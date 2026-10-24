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Eleições 2026

Transcol e Aquaviário terão passagem gratuita no domingo de 2º turno no ES

Gratuidade será válida durante todo o domingo (25), das 0h às 23h59; Transcol terá reforço de ônibus conforme a demanda

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 21:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2026 às 21:57

Os passageiros do Sistema Transcol e do Aquaviário poderão utilizar os transportes gratuitamente neste domingo (25), dia do segundo turno das Eleições 2026. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), a gratuidade será válida durante todo o dia, da 0h às 23h59, assim como ocorreu no primeiro turno.


Para atender à demanda de passageiros, o Transcol contará com uma operação especial, com reforço na frota e ajustes na quantidade de viagens conforme a necessidade. Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar a movimentação ao longo do domingo para avaliar a necessidade de medidas adicionais caso haja aumento no número de usuários.

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