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Proposta

Vitória anuncia reajuste de 20% no tíquete-alimentação de servidores

Publicado em

20 out 2026 às 11:10

Prefeitura de Vitória anunciou reajuste de 20% no tíquete-alimentação dos servidores diretos e indiretos e conselheiros tutelares da Capital. São 11.225 pessoas contempladas. De acordo com a administração municipal, a medida é uma forma de celebrar o Dia do Servidor, comemorado em 28 de outubro.


Com a alteração, os valores pagos aos profissionais serão:

  • de R$ 800 para carga horária igual ou inferior a 35 horas semanais (atualmente: R$ 660);
  • de R$ 1.000 para carga horária de 36 a 40 horas semanais (atualmente: R$ 825);
  • de R$ 1.200 para carga horária superior a 40 horas semanais (atualmente: R$ 1 mil).

Segundo projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal de Vitória, os efeitos, caso a medida seja aprovada, passarão a valer a partir do dia 1º de novembro deste ano.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o secretário municipal de Fazenda de Vitória, Regis Mattos Teixeira, ainda anunciou que o pagamento do salário referente ao mês de outubro será antecipado para a próxima segunda-feira (26).

Conforme a prefeita Cris Samorini (PP), as medidas são "uma maneira de valorizar o trabalho de quem está transformando a cidade". Também para celebrar a data, será realizado um café da manhã para os servidores na prefeitura.

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Julia Camim

Jornalista / [email protected]
Julia Camim
Trânsito

BR 101 na Serra será totalmente interditada nesta terça (20)

Publicado em 20/10/2026 às 12:14

A BR 101 será totalmente interditada no km 240, na Serra, nesta terça-feira (20), para detonação de rochas durante as obras de duplicação da rodovia. Segundo a Ecovias Capixaba, a previsão é que o bloqueio comece às 14h e dure cerca de duas horas.


A interdição vai ocorrer em um trecho a cerca de dois quilômetros da praça de pedágio.


A concessionária ressalta que a operação depende das condições do tempo. Caso chova, a interdição poderá ser cancelada e reagendada.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Vítima de 12 anos

Irmão flagra fotos íntimas da irmã no celular do tio, que acaba preso na Serra

Publicado em 20/10/2026 às 11:17
Homem foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Google

Um jovem de 23 anos foi preso após o sobrinho dele descobrir fotos íntimas da irmã, de 12 anos, no celular do tio. O caso aconteceu nesta segunda-feira (19) no bairro de Porto Canoa, na Serra. Depois de ter acesso às imagens enquanto mexia no celular, o sobrinho, que não teve a idade informada, encaminhou o material para a mãe e o padrasto. Com as provas em mãos, os responsáveis acionaram a Polícia Militar.


Uma equipe da PM chegou à casa da vítima às 10h e conversou com os familiares para entender o caso. Antes da viatura chegar, o tio tentou retirar o aparelho do sobrinho para apagar as imagens que tinham sido enviadas à mãe da menina, mas não conseguiu. Logo depois, os agentes foram até o apartamento do tio, que confessou ter registrado as imagens sem que os pais da menina soubessem e que o meterial estava no celular há pelo menos um mês.


A Polícia Civil informa que o suspeito, de 23 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por adquirir, possuir, armazenar ou solicitar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha violência sexual contra criança ou adolescente. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.


Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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Tiago Taam

Residente / [email protected]
Tiago Taam
Menino de 3 anos

Criança morre atropelada por caminhão enquanto brincava na Serra

Publicado em 20/10/2026 às 10:57

Um menino de 3 anos, identificado como Ravi Maia Pantaleão, morreu atropelado por um caminhão no bairro Praiamar, na região de Nova Almeida, na Serra. O acidente aconteceu por volta de 9h30 desta terça-feira (20). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas o menino já havia falecido. 


