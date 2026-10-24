Transcol e Aquaviário terão passagem gratuita no domingo de 2º turno no ES

Os passageiros do Sistema Transcol e do Aquaviário poderão utilizar os transportes gratuitamente neste domingo (25), dia do segundo turno das Eleições 2026. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), a gratuidade será válida durante todo o dia, da 0h às 23h59, assim como ocorreu no primeiro turno.





Para atender à demanda de passageiros, o Transcol contará com uma operação especial, com reforço na frota e ajustes na quantidade de viagens conforme a necessidade. Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar a movimentação ao longo do domingo para avaliar a necessidade de medidas adicionais caso haja aumento no número de usuários.