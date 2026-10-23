Carro capota e outro cai em ribanceira em acidente na BR 101; quatro ficam feridos

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro no início da noite desta sexta-feira (23), no km 238 da BR 101, na altura do distrito de Timbuí, em Fundão, no Espírito Santo. Com o impacto da colisão, um dos veículos capotou na pista, enquanto o outro caiu em uma ribanceira às margens da rodovia.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu pouco depois das 18 horas. As vítimas foram socorridas por ambulâncias de resgate da Ecovias Capixaba e outros órgãos de apoio. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos nem para quais hospitais elas foram encaminhadas.





A reportagem de A Gazeta procurou a Ecovias Capixaba para obter mais informações sobre o acidente e as condições do trânsito, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.