino já havia falecido.
Segundo a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na Rua Usiminas. Uma câmera de segurança flagrou o acidente (veja acima). As imagens mostram o caminhão, que faria uma entrega de material de construção, dando ré. A criança brincava em volta com um patinete.
O veículo para e, neste momento, Ravi vai para a frente do caminhão, que dá a partida e atropela a criança. De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o motorista se apresentou no Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Nova Almeida após o acidente. Ele informou à polícia que não viu o menino.
Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, Ravi, que morava em Praia Grande, Fundão, estava sob os cuidados da avó. "O menino era muito querido, muito bem cuidado. Estamos todos em choque. Nova Almeida hoje está em luto", desabafou uma vizinha, que preferiu não se identificar.
As polícias Civil e Militar foram procuradas para mais informações sobre o caso. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.
*Com informações do g1 ES