Segundo a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na Rua Usiminas. Uma câmera de segurança flagrou o acidente (veja acima). As imagens mostram o caminhão, que faria uma entrega de material de construção, dando ré. A criança brincava em volta com um patinete. 


O veículo para e, neste momento, Ravi vai para a frente do caminhão, que dá a partida e atropela a criança. De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o motorista se apresentou no Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Nova Almeida após o acidente. Ele informou à polícia que não viu o menino.


Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, Ravi, que morava em Praia Grande, Fundão, estava sob os cuidados da avó. "O menino era muito querido, muito bem cuidado. Estamos todos em choque. Nova Almeida hoje está em luto", desabafou uma vizinha, que preferiu não se identificar. 


As polícias Civil e Militar foram procuradas para mais informações sobre o caso. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.


*Com informações do g1 ES

Ravi Maia Pantaleão, de 3 anos, morreu após ser atropelado por caminhão
Ravi Maia Pantaleão, de 3 anos, morreu após ser atropelado por caminhão Crédito: André Afonso e Acervo familiar
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Breno Alexandre

Repórter / [email protected]
Breno Alexandre
Desmonte de rochas

BR 101 em Iconha será interditada por uma hora nesta terça-feira (20)

Publicado em 20/10/2026 às 10:40

A BR 101 será interditada por uma hora, a partir das 14h desta terça-feira (20), no km 372,8, em Iconha, na Região Sul do Espírito Santo, para uma operação de desmonte de rochas. A informação foi divulgada pela Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia. 


Segundo a empresa, após a operação, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga no trecho. Em caso de chuva, a atividade poderá ser reagendada. O serviço faz parte das obras realizadas entre os quilômetros 357 e 373 da BR 101, no trecho entre Anchieta e Iconha

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Flexal I

Colisão entre motos mata homem e deixa outro ferido em Cariacica

Publicado em 20/10/2026 às 09:30

Um homem, identificado como Fabiano Amantino Rossi, de 32 anos, morreu após uma colisão entre duas motos na noite de segunda-feira (19), no bairro Flexal I, em Cariacica. O outro motociclista ficou ferido e foi levado ao hospital.


Segundo a Polícia Militar, Fabiano seguia no sentido do bairro Graúna, enquanto o outro motociclista trafegava na direção contrária. Os dois veículos colidiram. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Fabiano Amantino Rossi
Fabiano Amantino Rossi Acervo Pessoal

Ainda de acordo com a PM, a motocicleta de Fabiano estava com o licenciamento vencido, e ele não possuía habilitação para conduzir o veículo.


O outro motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Está foragido

Justiça manda prender suspeito de matar companheira grávida em Nova Venécia

Publicado em 20/10/2026 às 09:19
Os dois filhos do casal, de 4 e 7 anos, presenciaram o crime
Angelo Gabriel Albano dos Santos, de 23 anos, é suspeito de matar Leidimara Rocon Dias, de 24, na frente dos dois filhos Divulgação | PCES

A Justiça do Espírito Santo decretou, na noite de segunda-feira (19), a prisão preventiva de Angelo Gabriel Albano dos Santos, de 23 anos, principal suspeito de matar a companheira, Leidimara Rocon Dias, de 24 anos, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. A mulher, que era conhecida como Iris, estava grávida de seis meses, e o bebê também morreu. Os dois filhos do casal, de 4 e 7 anos, presenciaram o crime.


Segundo a Polícia Civil a família estava na casa de amigos, na localidade de Córrego da Penha, quando Angelo e Leidimara começaram a discutir. Durante o desentendimento, o homem teria ido até o carro, pegado uma arma e atirado contra a companheira. Depois, fugiu e continua foragido.


O pedido de prisão preventiva foi feito no mesmo dia do crime, após a coleta de depoimentos e o levantamento de informações sobre o histórico do investigado. Angelo respondia em liberdade a um processo por tentativa de homicídio, por supostamente atirar contra policiais militares em agosto de 2025.


