Igrejas e Ufes se manifestam em defesa da democracia às vésperas da eleição

Entre os religiosos que se manifestaram, está Dom Luiz Fernando Lisboa, arcebispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba. Na reflexão, ele faz referência à Magnifica Humanitas, uma carta escrita pelo Papa Leão XIV direcionada aos fiéis.





"Há situações em que, para permanecermos humanos, temos de abandonar as hesitações e tomar posição. Há conflitos nos quais não é justo permanecer neutros nem é suficiente pensar 'não ser cúmplice'."





Na sequência da citação papal, Dom Luiz pontua que bispos de dioceses e arquidioceses pelo país, em comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), decidiram assinar a mensagem diante do cenário eleitoral brasileiro e diz que é necessário adotar um posicionamento de acordo com o Evangelho e a doutrina social da Igreja Católica.





Em vídeo publicado nas redes sociais, alguns religiosos se manifestam reproduzindo os trechos da carta em que, além de defender a democracia e a escolha de candidato que tem projeto voltado ao bem comum, criticam o negacionismo climático, a subjugação do Brasil aos Estados Unidos e a falta de políticas que visem aos mais vulneráveis.