O inquérito apura os crimes de feminicídio e aborto provocado sem o consentimento da gestante. De acordo com a Polícia Civil, como o suspeito está foragido, o mandado de prisão pode ser cumprido por qualquer força de segurança.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Angelo, e deixa este espaço aberto para manifestações.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Novo México

Adolescente é agredido após roubo de bicicleta elétrica em Vila Velha

Publicado em 20/10/2026 às 09:06
Arma falsa e faca apreendidas com o adolescente de 14 anos
Arma falsa e faca apreendidas com o adolescente de 14 anos Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um adolescente de 14 anos foi agredido por pessoas que presenciaram uma tentativa de fuga após o roubo de uma bicicleta elétrica no bairro Novo México, em Vila Velha, na segunda-feira (19). 


Segundo a Polícia Militar, a vítima, um rapaz de 17 anos, relatou que voltava para casa quando foi abordado pelo adolescente, que o ameaçou com uma faca e uma arma falsa e roubou a bicicleta elétrica. O suspeito não conseguiu fugir com o veículo, que travou. Ele caiu no chão e foi cercado por pessoas que estavam no local e o agrediram.


O adolescente foi levado ao Pronto Atendimento (PA) da Glória e, em seguida, transferido para um hospital em Vitória. Ele sofreu uma lesão interna na cabeça e na nuca, além de escoriações pelo corpo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e será encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase) assim que receber alta médica.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tempo

Chuva de granizo surpreende moradores da zona rural de Ecoporanga

Publicado em 19/10/2026 às 21:34
Temporal com granizo surpreende moradores de Ecoporanga
Temporal com granizo surpreende moradores de Ecoporanga Leitor A Gazeta

Moradores da zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, foram surpreendidos por uma chuva de granizo na tarde desta segunda-feira (19). O fenômeno foi registrado nos distritos de Prata, Pratinha e Barbosa.


A reportagem de A Gazeta procurou a Defesa Civil do município para saber se houve registro de danos ou necessidade de atendimento em decorrência da chuva de granizo, mas ainda não obteve retorno.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Norte do ES

Homem de 44 anos morre em acidente de moto em Linhares

Publicado em 19/10/2026 às 15:49
Motociclista morre após bater em pé de árvore em Linhares
Leitor A Gazeta

O corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A ocorrência é investigada pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).
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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Lama e terra

Chuva causa estragos em Muniz Freire e afeta abastecimento de água

Publicado em 19/10/2026 às 13:46
Chuva na madrugada de segunda-feira (19) provocou transtornos em Muniz Freire
Chuva na madrugada de segunda-feira (19) provocou transtornos em Muniz Freire Divulgação/ Prefeitura de Muniz Freire

A chuva que atinge o Espírito Santo nos últimos dias provocou deslizamentos de terra e transtornos em estradas, ruas e imóveis em Muniz Freire, na Região do Caparaó no Estado, na madrugada desta segunda-feira (19). Segundo a prefeitura, a Defesa Civil municipal registrou 50 milímetros de chuva. 


Os distritos de Menino Jesus e o interior de Piaçu foram as áreas mais afetadas. Houve acúmulo de lama em ruas, danos em estradas rurais, plantações e partes de residências. Trechos das rodovias ES 181 e ES 379 também ficaram cobertos de água e lama e passavam por desobstrução. A prefeitura informou que atua de forma integrada para prestar assistência às famílias atingidas.


As fortes chuvas também afetaram o sistema de saneamento. Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), as Estações de Tratamento de Água (ETAs) de Muniz Freire e Piaçu operam com vazão reduzida, o que pode provocar interrupções temporárias no abastecimento. A orientação é que os moradores economizem água até que o sistema seja normalizado.


O temporal durante a madrugada também causou problemas em estradas de Venda Nova do Imigrante, que chegaram a ficar interditadas. 

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Repórter / [email protected]
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